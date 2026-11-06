Los fondos tecnológicos borraron sus ganancias del año tras la caída de las acciones de IA

Los fondos long-short centrados en tecnología cayeron más del 4% el jueves 5 de noviembre y dejaron su rendimiento anual aproximadamente plano (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una caída global de las acciones, encabezada por las tecnológicas, borró las ganancias acumuladas en el año por muchos fondos de cobertura, según informó la agencia Reuters. Algunos gestores recortan riesgos y reducen sus equipos de inversión. Los fondos de cobertura son vehículos privados que invierten el dinero de grandes clientes.

Los fondos de acciones que apuestan a subas y bajas (long-short) y se concentran en tecnología cayeron más del 4% en la jornada del jueves 5 de noviembre. Con ese retroceso, su rendimiento anual quedó “aproximadamente plano”, según estimaciones de Goldman Sachs citadas por Reuters.

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El pico había sido una ganancia de 24% en junio, antes de que comenzara la caída vinculada a la inteligencia artificial. Los gestores globales de acciones con análisis individual de empresas perdieron en promedio 1,3% ese día. Los fondos multiestrategia, que reparten el capital entre varios equipos con enfoques distintos, bajaron 1,4%.

Walleye Capital reducirá su equipo de inversión

En el centro del golpe está Walleye Capital, un fondo multiestrategia de Nueva York que gestiona USD 17.000 millones. Según una carta a inversores que Reuters pudo ver, el jueves anunció que reducirá su negocio interno de acciones y recortará una parte sustancial del equipo que lo gestiona.

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“Tras nuestro peor mes desde marzo de 2020, en un 2026 que ya era difícil, hemos revisado a fondo cada aspecto de nuestra firma”, dice la carta. El fondo también evaluó su tamaño óptimo y planea devolver parte de su capital a los inversores.

Otras grandes plataformas de gestores múltiples recortaron en las últimas semanas el apalancamiento, es decir, el dinero prestado que usan para ampliar sus apuestas. También despidieron a equipos con pérdidas, según participantes del mercado citados por Reuters. Esas fuentes esperan más despidos si las caídas continúan.

Un octubre en el que el Nasdaq 100 cayó 6,6%

El Nasdaq 100 cayó 6,6% en octubre, su peor descenso mensual en 18 meses, por dudas sobre los costos y la rentabilidad de la IA (REUTERS/Brendan McDermid)

La jornada del jueves se sumó a un octubre complicado. El índice Nasdaq 100, que agrupa a muchas de las mayores empresas tecnológicas, cayó 6,6% en el mes, su peor descenso mensual en 18 meses, según Reuters. El ánimo del mercado se resintió por el alto costo del endeudamiento ligado a la IA y por las dudas sobre su rentabilidad.

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Tras las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, el mercado tuvo un alivio breve: la agencia describió el repunte posterior como de corta duración. La nueva ronda de ventas extendió las pérdidas de la industria, con los fondos especializados en tecnología como los más golpeados.

Según el análisis de Goldman Sachs, la caída del jueves dejó a los fondos tecnológicos lejos de lo que habían logrado a mitad de año. Es decir, el avance de varios meses desapareció en una jornada y en un mes de octubre negativo, un golpe que ahora se traduce en recortes de equipos y de capital administrado.

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La firma de investigación PivotalPath advirtió esta semana en una nota que observa un grado alto y creciente de coincidencia entre las posiciones de los 10 mayores fondos multiestrategia. Por eso, según su análisis, si esos fondos liquidan inversiones, la venta podría recaer sobre los mismos valores. Esa superposición es el riesgo que señaló la firma para el sector.