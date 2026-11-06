Política

El Niño: la crecida del río Uruguay obligó a cerrar cuatro pasos fluviales a Brasil

Las lluvias en la cuenca alta y la apertura de compuertas de represas brasileñas elevaron el caudal, mientras el Paraná mantiene a miles de personas fuera de sus hogares

Se espera que el aumento del caudal siga, por lo menos, hasta el lunes (Imagen de archivo / Facebook: 7Paginas)
Se espera que el aumento del caudal siga, por lo menos, hasta el lunes (Imagen de archivo / Facebook: 7Paginas)
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Prefectura Naval tomó la decisión de suspender los cruces por balsas y embarcaciones que comunican ciudades misioneras con municipios de Brasil. Chaco, en tanto, registró más de dos mil evacuados y autoevacuados por el nivel del río Paraná.

La decisión afecta a cuatro pasos: El Soberbio - Porto Soberbio; Alba Posse - Porto Mauá; Panambí - Porto Vera Cruz y San Javier - Porto Xavier. Los pasos a Brasil que siguen habilitados son a través del puente Tancredo Neves (Iguazú - Foz do Iguaçu) y por “frontera seca” entre Bernardo de Irigoyen - Dionisio Cerqueira y San Pedro - Paraíso.

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El fundamento de la medida de restricción es el crecimiento de las aguas del río Uruguay, producto de las lluvias que se produjeron en la cuenca alta. Esto forzó a las centrales hidroeléctricas brasileñas Itá y Foz do Chapecó, ubicadas sobre la naciente del curso de agua, a abrir sus compuertas.

La reapertura de los pasos dependerá de la evolución de los niveles. Según las mediciones de Prefectura Naval del viernes, el Uruguay crece desde El Soberbio, en el centro de Misiones, hasta Yapeyú (Corrientes). En el camino costero, dos localidades misioneras entraron en situación de alerta: Alba Posse y Panambí.

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En Paso de los Libres el nivel permanece estacionario. Hacia el sur de este punto, los parámetros incluso son a la baja. Esto indica que la onda de crecida (una suerte de ola lenta que circula por el río) transita por el curso medio del Uruguay.

La otra costa

Mientras, la creciente del Paraná sigue impactando a las provincias de Chaco y Corrientes. Los datos oficiales hablan de 2.239 chaqueños afectados entre evacuados y autoevacuados. Las familias perjudicadas son 629. Las localidades más damnificada son Puerto Vilelas (en el Gran Resistencia), Isla del Cerrito (en la confluencia del Paraná y el río Paraguay) y Colonia Benítez.

Barranqueras, otra ciudad del Gran Resistencia, sigue en situación de evacuación. Lo mismo ocurre en San Javier y Reconquista (Santa Fe).

El gobernador chaqueño, Leandro Zdero, dispuso hace unos días que los presos fabriquen camas para los afectados por la crecida. Durante la semana, recorrió un centro de evacuados donde llegó una partida de cuchetas a las que se equipó con colchones y ropa de cama.

En Corrientes, en tanto, Defensa Civil afirma que la situación está controlada. Allí se registran unas 1.500 personas que debieron abandonar sus hogares. La mayoría de ellos son de la Isla Apipé, ubicada sobre la salida de agua de la represa de Yacyretá, Itatí y Paso de la Patria.

En esta provincia, además, también permanecen en estado de evacuación por el nivel del río las ciudades de Corrientes Capital, Bella Vista y Goya.

Aguas abajo de la mega represa de Itaipú, la altura del río Paraná comenzó a crecer de nuevo en el tramo inicial sobre territorio argentino. Este segmento se ubica entre las localidades de Libertad y Puerto Maní.

En el tramo siguiente, que va hasta Esquina, se registran niveles estacionarios o en descenso. Eso implica que la onda que afectó a Corrientes días atrás se ha desplazado aguas abajo.

Las dificultades comienzan a la altura de San Javier (Santa Fe) donde se verifica un alza. En Entre Ríos, la ciudad de La Paz se mantiene en grado de alerta. El río frente al puerto local está en 6 metros, a 15 centímetros de la cota de evacuación. Todo el segmento que sigue hacia el sur, hasta el delta, muestra un crecimiento de las aguas.

Proyecciones

El relevamiento del Instituto Nacional del Agua (INA) consigna que para los próximos días se esperan precipitaciones de moderadas a abundantes en la cuenca alta de los ríos Paraná y sus afluentes, el Paraguay y el Iguazú.

Además, alertó que por la onda de crecida en el tramo superior del río Uruguay es muy probable que en el segmento San Javier (en el sur de Misiones) - Santo Tomé (norte de Corrientes) se ingrese en situación de alerta.

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