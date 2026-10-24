Tecno

Japón creará un equipo de hackers con inteligencia artificial para combatir la creciente ola de ciberataques

El equipo estará integrado por especialistas en ciberseguridad que utilizarán herramientas de IA para identificar vulnerabilidades

Cuatro personas encapuchadas en una sala de servidores. Monitores muestran código, una tablet exhibe una base de datos y hay dinero en efectivo sobre el escritorio.
Japón formará un equipo de hackers éticos para combatir ciberataques. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Japón pondrá en marcha un equipo especializado de hackers que utilizará inteligencia artificial (IA) para detectar vulnerabilidades en los sistemas informáticos del país y anticiparse a posibles ataques.

La iniciativa busca reforzar las defensas digitales en medio de una oleada de incidentes que ha expuesto los datos de millones de personas y afectado a empresas y organismos públicos de distintos sectores.

PUBLICIDAD

El ministro de economía japonés, Ryosei Akazawa, anunció que el grupo podría comenzar a operar tan pronto como el próximo mes, bajo la supervisión de la Agencia de la Plataforma de Innovación (IPA), organismo dependiente de su cartera. Sus integrantes serán especialistas en ciberseguridad con capacidad para ejecutar ataques controlados y reproducir las técnicas utilizadas por los delincuentes informáticos.

Cinco hombres en una oficina con mesa grande. Un hombre escribe en una pizarra, otros cuatro usan ordenadores portátiles y de escritorio. Logo de empresa en la pared.
Japón tendrá un equipo de hackers para buscar vulnerabilidades en sus sistemas y evitar en un futuro ataques con IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo es identificar fallas antes de que sean aprovechadas por terceros. Para ello, el equipo combinará conocimientos técnicos con herramientas de inteligencia artificial capaces de examinar sistemas informáticos y localizar posibles puntos débiles a gran escala.

“Para contrarrestar estas amenazas, los defensores también deben aprovechar la IA a fin de adoptar una postura proactiva y preventiva”, explicó Akazawa durante una rueda de prensa.

PUBLICIDAD

El funcionario también señaló que ha solicitado verificar rigurosamente la fiabilidad de los integrantes del grupo, debido a las capacidades que tendrán para acceder a sistemas y realizar pruebas de seguridad.

Ocho personas en una oficina miran pantallas de computadora con código y gráficos. Se observan pizarrones con diagramas y bastidores de servidores al fondo.
El equipo de hackers en Japón tendrá como principal tarea buscar vulnerabilidades en sistemas del gobierno japones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funcionará el equipo de hackers de Japón

La iniciativa se apoyará en técnicas de hacking ético, una práctica que consiste en utilizar métodos similares a los de los ciberdelincuentes para encontrar vulnerabilidades, pero con autorización y con el propósito de corregirlas.

En lugar de esperar a que una organización sufra una intrusión, los especialistas buscarán fallas en sus sistemas, evaluarán los riesgos y contribuirán a que las entidades responsables puedan solucionarlos antes de que se produzca un ataque.

La inteligencia artificial tendrá un papel central en ese proceso. Estas herramientas pueden analizar grandes cantidades de información, examinar configuraciones informáticas e identificar patrones que indiquen posibles problemas de seguridad. De esta manera, permiten acelerar tareas que, realizadas exclusivamente por personas, podrían requerir más tiempo y recursos.

Japón busca prevenir ciberataques contratando a un equipo de hackers con herramientas de IA. REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo
Japón busca prevenir ciberataques contratando a un equipo de hackers con herramientas de IA. REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo

Sin embargo, detectar una vulnerabilidad no significa que el sistema esté automáticamente protegido. Los resultados deben ser revisados por especialistas, quienes determinarán la gravedad de cada falla y las medidas necesarias para corregirla.

Japón busca así utilizar las mismas capacidades tecnológicas que podrían aprovechar los atacantes para fortalecer sus propias defensas digitales.

Una ola de ciberataques afecta a empresas y organismos públicos

El anuncio se produce en un contexto de creciente preocupación por los ataques informáticos en Japón. Los incidentes recientes han afectado a compañías de transporte, restaurantes, comercios y proveedores de servicios públicos, además de provocar la exposición de información personal de millones de usuarios.

Entre los casos más preocupantes figuran las interrupciones en sistemas vinculados con la prevención de desastres naturales. En varios municipios, los incidentes obligaron a suspender temporalmente los sistemas de alertas de emergencia, una situación que evidencia el impacto potencial de los ataques sobre servicios esenciales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Ante la expansión de la IA, los ciberataques se han vuelto más comunes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión de las amenazas también ha puesto el foco en el uso de herramientas automatizadas. El pasado martes, la filial de ciberseguridad del conglomerado tecnológico japonés GMO afirmó haber confirmado el uso del agente de inteligencia artificial chino ARTEX en ataques registrados recientemente en el país.

Según esa compañía, la herramienta también había sido identificada en intrusiones contra bancos de Corea del Sur. El caso alimenta la preocupación por la posibilidad de que los atacantes utilicen agentes de IA para acelerar la búsqueda de vulnerabilidades y ejecutar operaciones informáticas con mayor eficiencia.

Temas Relacionados

JapónIACiberataquesHackersLo último en tecnologíatecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Atari dejará de vender juegos para la VCS en 2027: qué pasará con la consola retro

El cierre de la tienda virtual de Atari marca el final de una etapa para el equipo que combinaba juegos clásicos y funciones de computadora

Atari dejará de vender juegos para la VCS en 2027: qué pasará con la consola retro

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda este sábado

El bitcoin fue la primera criptomoneda lanzada en el mundo y ha llegado a superar las 68 mil unidades de dólar

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda este sábado

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda ethereum este sábado

Ethereum fue lanzada en 2015 por el programador Vitalik Buterin, con la intención de impulsar una herramienta para aplicaciones descentralizadas y colaborativas

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda ethereum este sábado

OpenAI dejará de entrenar su IA con acceso a internet tras una falla de seguridad detectada en septiembre

Un modelo de investigación explotó un error de configuración para consultar un chatbot público antes de ser detectado

OpenAI dejará de entrenar su IA con acceso a internet tras una falla de seguridad detectada en septiembre

Apple busca solucionar un problema de Safari en el iPhone Duo: los controles ocupan demasiado espacio

La compañía estudia cambios en su navegador para aprovechar mejor la pantalla externa del teléfono plegable

Apple busca solucionar un problema de Safari en el iPhone Duo: los controles ocupan demasiado espacio

DEPORTES

Flamengo hizo un reclamo por la inclusión de Marcos Rojo tras ser eliminado por Estudiantes: el caso en Santos-Independiente que plantean

Flamengo hizo un reclamo por la inclusión de Marcos Rojo tras ser eliminado por Estudiantes: el caso en Santos-Independiente que plantean

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afrontará la última práctica libre en el Gran Premio de Estados Unidos: hora y TV

Las revelaciones de Serna: cuando casi lesiona a Latorre, el día que Bianchi echó a Macri del vestuario y su “fuerte discusión” por los premios con Izquierdoz

Nacho Fernández convirtió el gol más insólito del año en el fútbol argentino

Diego Dabove se fue de Tigre: el Clausura ya tuvo ocho cambios de técnico y suman 27 en la temporada

TELESHOW

Murió a los 75 años Carlos Riganti, baterista de Alas y referente del rock progresivo

Murió a los 75 años Carlos Riganti, baterista de Alas y referente del rock progresivo

Fiorel, la hija de Piero, a dos semanas de la muerte de su padre: “La música es un mantra y un refugio”

Juan José Campanella habla de la serie sobre la tragedia que atravesó Matías Bagnato: “A veces el mal no tiene redención”

Bersuit Vergarabat celebra los 25 años de “Hijos del Culo”: “Esas canciones siguen teniendo mucha actualidad”

El duro pase de factura de Mex Urtizberea a Mario Pergolini al aire: “Me rechazaste dos veces”

INFOBAE AMÉRICA

El coronel Rebu advierte que la búsqueda salvadoreña de cuatro militares desaparecidos en Haití tiene escasas posibilidades de éxito

El coronel Rebu advierte que la búsqueda salvadoreña de cuatro militares desaparecidos en Haití tiene escasas posibilidades de éxito

Más de 46.000 reclamos y USD 582 millones en pérdidas aseguradas: Florida solicita ayuda federal tras el huracán Isaias

Cuál es el destino turístico más subestimado del mundo para 2027

Miss Universo Nicaragua impulsa “Beyond the Silence” para sanar a víctimas de violencia armada tras la pérdida de su padre

Guatemala tendrá al menos 16 frentes fríos entre noviembre y marzo de 2027, según el servicio meteorológico y sismológico nacional