Tecno

Cambiar contraseñas luego de compartir internet debería ser una práctica de rutina: trucos para evitar espías

Las actualizaciones de Android y iPhone también son fundamentales para mejroar la protección de las conexiones

Primer plano de dos celulares con pantallas oscuras; uno muestra un punto verde y el otro un punto naranja en la esquina superior derecha.
Compartir internet desde el celular sin protecciones puede permitir conexiones no autorizadas y un consumo inesperado de datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Compartir internet desde el celular se transformó en una solución cotidiana para conectar laptops, tabletas y otros equipos fuera de casa o la oficina. Pero activar el punto de acceso móvil sin las protecciones necesarias abre la puerta a conexiones no autorizadas y a un consumo inesperado de datos.

Para evitar todo este estipo de situaciones, como espías o el robo de información, es importante tomar medidas antes de compartir la conexión y dejarla habilitada por un tiempo determinada.

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Cómo compartir internet desde el celular de forma segura

  • Contraseña segura y protocolo de cifrado actualizado

La primera medida consiste en establecer una clave única para el punto de acceso móvil, distinta de las contraseñas usadas en otras cuentas. Lo recomendable es combinar mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, descartando nombres, fechas de nacimiento o secuencias simples.

Además, también es una buena opción modificar esa clave en caso de detectar alguna conexión extraña o dudosa.

Teléfono inteligente oscuro con pantalla apagada en superficie lisa, rodeado de iconos digitales de candados, advertencias y malware que se desvanecen.
La seguridad del hotspot debe priorizar el cifrado WPA3 y usar WPA2 como alternativa si el celular no admite el estándar más reciente.(Imagen Ilustrativa Infobae)

A la par de la contraseña, conviene revisar en los ajustes qué protocolo de seguridad está habilitado. Compartir internet del celular de forma segura implica priorizar el estándar WPA3 y, si el equipo no es compatible, recurrir a WPA2 como alternativa; en ningún caso debe dejarse la red abierta, es decir, sin clave de acceso.

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Mantener el sistema operativo actualizado también contribuye a corregir vulnerabilidades y mejorar la protección de las conexiones inalámbricas, tanto en modelos Android como en iPhone.

  • Revisar los dispositivos conectados a la red

El segundo consejo es auditar con frecuencia la lista de equipos vinculados al punto de acceso móvil, una función disponible en la mayoría de los teléfonos actuales.

Si aparece un dispositivo desconocido, la pauta inmediata es desconectar temporalmente la red, cambiar la contraseña y reactivarla solo para los equipos de confianza. Varela añade que conviene evitar que la clave circule en grupos públicos o entre personas que no requieren usar la red.

Android - caché - celulares - tecnología - 4 de enero
Las actualizaciones de Android y iPhone corrigen vulnerabilidades y mejoran la protección de las conexiones inalámbricas. (Imagen ilustrativa Infobae)

La guía oficial de Android explica que los usuarios pueden consultar o modificar el nombre y la contraseña del punto de acceso desde la configuración del teléfono, lo que facilita este control periódico sin necesidad de aplicaciones externas.

  • Desactivar el punto de acceso al terminar de usarlo

El uso continuo del hotspot exige un esfuerzo energético considerable del procesador y el módem, lo que reduce la duración de la batería. Por eso, apagar manualmente la conexión compartida apenas concluye su uso evita tanto el gasto innecesario de energía como que equipos que ya conocen la contraseña vuelvan a enlazarse sin autorización.

Algunos celulares incorporan una función de desconexión automática cuando no hay dispositivos conectados. Google recomienda activar esta configuración siempre que esté disponible, como medida para prolongar la autonomía del equipo.

Sumado a esto, monitorear el consumo de gigabytes desde las plataformas de soporte de Android o iOS permite detectar a tiempo un gasto de datos superior al habitual, señal que puede indicar un uso no autorizado de la red.

(Imagen ilustrativa Infobae)
Desactivar el hotspot al terminar de usarlo evita gasto de batería y reduce la posibilidad de reconexiones sin autorización. (Imagen ilustrativa Infobae)
  • Personalizar el nombre de la red y cuidado con los códigos QR

El cuarto consejo apunta a cambiar el nombre de la red, conocido como SSID, para no revelar información personal como el nombre completo del usuario o el modelo exacto del teléfono. Un identificador genérico reduce las pistas disponibles para quien intenta acceder sin permiso.

En el caso de redes Wi-Fi fijas en el hogar, existe la opción de compartir la clave mediante un código QR generado desde el menú nativo del dispositivo, sin necesidad de dictarla en voz alta. Sin embargo, esta práctica debe evitarse en lugares públicos, donde cualquier persona podría capturar la imagen y obtener acceso a la red sin que el propietario lo advierta.

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