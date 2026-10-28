Cuál es la fecha en la que Meta iniciará a usar el contenido web de empresas para entrenar su IA

Meta postergó hasta el 20 de noviembre de 2026 la aplicación de sus términos comerciales para cuentas de empresas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo)

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Meta pospuso del 30 de octubre al 20 de noviembre de 2026 la entrada en vigor de unos términos comerciales que le permiten tomar contenido de los sitios web vinculados a las cuentas de empresas de Facebook e Instagram. Editores y reguladores europeos pidieron frenarlos.

La empresa liderada por Mark Zuckerberg tomó esta decisión tras las críticas de varios medios de comunicación.

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Así lo confirmó al medio Rapporteur un portavoz de la Autoridad de Competencia y Mercados (CMA), el organismo británico encargado de regular la competencia. La Comisión Europea también celebró la postergación.

La compañía eliminó la palabra entrenar de sus condiciones de servicio tras los reclamos de los medios de comunicación. (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

El texto original autorizaba a Meta a usar “cualquier contenido” de los dominios y páginas web asociados a una cuenta para “proveer, desarrollar, mejorar, investigar, entrenar y mantener la integridad” de sus productos.

Después de las críticas, Meta eliminó la palabra “entrenar” y limitó el uso a “productos publicitarios y comerciales”. Un portavoz de la empresa dijo a Ars Technica que la cláusula no cambia la forma en que Meta usa sus rastreadores web y que los dueños de contenido pueden indicar sus preferencias con el archivo robots.txt.

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Meta dijo que aprovechará la prórroga para explicar a sus socios qué cambia y qué no. Los términos entrarán en vigor el 20 de noviembre, salvo que cambie algo antes de esa fecha.

Asociaciones de editores alemanes calificaron la propuesta comercial de la tecnológica como un robo flagrante. (REUTERS/Dado Ruvic)

Según Nieman Lab, especialistas legales consultados sostienen que los términos revisados todavía permiten un rastreo masivo de sitios web. Ese medio también señaló que la nueva redacción no menciona de forma expresa que Meta respetará el archivo robots.txt.

El Consejo Europeo de Editores afirmó que “poco ha cambiado en lo sustancial” y pidió a la Comisión Europea medidas provisionales antes del 20 de noviembre. Dos asociaciones alemanas de editores, que representan a más de 9.000 marcas de medios, calificaron el plan de “robo flagrante”.

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La CMA advirtió que podría usar sus poderes de aplicación si encuentra pruebas de una infracción. Su directora ejecutiva, Sarah Cardell, dijo ante el Parlamento británico que sus opciones son limitadas porque Meta no fue designada con “poder de mercado afianzado”, una categoría que sí se aplicó a Google y a Apple.

La Comisión Europea analiza una denuncia formal contra los términos comerciales revisados de la empresa. (REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

Por su parte, el gobierno británico informó el 27 de octubre de 2026 en la Cámara de los Lores que la Comisión Europea recibió el 22 de octubre una denuncia formal de competencia contra los términos revisados. La Comisión dijo que la evaluará, y no hay decisión ni sanción anunciada.

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Cómo objetar el uso de datos en la UE y el Reino Unido

Los usuarios individuales de la UE y el Reino Unido pueden oponerse al uso de sus datos mediante el derecho de oposición previsto en el Reglamento General de Protección de Datos y su versión británica. Esta opción está disponible en el Centro de Privacidad de Instagram y permite rechazar el uso de la información para la IA de Meta o por parte de terceros.

Dos usuarias de Instagram publicaron guías de cómo lo hicieron: llenaron un formulario donde explicaron sus motivos y recibieron un correo de Meta que aprobaba la objeción, según 404 Media.

Empresas tecnológicas consultan a referentes religiosos y sacerdotes para establecer pautas morales en sus sistemas inteligentes. (REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

Anthropic, Google, Meta y Microsoft consultan a sacerdotes para enseñar ética a sus IA

Empresas tecnológicas como Anthropic, Google, Meta, Microsoft y Amazon consultan a sacerdotes, teólogos, filósofos y referentes de diversas religiones para orientar la conducta ética de sus sistemas de inteligencia artificial.

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El propósito es evitar que los chatbots adopten una sola visión moral y recoger perspectivas religiosas, seculares y políticas. Sin embargo, expertos alertan que convertir las tradiciones de fe en principios comparables puede favorecer a las religiones abrahámicas y deformar otras cosmovisiones.

Anthropic sostiene que busca respuestas más profundas y cuidadosas, mientras críticos advierten que mezclar creencias distintas en un modelo podría diluir aquello que las vuelve particulares entre sí.