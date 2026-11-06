Eduardo Valdés pidió que la reunión política con el papa León XIV muestre una “unidad que se pueda mantener”

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El diputado nacional Eduardo Valdés pidió que el encuentro entre dirigentes políticos en el Palacio Libertad, convocados para este domingo por la visita del papa León XIV a la Argentina no quede limitado a una fotografía institucional y que no quede como algo extraordinario, sino como una “muestra unidad y después continuarla”.

El legislador de Unión por la Patria en la Ciudad de Buenos, que también se desempeñó como embajador ante la Santa Sede, sostuvo que el sumo pontífice puede promover un clima de convivencia entre sectores enfrentados. Y también repasó sus experiencias con los papas Juan Pablo II y Francisco y defendió una agenda centrada en la humanidad frente al avance de la inteligencia artificial.

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La visita de León XIV incluirá una reunión con diputados, senadores, la vicepresidenta Victoria Villarruel, abiertamente enfrentada con la conducción nacional, y representantes de distintos sectores políticos y sociales en el Palacio Libertad.

El Papa León XIV junto al presidente Javier Milei en el Vaticano (Vatican Media)

Según contó Valdés, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dispuso que los representantes de los distintos bloques compartieran el viaje en una combi. Los invitados recibieron un correo electrónico con el código de vestimenta y una invitación para asistir junto con sus cónyuges.

El diputado consideró que la presencia conjunta de dirigentes de todo el arco político podría convertirse en una señal de convivencia. “Primero mostrar unidad porque está el Papa y después continuarla”, planteó Valdés.

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El exembajador pidió que el gesto trascendiera la jornada del domingo y reclamó que los dirigentes evitaran las provocaciones en redes sociales:

"Ojalá que no haya ningún tuit que se escape en el medio", dijo Valdés acerca de la reunión papal con parte de la dirigencia política nacional de distintos sectores partidarios

“Ojalá que no haya ningún tuit que se escape en el medio”, sostuvo durante la entrevista en Infobae a las Nueve, con la conducción de Gonzalo Sánchez.

Durante la entrevista, Valdés rechazó la idea de que la Argentina sea un país dominado por la violencia política. “En la Argentina convivimos en paz, gracias a Dios”, afirmó. Y agregó que la sociedad argentina no debe permitir que la belicosidad externa se incorpore al debate interno. En ese punto, cuestionó los mensajes que atacan a los musulmanes y presentan a una religión como incompatible con la vida política occidental.

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Valdés recordó que Carlos Menem fue presidente de la Argentina y que su exesposa, Zulema Fátima Yoma, era musulmana. También afirmó que los hijos del expresidente profesaban esa religión. “Creo que fue el momento de mayor cercanía con Occidente y con Estados Unidos”, dijo sobre aquella etapa política.

Su experiencia como embajador ante la Santa Sede y el recuerdo de Francisco y Juan Pablo II

El diputado contó que, durante su gestión como embajador argentino ante el Vaticano, cada miércoles llevaba a un grupo de 60 argentinos para saludar a Francisco en los encuentros papales. “El pontífice saludaba a unas 2.000 personas durante esas jornadas. Los últimos integrantes de la fila correspondían al grupo argentino, vinculado con monseñor Guillermo Karcher. Francisco necesitaba ese contacto con la gente para renovar su energía”, expresó.

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“Algo muy pequeño puede ser muy profundo”, resumió durante la conversación sobre lo que generaba ese contacto papal, difícil de transmitir fuera de la situación concreta.

El legislador también recordó que el primer papa que vino a la Argentina fue Juan Pablo II, durante la visita que realizó en 1982, pocos días antes de la derrota militar en Malvinas. “Los argentinos vivíamos sentimientos encontrados, estábamos belicosos, galtieristas y, de pronto, vino el Papa en un viaje que no estaba previsto”, quien había decidido modificar su agenda internacional.

"Los argentinos vivíamos sentimientos encontrados, estábamos belicosos, galtieristas y, de pronto, vino el Papa en un viaje que no estaba previsto”, recordó Valdés sobre la visita de Juan Pablo II al país en 1982 (Michael Brennan/Getty Images)

El exembajador recordó el recorrido que hizo el pontífice por Buenos Aires. Según su relato, salió desde la Nunciatura por Figueroa Alcorta, bajó por Callao, avanzó hacia el monumento de los Españoles y luego regresó por la avenida del Libertador. “Vivía por entonces en un departamento, de mi madre, ubicado en la zona de Rodríguez Peña y Vicente López. Lo vi pasar tres veces por Callao camino a la Nunciatura”.

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Similitudes y diferencias entre León XIV y Francisco

Valdés explicó que León XIV ya había estado en la Argentina antes de convertirse en papa. En 2004 se reunió con Jorge Mario Bergoglio y ambos participaron de una misa en la iglesia San Agustín, ubicada en la zona de Las Heras y Agüero.

Según el diputado, ese encuentro fue el punto de partida del vínculo entre ambos religiosos. Después, ya como papa, Francisco designó a León XIV al frente del Dicasterio para los Obispos.

Valdés explicó que ese organismo participa en la selección de sacerdotes que luego son propuestos para ocupar cargos episcopales. Por esa función, el actual pontífice conoció a numerosos integrantes de la estructura eclesiástica internacional.

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Durante la entrevista surgió la posibilidad de que Francisco haya influido en la elección de su sucesor. Valdés respondió que podía existir una relación entre ambos procesos, aunque no presentó esa hipótesis como una certeza.

Valdés dijo que las adhesiones y rechazos que provocaba el papa Francisco en Argentina solo eran cuestión de nuestro país y no se replicaba en el exterior (AP/Alessandra Tarantino)

Valdés distinguió entre la reacción que Francisco provocaba en la Argentina y la imagen que empezó a construir León XIV. Según señaló, Francisco despertaba adhesiones y rechazos intensos dentro del debate político argentino y comparó esa polarización con una disputa entre River y Boca.

Valdés respondió que esa lectura correspondía sobre todo a la Argentina y no representaba necesariamente la percepción internacional sobre Francisco. El exembajador sostuvo que Francisco fue interpretado en el mundo como un líder religioso con una agenda de diálogo. También afirmó que en la Argentina su figura quedó más atravesada por las discusiones partidarias.

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Valdés remarcó las diferencias acerca de los tipos de pontificados de León XIV y Francisco (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, describió a León XIV como un papa con una imagen más transversal. “Ojalá que fundamos todos en el afecto a León”, expresó. Y consideró que el actual pontífice puede dirigirse a todos los sectores.

Valdés, además, rechazó que la Iglesia pueda ser identificada de manera exclusiva con una corriente partidaria. También pidió evitar que la doctrina social católica quede reducida a un “ismo”.

“Si yo, que tengo un ismo, digo que está más cerca de mi ismo, le bajo el precio al Papa”, afirmó. Según su interpretación, León XIV debe ser entendido desde la doctrina social de la Iglesia y no desde una identidad partidaria.

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El diputado ubicó el origen de esa doctrina en 1891, durante el pontificado de León XIII, con la publicación de Rerum novarum. Explicó que la encíclica surgió frente a los efectos de la industrialización sobre los trabajadores.

Valdés sostuvo que la expansión de las máquinas podía terminar desplazando al ser humano. Por eso, vinculó la doctrina social de la Iglesia con la necesidad de humanizar la economía y el desarrollo tecnológico.

A partir de esa referencia, relacionó el mensaje de León XIV con la inteligencia artificial. Según afirmó, el Papa abordó ese proceso en la encíclica Magnifica Humanitas.

Valdés sostuvo que el documento advierte sobre el reemplazo de trabajadores, incluidos los periodistas, por sistemas de inteligencia artificial. “Es el único de ese liderazgo universal que dijo: ‘Stop’”, afirmó.

También citó al sociólogo Zygmunt Bauman para contrastar dos formas de entender la identidad. Recordó la frase “nosotros somos lo que consumimos” y la contrapuso con el mensaje que atribuyó a León XIV: “Yo soy mis valores, no soy lo que consumo”.