Las fotos románticas de Nathy Peluso y su novio a puro relax: “Bendiciones infinitas”

Nathy Peluso y Phil Kane el día que se mostraron ante todos en el clásico entre Barcelona y Real Madrid

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Desde que blanquearon su relación en mayo pasado, Nathy Peluso y el deportista Phil Kane empezaron de a poco a mostrarse cada vez más unidos. Todo comenzó con una visita al clásico español entre Barcelona y Real Madrid, sin formalidades ni demasiadas pistas. Desde entonces, ambos fueron sorprendiendo a sus respectivos seguidores con imágenes ocasionales, hasta que ahora la artista argentino-española dio un paso más y mostró postales románticas de su relación, casi en simultáneo con la confirmación de que actuará en la ceremonia de los Latin GRAMMY 2026.

El nuevo posteo de Peluso llegó acompañado del mensaje “bendiciones infinitas .com señoras” y reunió un carrete de fotos que combina momentos de intimidad en pareja con instantáneas en soledad. Entre las primeras se destaca una tomada dentro de un ascensor, donde ambos se besan frente al espejo mientras la cantante sostiene el teléfono para registrar la escena, y otra a bordo de un avión privado, donde aparecen abrazados y con lentes de sol puestos, él recostado contra la ventanilla y ella apoyada sobre sus piernas.

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Las dos imágenes concentran el tono afectivo de la publicación y son las que más repercusión generaron entre los seguidores de la artista, quienes celebraron el vínculo con el deportista.

Phil Kane es un corredor de fondo y maratonista profesional estadounidense de raíces jamaiquinas y tiene 27 años

Las imágenes se presentaron como un resumen de los últimos días de la cantante

El resto de la secuencia se aparta de la pareja y se concentra en la figura de Peluso en distintos escenarios de descanso. Aparece sentada frente a un espejo, con una malla crochet blanca sobre un bikini turquesa, y también flotando de espaldas en un mar de aguas cristalinas, con los brazos extendidos y el rostro hacia el cielo. En otra imagen camina descalza entre árboles, con un vestido blanco largo, y en otra posa bajo una carpa de playa. Cierran el álbum una selfie en bikini de leopardo frente a un espejo y un primer plano con el pelo mojado, ondulado, y un vestido negro de escote pronunciado, en un conjunto que funciona como repaso visual de sus días recientes.

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La pareja se mostró a bordo de un avión privado

Sin anuncions formales pero con gestos elocuentes, Nathy Peluso y Phil Kane siguen dando pistas de su romance

Kane es un atleta estadounidense de raíces jamaiquinas, corredor de fondo y maratonista profesional de 27 años. A diferencia de Peluso, mantiene un perfil bajo en las redes y suele reservar sus publicaciones para mostrar entrenamientos y competencias. Pese a esa diferencia de exposición, la pareja fue construyendo una dinámica de acompañamiento mutuo: él estuvo presente en presentaciones y shows de la cantante, mientras que ella lo acompañó en algunas de sus competencias internacionales.

La argentina cantará en los Latin Grammy

La publicación de Peluso llegó casi en simultáneo con la confirmación de que actuará en los Latin Grammy 2026, que se celebrará el 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos, de la que también participará su compatriota Bizarrap.

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Nathy Peluso a puro relax mientras sigue adelante con su carrera y su romance

La lista de artistas que subirán al escenario también incluye a Karol G, Bad Gyal, Baby Ranks, Miguel Colón, Divino, DJ Premier, Diljit Dosanjh, Grupo Niche, Jay Wheeler, Lil Supa, Luis Enrique y Ángel “Cucco” Peña. Varios de ellos, además, compiten en distintas categorías de esta edición de los premios.

Peluso llega a la ceremonia con una nominación propia: su disco Malportada fue incluido entre los candidatos a Mejor Álbum de Salsa. La representación argentina en esta edición se completa con CA7RIEL & Paco Amoroso, que acumularon siete nominaciones, entre ellas Álbum del Año por FREE SPIRITS, y con Milo J, nominado en cinco categorías por La Vida Era Más Corta.

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La cantante será una de las protagonistas de la próxima edición de los Latin Grammy

La gala, conducida nuevamente por la actriz y productora puertorriqueña Roselyn Sánchez, tendrá una duración de tres horas e incluirá un homenaje a Willie Colón, con la participación de los 13 integrantes originales de su orquesta, además de un tributo a José Alfredo Jiménez a cargo de Edgar Barrera.