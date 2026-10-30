“Vamos a cubrir todas las pérdidas”: Richard Teng, CEO de Binance, devolverá los 6.340 millones de dólares robados en hackeo

Richard Teng, CEO de Binance, se pronunció tras hackeo a la plataforma de criptomoneda. (Binance)

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Richard Teng, CEO de la plataforma de criptomonedas Binance, afirmó que la compañía utilizará sus propios recursos para compensar las pérdidas y descartó que los fondos de los clientes hayan sido afectados. También reveló nuevos detalles sobre el ataque, que habría aprovechado una vulnerabilidad en los mecanismos de autorización de una billetera caliente.

Binance aseguró que destinará más de 6.340 millones de dólares de sus propios fondos para cubrir los activos robados durante el reciente hackeo que afectó a una de sus billeteras calientes. La confirmación llegó a través de un mensaje publicado en redes sociales por Richard Teng, CEO de la compañía, quien sostuvo que la plataforma tiene capacidad financiera para asumir las pérdidas sin utilizar el dinero de sus clientes.

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“Estamos comprometidos a cubrir todas las pérdidas por hack a través de nuestros fondos de la empresa. Sus activos están seguros”, afirmó el directivo en su comunicado.

Binance sufrió un hackeo que provocó que la plataforma congele todos sus retiros. (Binance)

Según explicó Teng, Binance ya reservó más de 6.340 millones de dólares para responder al incidente. De ese total, alrededor de 5.000 millones se encuentran en los mismos activos digitales que fueron afectados, entre ellos Bitcoin, Ethereum, BNB, USDT y USDC.

La empresa trabaja para reunir el monto restante mediante compras de criptomonedas en los mercados y operaciones extrabursátiles, conocidas como OTC. Además, anunció que presentará una nueva prueba de reservas el lunes, con el objetivo de ofrecer una verificación pública de los activos disponibles.

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El CEO también destacó que Binance está recuperando parte de las criptomonedas robadas gracias a la colaboración de otras compañías del sector. En ese sentido, agradeció a los socios que actuaron rápidamente para congelar los fondos y a las autoridades con las que trabajan para identificar a los responsables.

Binance dio a conocer que parte de las criptomonedas robadas están siendo recuperadas. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Richard Teng revela nuevos detalles sobre el hackeo a Binance

Uno de los puntos más importantes del comunicado fue el reconocimiento de que el ataque resultó más complejo de lo que la compañía había estimado inicialmente.

En un primer momento, la investigación de Binance apuntaba a que el incidente podría haberse originado por una computadora portátil comprometida. Sin embargo, las pesquisas posteriores identificaron otros puntos de acceso no autorizados.

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“Esto no fue llevado a cabo por una sola persona”, señaló Teng, quien también explicó que los atacantes utilizaron un mecanismo de autodestrucción para eliminar herramientas y rastros durante la operación. Esta estrategia habría dificultado la reconstrucción de los hechos y el seguimiento de los responsables.

El directivo detalló que los delincuentes aprovecharon EIP-7702, un protocolo de Ethereum que permite delegar determinadas capacidades de ejecución a otra cuenta. Mediante este mecanismo, consiguieron autorización para realizar operaciones sobre una billetera caliente de Binance.

Richard Teng, CEO de Binance, señaló que el ataque no fue realizada por una sola persona. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

El problema fue que esa delegación no pasó por los controles de aprobación habituales de la plataforma. “Esa delegación no pasó por nuestros controles de aprobación normales”, reconoció el CEO.

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Este hallazgo llevó a la compañía a suspender temporalmente los retiros de criptomonedas mientras revisa y reconstruye los sistemas involucrados.

¿Por qué Binance asegura que los fondos de sus usuarios no fueron afectados?

Richard Teng insistió en que los activos sustraídos pertenecían a una billetera caliente de la propia empresa y no a los fondos depositados por sus clientes.

Para explicar esta diferencia, indicó que Binance mantiene la mayor parte de las criptomonedas de sus usuarios en billeteras frías, dispositivos o sistemas que no permanecen conectados a internet. Los activos solo se trasladan a una billetera caliente cuando una persona solicita realizar un retiro.

“NUNCA usamos fondos de clientes, por lo que no se ven impactados”, aseguró el directivo.

Las billeteras calientes, a diferencia de las frías, están conectadas a internet y permiten procesar operaciones con mayor rapidez. Sin embargo, esa conexión también las expone a posibles ataques informáticos, por lo que requieren controles de seguridad adicionales.

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Binance señaló que las criptomonedas sustraídas fueron de la misma empresa y no de los usuarios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Binance sostiene que el incidente quedó limitado a una billetera caliente propia. No obstante, la seguridad de los fondos de los usuarios deberá contrastarse con la información que la compañía publique en su próxima prueba de reservas.

Binance revisará toda su infraestructura antes de reactivar los retiros

La empresa anunció una revisión integral de sus sistemas de seguridad, que abarcará los dispositivos de sus trabajadores, la infraestructura en la nube, la administración de claves criptográficas y los mecanismos de firma de transacciones.

Los retiros permanecerán suspendidos hasta que los servicios reconstruidos superen pruebas rigurosas. Teng manifestó su expectativa de restablecer esta función antes del domingo, aunque aclaró que no se habilitará nuevamente hasta comprobar que los sistemas funcionan correctamente.

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“Estamos reconstruyendo el servicio de retiros y no lo reactivaremos hasta que pase pruebas rigurosas”, explicó.

Binance revisará toda su infraestructura antes de activar nuevamente los retiros. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

En paralelo, Binance trabaja con fuerzas del orden, empresas de inteligencia blockchain, emisores de criptomonedas y otros intercambios para rastrear y recuperar los fondos robados.

La compañía también pidió a sus usuarios revisar los saldos de sus cuentas y esperar la publicación de la prueba de reservas. Este documento será relevante para contrastar la capacidad de Binance de respaldar los activos depositados en su plataforma.

El compromiso de Richard Teng busca transmitir tranquilidad a los clientes, pero el ataque vuelve a poner bajo la lupa la seguridad de los grandes intercambios de criptomonedas y los riesgos que implica almacenar miles de millones de dólares en activos digitales.

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