Tecno

Cuál es la fecha en la que Meta iniciará a usar el contenido web de empresas para entrenar su IA

Los usuarios de la Unión Europea y el Reino Unido pueden presentar una objeción formal; fuera de esas regiones la opción no aparece

Meta postergó hasta el 20 de noviembre de 2026 la aplicación de sus términos comerciales para cuentas de empresas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo)
Meta postergó hasta el 20 de noviembre de 2026 la aplicación de sus términos comerciales para cuentas de empresas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo)
Guardar

Meta pospuso del 30 de octubre al 20 de noviembre de 2026 la entrada en vigor de unos términos comerciales que le permiten tomar contenido de los sitios web vinculados a las cuentas de empresas de Facebook e Instagram. Editores y reguladores europeos pidieron frenarlos.

La empresa liderada por Mark Zuckerberg tomó esta decisión tras las críticas de varios medios de comunicación.

PUBLICIDAD

Así lo confirmó al medio Rapporteur un portavoz de la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA), el organismo británico encargado de regular la competencia. La Comisión Europea también celebró la postergación.

La compañía eliminó la palabra entrenar de sus condiciones de servicio tras los reclamos de los medios de comunicación. (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)
La compañía eliminó la palabra entrenar de sus condiciones de servicio tras los reclamos de los medios de comunicación. (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

El texto original autorizaba a Meta a usar “cualquier contenido” de los dominios y páginas web asociados a una cuenta para “proveer, desarrollar, mejorar, investigar, entrenar y mantener la integridad” de sus productos.

Después de las críticas, Meta eliminó la palabra “entrenar” y limitó el uso a “productos publicitarios y comerciales”. Un portavoz de la empresa dijo a Ars Technica que la cláusula no cambia la forma en que Meta usa sus rastreadores web y que los dueños de contenido pueden indicar sus preferencias con el archivo robots.txt.

PUBLICIDAD

Meta dijo que aprovechará la prórroga para explicar a sus socios qué cambia y qué no. Los términos entrarán en vigor el 20 de noviembre, salvo que cambie algo antes de esa fecha.

Asociaciones de editores alemanes calificaron la propuesta comercial de la tecnológica como un robo flagrante. (REUTERS/Dado Ruvic)
Asociaciones de editores alemanes calificaron la propuesta comercial de la tecnológica como un robo flagrante. (REUTERS/Dado Ruvic)

Siguen las críticas a pesar del ajuste hecho por Meta

Según Nieman Lab, especialistas legales consultados sostienen que los términos revisados todavía permiten un rastreo masivo de sitios web. Ese medio también señaló que la nueva redacción no menciona de forma expresa que Meta respetará el archivo robots.txt.

El Consejo Europeo de Editores afirmó que “poco ha cambiado en lo sustancial” y pidió a la Comisión Europea medidas provisionales antes del 20 de noviembre. Dos asociaciones alemanas de editores, que representan a más de 9.000 marcas de medios, calificaron el plan de “robo flagrante”.

La CMA advirtió que podría usar sus poderes de aplicación si encuentra pruebas de una infracción. Su directora ejecutiva, Sarah Cardell, dijo ante el Parlamento británico que sus opciones son limitadas porque Meta no fue designada con “poder de mercado afianzado”, una categoría que sí se aplicó a Google y a Apple.

La Comisión Europea analiza una denuncia formal contra los términos comerciales revisados de la empresa. (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)
La Comisión Europea analiza una denuncia formal contra los términos comerciales revisados de la empresa. (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

Por su parte, el gobierno británico informó el 27 de octubre de 2026 en la Cámara de los Lores que la Comisión Europea recibió el 22 de octubre una denuncia formal de competencia contra los términos revisados. La Comisión dijo que la evaluará, y no hay decisión ni sanción anunciada.

Cómo objetar el uso de datos en la UE y el Reino Unido

Los usuarios individuales de la UE y el Reino Unido pueden oponerse al uso de sus datos mediante el derecho de oposición previsto en el Reglamento General de Protección de Datos y su versión británica. Esta opción está disponible en el Centro de Privacidad de Instagram y permite rechazar el uso de la información para la IA de Meta o por parte de terceros.

Dos usuarias de Instagram publicaron guías de cómo lo hicieron: llenaron un formulario donde explicaron sus motivos y recibieron un correo de Meta que aprobaba la objeción, según 404 Media.

Empresas tecnológicas consultan a referentes religiosos y sacerdotes para establecer pautas morales en sus sistemas inteligentes. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)
Empresas tecnológicas consultan a referentes religiosos y sacerdotes para establecer pautas morales en sus sistemas inteligentes. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

Anthropic, Google, Meta y Microsoft consultan a sacerdotes para enseñar ética a sus IA

Empresas tecnológicas como Anthropic, Google, Meta, Microsoft y Amazon consultan a sacerdotes, teólogos, filósofos y referentes de diversas religiones para orientar la conducta ética de sus sistemas de inteligencia artificial.

El propósito es evitar que los chatbots adopten una sola visión moral y recoger perspectivas religiosas, seculares y políticas. Sin embargo, expertos alertan que convertir las tradiciones de fe en principios comparables puede favorecer a las religiones abrahámicas y deformar otras cosmovisiones.

Anthropic sostiene que busca respuestas más profundas y cuidadosas, mientras críticos advierten que mezclar creencias distintas en un modelo podría diluir aquello que las vuelve particulares entre sí.

Temas Relacionados

MetaUnión EuropeaProtección de datosFacebookInstagramTecnologíaTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Chrome podrá buscar en Gmail números de vuelo, pedidos y direcciones para llenar formularios

La función hay que activarla en los ajustes y por ahora llega solo a usuarios de Estados Unidos

Chrome podrá buscar en Gmail números de vuelo, pedidos y direcciones para llenar formularios

Instagram monetizará videos largos: “exploramos opciones para que los creadores reciban pago”, afirma director de la app

Adam Mosseri, director de Instagram, aclaró que las características de este nuevo formato aún no están completas y se encuentran en prueba

Instagram monetizará videos largos: “exploramos opciones para que los creadores reciban pago”, afirma director de la app

Qué es Media Fabric y por qué lo usarán emisoras de radio y apps streaming como Netflix

Esta plataforma reúne herramientas como Oracle Video Edge para facilitar la transmisión de contenidos en vivo para servicios streaming

Qué es Media Fabric y por qué lo usarán emisoras de radio y apps streaming como Netflix

Apple tiene nueva versión del MacBook Pro y ahora es táctil: hasta 24 horas de batería

La nueva computadora profesional permitirá tocar, arrastrar, ampliar imágenes y dibujar directamente sobre el panel, con configuraciones de 14 y 16 pulgadas destinadas a trabajos creativos y técnicos

Apple tiene nueva versión del MacBook Pro y ahora es táctil: hasta 24 horas de batería

10 dispositivos y accesorios que puedes conectar en el puerto USB del celular, más allá del cargador

Una opción es generar carga inversa para otro celular o accesorio

10 dispositivos y accesorios que puedes conectar en el puerto USB del celular, más allá del cargador

DEPORTES

Cristiano Ronaldo le ganó la votación a Messi y se quedó con el “Balón de Oro de todos los tiempos”: cómo quedó el ranking

Cristiano Ronaldo le ganó la votación a Messi y se quedó con el “Balón de Oro de todos los tiempos”: cómo quedó el ranking

Estudiantes confirmó que jugará la final de la Copa Libertadores: Conmebol rechazó el reclamo de Flamengo sobre Marcos Rojo

El Inter Miami de Lionel Messi enfrentará a Cincinnati por la MLS: hora, TV y formaciones

Argentina perdió por penales con Ghana y quedó eliminada del Mundial Sub 17 femenino

Platense se consagró campeón del torneo femenino Sub 12 en una jornada histórica: venció 4-1 a Vélez y levantó el primer trofeo de la categoría

TELESHOW

Quiénes podrían reemplazar a Damián Betular durante su ausencia temporal en MasterChef Celebrity

Quiénes podrían reemplazar a Damián Betular durante su ausencia temporal en MasterChef Celebrity

“Yo me voy, Adri”: en Intrusos, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares contaron la verdad detrás del final de su histórica dupla

De por qué desearía volar a qué haría si fuera invisible, las ocurrentes respuestas de Anita García Moritán en un ping pong con Pampita

Gimena Accardi quiso mostrar su colección de bikinis y terminó bailando al aire libre con su novio, Seven Kayne: el divertido video

Ricardo Darín reveló qué es lo que más le duele de ser abuelo a la distancia: "Da un poco de pena"

INFOBAE AMÉRICA

Diputadas guatemaltecas presentan proyecto para obligar a partidos a incluir mujeres en las candidaturas electorales

Diputadas guatemaltecas presentan proyecto para obligar a partidos a incluir mujeres en las candidaturas electorales

Madre teme que su hija sea enviada a Nicaragua sin recursos para sostener su tratamiento médico

Cavó una fosa para dos víctimas, cobraron con falsas amenazas y ocultaron mercadería: condenas de hasta 65 años de prisión en El Salvador

Honduras:Ministerio Público apelará sobreseimiento definitivo de tres agentes antidrogas

Asamblea Legislativa aprueba $9.9 millones para financiar 14 mil becas a jóvenes en El Salvador