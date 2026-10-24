Japón creará un equipo de hackers con inteligencia artificial para combatir la creciente ola de ciberataques

Japón formará un equipo de hackers éticos para combatir ciberataques. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Japón pondrá en marcha un equipo especializado de hackers que utilizará inteligencia artificial (IA) para detectar vulnerabilidades en los sistemas informáticos del país y anticiparse a posibles ataques.

La iniciativa busca reforzar las defensas digitales en medio de una oleada de incidentes que ha expuesto los datos de millones de personas y afectado a empresas y organismos públicos de distintos sectores.

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El ministro de economía japonés, Ryosei Akazawa, anunció que el grupo podría comenzar a operar tan pronto como el próximo mes, bajo la supervisión de la Agencia de la Plataforma de Innovación (IPA), organismo dependiente de su cartera. Sus integrantes serán especialistas en ciberseguridad con capacidad para ejecutar ataques controlados y reproducir las técnicas utilizadas por los delincuentes informáticos.

Japón tendrá un equipo de hackers para buscar vulnerabilidades en sus sistemas y evitar en un futuro ataques con IA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo es identificar fallas antes de que sean aprovechadas por terceros. Para ello, el equipo combinará conocimientos técnicos con herramientas de inteligencia artificial capaces de examinar sistemas informáticos y localizar posibles puntos débiles a gran escala.

“Para contrarrestar estas amenazas, los defensores también deben aprovechar la IA a fin de adoptar una postura proactiva y preventiva”, explicó Akazawa durante una rueda de prensa.

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El funcionario también señaló que ha solicitado verificar rigurosamente la fiabilidad de los integrantes del grupo, debido a las capacidades que tendrán para acceder a sistemas y realizar pruebas de seguridad.

El equipo de hackers en Japón tendrá como principal tarea buscar vulnerabilidades en sistemas del gobierno japones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funcionará el equipo de hackers de Japón

La iniciativa se apoyará en técnicas de hacking ético, una práctica que consiste en utilizar métodos similares a los de los ciberdelincuentes para encontrar vulnerabilidades, pero con autorización y con el propósito de corregirlas.

En lugar de esperar a que una organización sufra una intrusión, los especialistas buscarán fallas en sus sistemas, evaluarán los riesgos y contribuirán a que las entidades responsables puedan solucionarlos antes de que se produzca un ataque.

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La inteligencia artificial tendrá un papel central en ese proceso. Estas herramientas pueden analizar grandes cantidades de información, examinar configuraciones informáticas e identificar patrones que indiquen posibles problemas de seguridad. De esta manera, permiten acelerar tareas que, realizadas exclusivamente por personas, podrían requerir más tiempo y recursos.

Japón busca prevenir ciberataques contratando a un equipo de hackers con herramientas de IA. REUTERS/Kacper Pempel/Illustration/File Photo

Sin embargo, detectar una vulnerabilidad no significa que el sistema esté automáticamente protegido. Los resultados deben ser revisados por especialistas, quienes determinarán la gravedad de cada falla y las medidas necesarias para corregirla.

Japón busca así utilizar las mismas capacidades tecnológicas que podrían aprovechar los atacantes para fortalecer sus propias defensas digitales.

Una ola de ciberataques afecta a empresas y organismos públicos

El anuncio se produce en un contexto de creciente preocupación por los ataques informáticos en Japón. Los incidentes recientes han afectado a compañías de transporte, restaurantes, comercios y proveedores de servicios públicos, además de provocar la exposición de información personal de millones de usuarios.

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Entre los casos más preocupantes figuran las interrupciones en sistemas vinculados con la prevención de desastres naturales. En varios municipios, los incidentes obligaron a suspender temporalmente los sistemas de alertas de emergencia, una situación que evidencia el impacto potencial de los ataques sobre servicios esenciales.

Ante la expansión de la IA, los ciberataques se han vuelto más comunes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expansión de las amenazas también ha puesto el foco en el uso de herramientas automatizadas. El pasado martes, la filial de ciberseguridad del conglomerado tecnológico japonés GMO afirmó haber confirmado el uso del agente de inteligencia artificial chino ARTEX en ataques registrados recientemente en el país.

Según esa compañía, la herramienta también había sido identificada en intrusiones contra bancos de Corea del Sur. El caso alimenta la preocupación por la posibilidad de que los atacantes utilicen agentes de IA para acelerar la búsqueda de vulnerabilidades y ejecutar operaciones informáticas con mayor eficiencia.

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