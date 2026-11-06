El fuerte cruce entre Rocío Robles y Edith Hermida en MasterChef: “Nunca más vas a encontrar la paz cerca mío”

Rocío Robles presentó una hamburguesa con papas ante el jurado de MasterChef Celebrity.

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La competencia de MasterChef Celebrity sumó un nuevo enfrentamiento entre Edith Hermida y Rocío Robles luego de que la periodista debiera decidir a cuál de sus compañeros le quitaría dos minutos de asistencia de uno de los jurados. La elegida fue la panelista de ESPN, quien respondió con ironías, reproches y una advertencia que involucró a Wanda Nara y a su hermana Zaira.

La discusión se originó a partir de un beneficio que Hermida recibió por haber obtenido la medalla dorada. Por ello, la participante contó con cuatro minutos de ayuda de uno de los chefs, aunque la consigna también establecía que debía restarle dos minutos a otro concursante. Sin dudar, eligió a Robles, pareja de Adrián Suar.

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Cuando Wanda le pidió explicaciones, Hermida lanzó una frase que abrió la puerta al conflicto: “Por linda, por mosquita muerta. Podría ser la hija putativa de Karina Mazzocco”.

La definición de Hermida dejó a Robles sin una parte de la ayuda disponible en una prueba que exigía rapidez y precisión. A partir de ese momento, las dos intercambiaron chicanas durante la preparación y también en las instancias de devolución de los platos.

Wanda Nara sostiene un cuadro durante una emisión de MasterChef Celebrity.

La conductora se acercó a la estación de Robles con una foto de la participante y bromeó sobre el destino que podía tener la imagen. “Ponela así en el living del Chueco, en su casa”, le dijo Wanda, en referencia a Adrián Suar.

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Robles celebró la ocurrencia y siguió el juego. “Ay, sí”, respondió, antes de agradecer por la imagen. La charla parecía transcurrir en tono distendido, hasta que Hermida intervino desde su lugar de trabajo.

“Hola, Wanda”, irrumpió la periodista. Poco después, mientras Robles hacía comentarios sobre la presencia de Carlos Vives en la grabación, Hermida volvió a lanzarle una observación: “Te tengo acá al lado”.

Wanda respondió: “¿Sabés todo de la vida de ella?”. Hermida recogió el guante y contestó: “Sí, sí, bastante. De la tuya sé más”.

Rocío Robles se mostró indignada por los comentarios de Hermida en su contra (Captura de video)

Ese intercambio derivó en una conversación sobre los comentarios que podían hacerse fuera del reality. Wanda le preguntó a Robles si hablaban de ella en Bendita y la participante aprovechó para responderle a Hermida: “Ojo, porque en el programa se miente mucho y de vos no sabés lo mal que hablan y de tu hermana peor”.

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La mención a Zaira Nara cambió el tono de la escena. Hermida sostuvo que Robles no sabía cómo generar contenido, mientras que la modelo insistió en que la periodista había hablado de la hermana de Wanda.

“Yo ya te dije y ya te advertí, de mi hermana no hablés”, expresó Wanda durante el cruce. Después, elevó la advertencia: “Si te querés meter conmigo, metete conmigo, porque yo acá te revuelco de los pelos”.

Lejos de terminar allí, la tensión se trasladó a la evaluación de la preparación que Robles presentó ante el jurado. La participante había elaborado una hamburguesa con lechuga, tomate, pepinillos, huevo, mayonesa de alcaparras y papas rústicas condimentadas con sal, pimienta y pimentón dulce.

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Entre risas e ironías, Hermida se mostró muy sonriente al criticar a Robles (Captura de video)

Damián Betular no intervino en esa devolución, pero Germán Martitegui definió el plato como una “obra arquitectónica” y cuestionó el armado de la hamburguesa. “Yo no entiendo cómo se mantiene de pie”, observó el chef.

Martitegui también cuestionó el chimichurri que acompañaba las papas. El chef sugirió que una mayonesa de chimichurri podía funcionar mejor y remarcó que ese condimento no era el acompañamiento indicado para una fritura.

“Yo como ya tenía mayonesa adentro, dije: ‘Cansa’, como Edith”, respondió Robles, con una nueva referencia a su rival.

Rocío Robles presentó una hamburguesa doble con lechuga, tomate y un huevo frito, acompañada de papas fritas, en MasterChef Celebrity (Captura de video)

Maru Botana, por caso, destacó que la carne estaba rica, aunque sostuvo que al plato “le falta un poquito más” de sabor y recursos. “Hay que ir a la cocina, ir por más. Cada vez tiene que ser mejor”, le aconsejó.

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Robles recibió la devolución con fastidio. “Quise hacer algo diferente y me salió mal”, admitió. Maru buscó bajarle dramatismo a la situación y le pidió que no se dejara vencer por las críticas.

La respuesta de la modelo mantuvo la tensión: “Yo dejarme caer, primero me caigo arriba de su comida y se la tiro toda al piso, se la aplasto, mirá”.

Germán Martitegui degustó con dudas el plato presentado por Rocío Robles en MasterChef Celebrity (Captura de video)

Tras escuchar las observaciones del jurado, Wanda le dijo que la habían “destruido”. Robles corrigió el foco de su enojo: “Me destruyó Edith. Nunca más va a encontrar la paz cerca mío”.

Sobre el final de la escena, Wanda intentó abrir una posibilidad de tregua entre ambas. “En algún momento, quizás esta misma competencia que hoy las pone en este lugar, las une”, planteó.

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Sin embargo, el conflicto pareció continuar fuera de la devolución. Antes de retirarse, Robles expresó que necesitaba respirar porque la crítica no había sido buena y aseguró que el “odio” iba “in crescendo”. “Nunca arruinaría mi maquillaje por vos”, concluyó ante Hermida.