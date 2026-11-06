Tesla confirmó su llegada a la Argentina para los próximos días: los detalles del desembarco de los autos eléctricos de Elon Musk

Con un video filmado en distintos rincones del país, la automotriz de Elon Musk dio a conocer que empezará a vender sus vehículos en la Argentina

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Tesla confirmó oficialmente su llegada a la Argentina. La automotriz estadounidense realizó el anuncio a través de su cuenta oficial en la red social X, donde publicó un video con imágenes de la Ciudad de Buenos Aires acompañado de un mensaje breve y contundente: “Llegamos a la Argentina el 20 de noviembre”. De esta manera, la compañía puso fecha a su desembarco en el mercado local.

La confirmación llegó apenas dos días después de que Infobae anticipara que Tesla abrirá su primera concesionaria en Unicenter, el shopping ubicado en Martínez, en la zona norte del Gran Buenos Aires. La empresa eligió ese centro comercial para desarrollar su primer espacio de exhibición de vehículos eléctricos, como parte de un proyecto que contempla distintas etapas y que tendrá continuidad durante 2027.

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El anuncio difundido en X marcó el primer pronunciamiento oficial de la automotriz sobre su llegada al país. Hasta ese momento, los detalles del proyecto surgieron de la información vinculada con la ampliación del centro comercial y los preparativos para incorporar a la marca estadounidense. Con la publicación del video, Tesla confirmó públicamente la fecha del 20 de noviembre, aunque no brindó precisiones adicionales sobre las actividades previstas para esa jornada.

La llegada de la compañía se desarrollará inicialmente a través de un espacio de exhibición en el Nivel 1 de Unicenter, donde se mostrarán dos vehículos eléctricos. Todavía no se informó oficialmente cuáles serán los modelos seleccionados para esta primera etapa ni se difundieron los precios de comercialización para el mercado argentino.

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El proyecto contempla una segunda instancia durante 2027, cuando está prevista la apertura del punto de venta y la habilitación de un espacio destinado a pruebas de manejo. Este último funcionará en la playa H del estacionamiento de Unicenter, donde habrá diez unidades disponibles para que los visitantes puedan conocer y probar los vehículos de la marca.

La instalación de Tesla forma parte de un programa de ampliación y reconversión del centro comercial impulsado por Cencosud, el grupo propietario de Unicenter. La iniciativa incluye 20.054 metros cuadrados de nueva superficie construida y otros 16.000 metros cuadrados destinados a espacios comerciales.

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Los planes de Tesla para su primera concesionaria

La elección de Unicenter permitirá a la automotriz contar con un espacio de exhibición en uno de los principales centros comerciales de la zona norte del conurbano bonaerense. La primera etapa estará concentrada en la presentación de vehículos, mientras que el desarrollo comercial continuará el año próximo.

El esquema previsto distingue, por lo tanto, el inicio de la presencia física de la compañía en la Argentina de la posterior puesta en marcha de su operación de ventas. El anuncio del 20 de noviembre corresponde a la fecha comunicada oficialmente por Tesla para su llegada al país, mientras que la apertura del punto comercial está contemplada para 2027.

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La Tesla Cybertruck, la pickup eléctrica de diseño futurista de la automotriz estadounidense, es uno de los modelos que podrían llegar al mercado argentino REUTERS/Carlos Barria

En el Nivel 1 del shopping se instalarán inicialmente dos unidades. La empresa todavía no identificó los modelos que exhibirá, por lo que no existe una confirmación sobre cuáles serán los primeros automóviles que podrán conocer los visitantes.

La segunda etapa incorporará la posibilidad de realizar pruebas de manejo. Para eso, el proyecto prevé utilizar un sector específico del estacionamiento, con diez vehículos destinados a esa actividad. La propuesta permitirá que los potenciales compradores puedan experimentar la conducción de los modelos eléctricos antes de avanzar con una eventual adquisición.

Qué modelos podrían venderse en la Argentina

Uno de los interrogantes que todavía no resolvió la compañía es cuáles serán los vehículos que integrarán su oferta inicial en el mercado argentino. Entre las alternativas que podrían llegar aparecen el Tesla Model 3, el SUV Model Y y la pickup Cybertruck, aunque ninguno fue confirmado oficialmente para su comercialización local.

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El Model 3 es uno de los automóviles eléctricos de la marca. En Estados Unidos, sus precios se ubican entre USD 36.990 y USD 54.990, según la versión. Se trata de uno de los modelos que aparecen entre las posibilidades para el desembarco de la compañía.

Otra alternativa es el Tesla Model Y, un vehículo utilitario deportivo eléctrico que se comercializa en el mercado estadounidense con valores de entre USD 39.990 y USD 61.990. Al igual que en el caso del Model 3, todavía no existe una confirmación sobre su incorporación a la oferta argentina.

La tercera posibilidad es la Tesla Cybertruck, la pickup eléctrica de la automotriz. En Estados Unidos, los precios informados para este modelo oscilan entre USD 74.990 y USD 99.990. Su eventual llegada dependerá de las decisiones comerciales que adopte la empresa para el mercado local.

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Unicenter, en Martínez, será el lugar elegido para la primera exhibición de vehículos eléctricos de Tesla en el país

En cuanto a los valores que podrían tener los vehículos en la Argentina, las estimaciones iniciales ubicaron a las versiones más accesibles en un rango de USD 42.000 a USD 45.000. Sin embargo, estos cálculos no representan precios oficiales y están sujetos a las condiciones bajo las cuales se realice la importación de las unidades.

Uno de los factores que incidirá sobre los valores finales será el tratamiento arancelario de los vehículos. Las estimaciones contemplaron la posibilidad de que determinados modelos ingresen sin pagar el arancel extrazona del 35%, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para acceder al beneficio.

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Las condiciones para importar los vehículos eléctricos

El desembarco de Tesla también se vincula con las modificaciones introducidas en el régimen de importación de automóviles eléctricos. Entre los cambios figura la ampliación a USD 35.000 del valor FOB máximo para los vehículos que pueden ingresar al país dentro del cupo anual sin pagar derechos de importación extrazona.

El régimen contempla un cupo de 50.000 unidades anuales y establece condiciones específicas para acceder al tratamiento arancelario. La posibilidad de utilizar ese mecanismo dependerá de las características y los valores de los modelos que la automotriz decida comercializar en la Argentina.

El valor FOB constituye una referencia para determinar si un vehículo puede ingresar dentro de los parámetros previstos por el régimen. Por ese motivo, el precio de venta al público en otros mercados no determina por sí solo la posibilidad de acceder a la exención arancelaria.

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Otro cambio relevante para el ingreso de automóviles de la compañía es la homologación automática de vehículos fabricados bajo las normas estadounidenses de seguridad NHTSA. Esta modificación simplifica los trámites necesarios para comercializar en el país modelos que cumplen con esas regulaciones.

La operación regional de Tesla está a cargo de Joaquín Lizarralde, designado CEO para la Argentina y Uruguay. La compañía ya comercializa sus vehículos en el mercado uruguayo, donde las unidades llegan desde su planta de producción en China.