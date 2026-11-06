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Charly García volvió a sonar en Nueva York a tres años de conquistar su propia esquina

La señalización en la Gran Manzana recuerda el lugar exacto donde fue tomada la foto para la tapa de Clics modernos, uno de los discos decisivos del rock argentino

Los festejos de hoy a tres años de Charly García corner

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Este 6 de noviembre se cumplen tres años de la inauguración de Charly García Corner en la ciudad de Nueva York, y la fecha se celebra en la esquina de Walker Street y Cortlandt Alley, en Tribeca, Manhattan. El cruce que quedó ligado a la portada de Clics modernos volvió a reunir a seguidores del músico argentino, en una jornada que coincide con el Día de Charly García en la Gran Manzana.

Una esquina de Manhattan lleva el nombre de un artista argentino desde aquel homenaje de 2023. El cartel y la placa señalan el punto exacto donde, cuatro décadas antes, Charly García fue fotografiado para la tapa de Clics modernos, el álbum publicado en 1983 que abrió una nueva etapa de su carrera solista.

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Tres años de Charly García corner

La iniciativa fue promovida por el argentino Mariano Cabrera, radicado en Nueva York, y contó con el respaldo de autoridades de la ciudad. La melodía de “Buscando un símbolo de paz” sonó una vez más en la mítica esquina, en unos días muy representativos para la vida de Charly.

El aniversario llega pocas semanas después de los festejos por los 75 años de García, cumplidos el 23 de octubre. La Ciudad de Buenos Aires organizó la Semana Charly, del 22 al 25 de octubre, con conciertos, una exposición fotográfica, charlas, proyecciones y relecturas de distintas etapas de su repertorio.

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La programación incluyó una interpretación completa de Clics modernos en el Centro Cultural Recoleta, homenajes en el Anfiteatro del Parque Centenario y la Casa de la Cultura, una propuesta de tangos y conciertos con arreglos sinfónicos. El Museo de la Ciudad presentó además una retrospectiva del fotógrafo José Luis Perotta con retratos de García. El músico celebró su cumpleaños en La Fábrica, su casa-estudio de Palermo, junto a familiares, amigos y artistas como Fito Páez, Ricardo Mollo, Celeste Carballo y Fernando Samalea.

Cumpleaños de Charly García en La Fabrica
Cumpleaños de Charly García, rodeado de amigos, Fito Páez inseparable Credito: Agustín Dusserre

La foto fue tomada en 1983 por Uberto Sagramoso, durante la estadía de García en Manhattan. En ella, el músico aparece frente a un mural de la zona con una expresión acorde a la estética urbana, electrónica y nocturna de Clics modernos. Cuatro décadas después, el sitio dejó de ser solo una referencia para seguidores del artista y pasó a integrar el mapa simbólico de la ciudad.

El mural original ya no existe: fue eliminado durante las obras que transformaron el edificio de la esquina en un hotel. Sin embargo, el cartel callejero y la placa colocada sobre la pared mantuvieron la referencia precisa al lugar donde fue hecha aquella fotografía. La decisión convirtió una imagen discográfica en una marca física dentro de Manhattan.

El homenaje de 2023: músicos, diplomáticos y seguidores en Tribeca

Esquina Charly García Nueva York
Charly García Corner, tres años de un ícono argentino en pleno Manhattan

La inauguración de la esquina tuvo lugar el 6 de noviembre de 2023, cuando se cumplieron 40 años de la salida de Clics modernos. El acto fue impulsado por el Consulado Argentino en Nueva York, con respaldo de la Cancillería argentina y de las autoridades municipales neoyorquinas.

Asistieron el entonces embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello; el cónsul general Santiago Villalba; el comisionado de Transporte de Nueva York, Ydanis Rodríguez; el responsable de Asuntos Internacionales de la ciudad, Edward Mermelstein; y Mariano Cabrera, actor argentino radicado en Estados Unidos que promovió la iniciativa. También participó Josi García Moreno, hermana de Charly, en representación del músico.

Un hombre vestido de negro está sentado frente a una pared con grafitis
El sitio donde Uberto Sagramoso retrató al artista para un álbum histórico quedó señalado con una placa y un cartel oficial de la ciudad estadounidense

Durante la ceremonia, las autoridades descubrieron el cartel con la inscripción Charly García Corner y una placa conmemorativa. El alcalde Eric Adams firmó además una proclama que declaró al 6 de noviembre como Día de Charly García en la ciudad de Nueva York, según informó la Cancillería Argentina.

García siguió la ceremonia desde Buenos Aires. En un mensaje transmitido durante el acto, expresó uno de los deseos que había despertado el reconocimiento: “No veo la hora de decirle a un taxista: ‘Dejame acá, en Walker Street y… yo’”.

Homenaje a Charly García - Premios Gardel 2024 - Rosario Ortega e Indios - Pasajera en Trance

El homenaje oficial tuvo un cierre musical en plena calle, frente a seguidores argentinos, latinoamericanos y estadounidenses que se acercaron hasta la esquina. Participaron Hilda Lizarazu, Fabián “Zorrito” Von Quintiero, Fernando Samalea, Kiuge Hayashida y Toño Silva, músicos que formaron parte de distintas bandas de García a lo largo de su carrera.

El repertorio incluyó canciones de varias etapas de su obra. Lizarazu interpretó Ojos de videotape, Los dinosaurios y Nos siguen pegando abajo, mientras que Josi García Moreno cantó No soy un extraño acompañada por el bandoneón de Samalea. El final fue con Fanky, ante el público reunido bajo el nuevo cartel.

Charly García será homenajeado con una esquina en Nueva York a 40 años de Clics Modernos (Facebook: Charly García Corner)
Clics modernos a los 75 años, la historia de Charly García en Nueva York

La denominación de la esquina sumó un símbolo argentino a una ciudad que ya forma parte de la biografía artística de García. Clics modernos fue grabado en Nueva York y quedó asociado a la experiencia de un músico argentino que absorbió sonidos, imágenes y ritmos de una ciudad atravesada por el post-punk, la música electrónica y el hip hop. El cartel conserva la huella de aquel viaje de 1983.

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