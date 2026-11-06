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Murió Beni, el perro de Graciela Alfano: la conmovedora historia detrás de su mascota

La actriz despidió en sus redes al animal que la acompañó durante más de una década: “Qué buenísima vida compartimos”

Graciela Alfano aparece abrazando a su perro negro, Beni, en una recopilación de registros compartida en redes sociales. Las imágenes muestran al animal en diferentes entornos

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Graciela Alfano despidió a Beni, su perro y compañero durante más de una década, con un mensaje que repasó el vínculo que construyeron desde el rescate del animal hasta sus últimos días. La actriz compartió un video con postales de viajes, juegos, paseos junto al agua y momentos de intimidad en su casa, como homenaje a quien definió como un integrante central de su familia.

La noticia había sido comunicada días atrás a través de sus redes sociales. En las últimas horas, Alfano volvió a referirse a la pérdida y eligió una sucesión de imágenes para recordar la historia de Beni, el perro negro de orejas erguidas que la acompañó en distintas etapas de su vida cotidiana.

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En las fotografías se los ve abrazados en el interior de una vivienda, durante paseos frente al río y en la playa. También aparecen retratos del animal en espacios verdes y una imagen de fantasía, con referencias al antiguo Egipto, que da cuenta del tono afectuoso y personal que la actriz le daba a las publicaciones dedicadas a su compañero.

Una mujer rubia en cuclillas abraza el cuello de un perro negro que permanece de pie sobre un suelo de baldosas
La actriz Graciela Alfano abraza a su perro Beni en una secuencia audiovisual compartida tras la muerte del animal

El texto que acompañó el video funcionó como una despedida y, a la vez, como un repaso de los años compartidos. Alfano se refirió a Beni como un “compañero de aventuras y alegrías”, y eligió una serie de definiciones para describir su carácter y el lugar que ocupaba en su entorno.

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Beni de mi alma, compañero de aventuras y alegrías”, escribió al comienzo. Luego lo nombró como “arrabalero, personal, único y capanga de todas las manadas”, en una publicación atravesada por la tristeza y el reconocimiento hacia el perro que había llegado a su vida luego de una situación de violencia.

La actriz sostuvo que entre ambos existía un entendimiento que no requería palabras. “No necesitamos hablar para conocernos y entendernos en profundidad”, expresó. También resaltó la forma en que el animal la acompañó y protegió a lo largo de los años: “Ilustre callejero, pusiste el cuerpo y la vida por mí”.

Un perro sentado de espaldas sobre un suelo de adoquines frente a un lago que refleja los tonos anaranjados del cielo
Beni, el perro de Graciela Alfano, permanece sentado sobre adoquines frente a un lago que refleja la luz del atardecer

Uno de los pasajes centrales de la despedida estuvo dedicado al momento en que Beni fue rescatado. Alfano consideró que había sido ella quien le había dado una nueva oportunidad, aunque con el tiempo interpretó que el vínculo había tenido un efecto inverso. “Creí que te había rescatado cuando en realidad me salvaste de la frialdad y el endurecimiento”, escribió.

La actriz afirmó que la muerte de Beni le provocó emociones nuevas y una transformación personal. “Y lo entendí hoy en tu partida, donde infinidad de emociones desconocidas me transforman en un ser más noble y completo”, agregó antes de cerrar con una frase que concentró el tono de la publicación: “Gracias, Beni de mi corazón. Qué buenísima vida compartimos. Hasta el próximo juego. Nos volveremos a encontrar”.

La historia de Beni había comenzado en un contexto adverso. Según relató la propia Alfano en otra oportunidad, el animal había sido víctima de maltrato y llegó a sus manos con lesiones de gravedad en el ojo y la mandíbula.

Una mujer rubia con abrigo negro y gafas oscuras sostiene a un perro negro con correa frente al agua
Graciela Alfano sostiene en brazos a su perro Beni durante una grabación junto a la costa

Lo habían tirado de la escollera, tenía el ojo salido y la mandíbula partida en tres partes. Tenía terror, pero lo cuidamos mucho”, había contado la actriz sobre el episodio que precedió al rescate.

El perro necesitó cuidados para recuperarse de las heridas físicas y del temor con el que había llegado. Con el paso del tiempo, se adaptó al entorno de Alfano y pasó a integrar su rutina. La relación quedó expuesta en los contenidos que la actriz publicó durante años: Beni la acompañó en salidas, jornadas al aire libre, viajes y escenas domésticas.

Una de las imágenes compartidas muestra a Alfano junto al perro a la vera de un río, abrigada con una campera oscura y anteojos de sol. En otra, ambos están en el mar, mientras Beni nada cerca de ella. También aparece sentado frente a un atardecer, de espaldas a la cámara, frente a un paisaje de agua y cielo anaranjado.

Una mujer y una figura con cabeza de perro y vestimenta egipcia caminan de la mano en un desierto con pirámides de fondo
Una recreación digital ambientada en el antiguo Egipto retrata a Graciela Alfano junto a la figura de Anubis frente a las pirámides

La muerte de Beni se produjo después de que le detectaran un tumor en estado avanzado, ubicado en una zona que impedía una intervención quirúrgica. Frente a ese diagnóstico, Alfano buscó asesoramiento médico y comenzó un tratamiento con medicación específica para intentar mejorar su estado de salud.

Las alternativas disponibles no lograron revertir el cuadro. Tras su muerte, la actriz recurrió a las redes para compartir el dolor por la despedida y agradecer la compañía que el perro le brindó durante más de diez años.

El último video recupera parte de ese recorrido. Más allá de las imágenes, el homenaje quedó condensado en una idea que Alfano repitió al despedirse: “Qué buenísima vida compartimos”.

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Graciela Alfano

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