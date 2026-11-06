Una falsa entrevista de trabajo permitió a hackers infiltrarse en Binance y robar millones en criptomonedas

Binance dio más detalles del ataque que sufrió el pasado 29 de octubre. REUTERS/Dado Ruvic

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Una supuesta oferta laboral terminó convirtiéndose en la puerta de entrada para un ataque informático contra Binance, una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo. Los responsables utilizaron entrevistas de trabajo falsas, programas maliciosos y credenciales robadas para ingresar a los sistemas internos de la compañía y acceder a sus billeteras digitales.

El incidente ocurrió el 29 de octubre de 2026 y afectó aproximadamente 6.340 millones de dólares en activos digitales, según un informe publicado por Binance el 3 de noviembre. En el documento, la empresa explicó cómo se desarrolló el ataque, qué mecanismos utilizaron los responsables y cuáles fueron las medidas adoptadas para contenerlo.

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Binance también aseguró que asumirá el impacto financiero de los fondos robados, por lo que sus usuarios no tendrán que cubrir las pérdidas. La compañía indicó que había reservado más del 100 % de los recursos necesarios para afrontar el incidente y que, al 31 de octubre, ya había repuesto el 98 % de los activos en tokens afectados.

Binance sufrió un ataque que afectó 6.300 millones de dólares en activos digitales. REUTERS/Dado Ruvic

Cómo una falsa entrevista de trabajo terminó en un ataque informático

De acuerdo con la investigación inicial de Binance, el ataque no comenzó con una vulnerabilidad directa en las billeteras de criptomonedas, sino con una operación de ingeniería social. Este término describe las técnicas que utilizan los delincuentes para engañar a una persona y conseguir que entregue información, descargue archivos peligrosos o permita el acceso a sus dispositivos.

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La compañía identificó dos momentos importantes en la preparación del ataque. En junio de 2026, un ingeniero del equipo de infraestructura de billeteras descargó una instalación manipulada de Homebrew, una herramienta utilizada para instalar programas en computadoras. El empleado buscaba una herramienta de programación con inteligencia artificial y encontró una versión modificada que permitió exponer información relacionada con sus permisos laborales.

Meses después, en septiembre, otro trabajador recibió una propuesta de empleo a través de una plataforma legítima de búsqueda laboral. El supuesto reclutador organizó entrevistas por videollamada y utilizó perfiles con fotografías y videos personales para generar confianza.

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Los atacantes se contactaron con un empleado de Binance para ofrecerle una falsa entrevista de trabajo, por lo que lo engañaron para que instale un programa.

Durante una segunda entrevista, realizada mediante una aplicación de mensajería, le solicitaron descargar una supuesta tarea de programación. El archivo contenía código malicioso que se ejecutó en su computadora de trabajo.

En términos sencillos, los atacantes consiguieron que el empleado instalara un programa que les permitió ingresar a su equipo sin autorización. Desde allí pudieron avanzar hacia otros dispositivos y obtener credenciales utilizadas para acceder a sistemas internos.

Cómo consiguieron robar los activos digitales

El 20 de octubre, los atacantes aprovecharon una computadora comprometida para utilizar una herramienta interna de inteligencia artificial de Binance. De acuerdo con el informe, esto les permitió avanzar sobre otros equipos y localizar permisos que facilitaban el despliegue de programas dentro de la infraestructura de la compañía.

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El 29 de octubre utilizaron esas credenciales para acceder a un servicio interno encargado de autorizar las operaciones de las billeteras digitales.

Los atacantes de Binance usaron ingeniería social y robo de creedenciales para robar activos digitales. (AP Foto/Matt Slocum, Archivo)

Las billeteras calientes, que son aquellas conectadas a internet para facilitar transferencias rápidas, comenzaron a enviar criptomonedas hacia direcciones controladas por los delincuentes. Entre los activos afectados había Bitcoin, XRP, Solana, Optimism y Ethereum.

Binance explicó que los atacantes aprovecharon un mecanismo de autorización de Ethereum llamado EIP-7702 para otorgar permisos a un contrato inteligente bajo su control. Esto les permitió mover fondos sin seguir el procedimiento habitual de retiros.

Qué hizo Binance después del incidente

La compañía suspendió los retiros para limitar las transferencias no autorizadas y coordinó acciones con socios de la industria para congelar los activos afectados. Según su informe, consiguió congelar o interceptar aproximadamente 2.850 millones de dólares.

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También reconstruyó los sistemas de billeteras comprometidos, reemplazó los dispositivos afectados, desactivó las credenciales relacionadas con los empleados involucrados y reforzó los controles de seguridad.

Binance señaló que contrató una firma independiente de Ciberseguridad para aclarar el ataque que sufrieron. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Las próximas medidas para evitar nuevos ataques

Binance anunció que contratará expertos independientes en ciberseguridad para revisar lo ocurrido, validar sus hallazgos y recomendar nuevas medidas de protección.

Además, aumentará sus inversiones en detección de amenazas mediante inteligencia artificial, protección de dispositivos y vigilancia de actividades sospechosas. También trabaja en la creación de un fondo de investigación de seguridad junto con empresas de inteligencia artificial y participantes de la industria.

El informe atribuye el incidente a Corea del Norte, de acuerdo con información publicada por el FBI. Sin embargo, Binance aclaró que la investigación continúa y que sus conclusiones iniciales todavía deberán someterse a una revisión independiente.

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