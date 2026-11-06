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Cómo limpiar el aire acondicionado: paso a paso para eliminar polvo y suciedad acumulada

Los filtros, las bobinas y el sistema de drenaje necesitan una revisión periódica para evitar fallas, reducir el consumo eléctrico y mantener la calidad del aire dentro del hogar

Una mano sostiene un control remoto blanco frente a un aire acondicionado fijado en la pared de una sala con plantas.
Limpiar el aire acondicionado de casa es importante para reducir el gasto eléctrico. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Después de varios meses de uso constante, el aire acondicionado puede acumular polvo, polen, suciedad y microorganismos en sus filtros y componentes internos. Por eso, realizar una limpieza profunda al menos una vez al año ayuda a mantener su eficiencia, reducir el consumo de electricidad y evitar que el equipo distribuya partículas contaminantes dentro del hogar.

El mantenimiento suele recomendarse al finalizar la temporada de calor, cuando muchas familias dejan de utilizar estos aparatos durante varios meses. Sin embargo, no basta con limpiar la cubierta exterior: también es necesario revisar los filtros, las bobinas, el ventilador y el sistema de drenaje.

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Un equipo sucio puede tener dificultades para enfriar una habitación, trabajar durante más tiempo del necesario y presentar averías. Además, la acumulación de humedad y suciedad en determinadas partes puede favorecer la aparición de hongos y otros microorganismos.

Una mujer con guantes morados limpia un equipo de aire acondicionado de pared usando un paño verde y un pulverizador
Limpiar el aire acondicionado de casa ayuda a reducir un posible gasto extra de electricidad. (Foto: Repsol)

Por qué es importante limpiar el aire acondicionado una vez al año

Durante el verano, los sistemas de climatización funcionan durante varias horas al día. En ese proceso, los filtros retienen polvo, polen y otras partículas presentes en el ambiente. Con el paso del tiempo, estos residuos pueden obstruir el flujo de aire y afectar el rendimiento del aparato.

Las bobinas del evaporador y del condensador también pueden acumular suciedad. Estos componentes permiten intercambiar el calor para enfriar los ambientes, por lo que su funcionamiento puede verse afectado cuando están cubiertos de polvo.

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La limpieza periódica permite conservar la capacidad de enfriamiento, reducir el esfuerzo del motor y prolongar la vida útil del electrodoméstico. También contribuye a mejorar la calidad del aire interior, especialmente cuando los filtros se encuentran en buen estado.

Los filtros del aire acondicionado atrapan polvo y otras micropartículas, por lo que limpiarlo es necesario. (Epic Air HVAC)
Los filtros del aire acondicionado atrapan polvo y otras micropartículas, por lo que limpiarlo es necesario. (Epic Air HVAC)

Qué hacer antes de comenzar la limpieza

Antes de manipular cualquier componente, es importante apagar el aire acondicionado y desconectarlo de la corriente eléctrica. Esta medida ayuda a prevenir accidentes durante el mantenimiento.

También conviene revisar el manual del fabricante para identificar qué partes pueden limpiarse en casa y cuáles requieren herramientas o productos específicos.

Se recomienda tener a mano un paño de microfibra, agua, jabón suave, un cepillo de cerdas blandas y una aspiradora con un accesorio adecuado. No es conveniente utilizar productos abrasivos, sustancias corrosivas ni aplicar agua directamente sobre los componentes eléctricos.

Cuándo y cómo limpiar los filtros del aire acondicionado, según un experto (Epic Air HVAC)
Desconectar el aire acondicionado antes de limpiar es importante. (Epic Air HVAC)

Cómo limpiar los filtros del aire acondicionado

Los filtros son una de las primeras partes que deben revisarse porque retienen buena parte del polvo y las partículas que circulan por el ambiente.

Para limpiarlos correctamente, hay que seguir estos pasos:

  1. Abrir la cubierta frontal del aire acondicionado siguiendo las indicaciones del fabricante.
  2. Retirar los filtros con cuidado para evitar que la suciedad acumulada caiga dentro del equipo.
  3. Enjuagarlos con agua tibia y utilizar un poco de jabón suave si presentan residuos adheridos.
  4. Pasar un cepillo de cerdas blandas para retirar el polvo sin dañar la superficie.
  5. Dejarlos secar completamente a la sombra antes de volver a colocarlos.

Si el filtro no es lavable, está deteriorado o perdió su capacidad de retención, lo recomendable es reemplazarlo por uno compatible con el modelo del equipo.

Mano de persona sostiene un control remoto apuntando a un aire acondicionado sobre una ventana con árboles cubiertos de nieve en el exterior.
Lo primero que debes limpiar del aire acondicionado son sus filtros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo limpiar las bobinas y el ventilador

Las bobinas del evaporador y del condensador también necesitan mantenimiento. Generalmente, la primera se encuentra en la unidad interior y la segunda en la unidad exterior.

Para retirar el polvo superficial se puede utilizar una aspiradora con un accesorio suave o un cepillo de cerdas blandas. Si existe suciedad más difícil de eliminar, es necesario emplear un producto específico para limpiar bobinas, siempre que el fabricante permita su utilización.

En el caso del ventilador, se deben limpiar las aspas con un paño ligeramente húmedo, evitando mojar el motor y las conexiones eléctricas. Si presenta ruidos extraños, vibraciones o dificultades para girar, conviene solicitar una revisión técnica.

Estas tareas requieren precaución, ya que algunas partes internas pueden doblarse o dañarse si se manipulan incorrectamente.

Un salón con un aparto de aire y una ventana abierta
El aire acondicionado se debe de limpiar al menos una vez al año, especialmente luego que termina la temporada de verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo revisar el drenaje y comprobar que funciona correctamente

La bandeja de condensación y el tubo de drenaje cumplen la función de evacuar el agua que se genera durante el funcionamiento del aire acondicionado. Si se obstruyen, pueden provocar filtraciones dentro de la vivienda y acumulación de humedad.

Por eso, es importante comprobar que no existan residuos que bloqueen la salida del agua. Si se detecta una obstrucción difícil de retirar, lo más seguro es recurrir a un técnico especializado en lugar de introducir objetos que puedan dañar las tuberías.

Una vez finalizada la limpieza, se pueden reinstalar los filtros y las cubiertas, conectar el equipo y encenderlo para verificar su funcionamiento. Es importante comprobar que enfríe correctamente, que el flujo de aire sea constante y que no produzca ruidos inusuales.

Aunque estas tareas ayudan a conservar el electrodoméstico, no reemplazan una revisión profesional. Si el equipo presenta fugas, malos olores persistentes o problemas de refrigeración, necesita una inspección especializada antes de volver a utilizarlo.

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