Crimen y Justicia

Violencia en un colegio de San Fernando: una alumna insultó y empujó a una docente en clase

El repudiable episodio ocurrió en un aula de Villa Jardín. Los dichos de la menor hacia la profesora causaron indignación en el ámbito educativo. El video

Una alumna insultó y empujó a una profesora en un colegio de San Fernando

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Una alumna de una escuela secundaria pública de la localidad de Villa Jardín, en el partido bonaerense de San Fernando, insultó a una docente y la empujó durante una discusión en el aula.

La insólita y repudiable situación, que fue grabada por uno de sus compañeros, se viralizó en redes sociales y -una vez más- abrió el debate sobre la violencia escolar y el trabajo formativo de los padres en el hogar.

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La estudiante, a quien se preserva su identidad por ser menor, reaccionó después de que la profesora la reprendiera por hablar durante la clase.

“¿Dónde estoy hablando? Vos flasheas cualquiera", le soltó la alumna, que fue elevando el tono de voz mientras insistía: “¡No estoy hablando!”. “Sí, lo hiciste -le contestó la maestra-. Y tus compañeros están intentando trabajar, entonces no es a mí a quien perjudicás, sino a ellos”.

Y, a partir de allí, la discusión se convirtió en agresión verbal: “Tiene la concha dada vuelta, ¿no, profe? ¿Sí o no?“, fue el insolente comentario de la nena ante las explicaciones de la profesora.

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No obstante, continuó con las groserías: “Siempre venís con la concha dada vuelta, pero conmigo no te las vengas a agarrar. A mí no me molestes. Cerrá el orto”.

San Fernando: una alumna insultó a una profesora y la empujó
Según pudo saber Infobae, el hecho ocurrió hace un mes y la docente no realizó la denuncia

El intercambio escaló cuando otra docente ingresó para intentar calmar a la menor. “Yo no soy mentirosa. Que me deje de romper los huevos. No voy a hacer lo que se le canta el orto a ella, quien se cree que es, ¿mi mamá?“, vociferó la alumna.

Ante un acercamiento de la docente, la adolescente -no conforme con los improperios- le dijo “vieja de mierda” y en ningún momento bajó el tono de voz.

Pero la situación llegó a su momento límite cuando la chica empujó a la profesora ante el estupor y silencio generalizado del alumnado.

Desconcertada, con la voz anudada y el rostro desencajado, la docente le dijo que ese hecho podía ser denunciado. “La violencia se denuncia. Hagamos las cosas bien, expliquémosle a los chicos que ellos no pueden venir ni putearnos ni maltratarnos corporalmente, porque yo tengo derecho ahora a salir de la escuela y hacerles una denuncia”.

Si bien las imágenes se viralizaron en las últimas horas, el hecho sucedió hace un mes aproximadamente en una escuela provincial. Según pudo saber Infobae, la maestra finalmente no realizó la denuncia, pero intervino de oficio la inspección distrital para tomar medidas en el colegio.

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