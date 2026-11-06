La polémica que rodea a la selección de Inglaterra desde el Mundial: Tuchel volvió a marginar a una de sus principales figuras

Thomas Tuchel asumió en la selección a partir de 2025 y perdió 4 de 26 partidos en todo su ciclo (Créditos: Reuters/Matthew Childs)

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La selección de Inglaterra volvió a estar en el ojo del huracán en las últimas horas a raíz de la nueva convocatoria de Thomas Tuchel para los encuentros ante Croacia y España por la UEFA Nations League. De cara a esos compromisos, sobresale la ausencia de Cole Palmer, el futbolista del Chelsea que no fue al Mundial y rechazó la citación de septiembre pasado para recuperarse de una presunta lesión.

La baja de Palmer no se produce por ninguna cuestión física, ya que fue titular en los nueve compromisos de la Premier League con los Blues, en los que marcó tres goles y brindó tres asistencias. Esto llama más la atención si se observa que Tuchel citó a Rio Ngumoha, un juvenil de 18 años que atraviesa un buen presente en Liverpool, y también llamó por primera vez a Josh King, un volante de 19 años que viste la camiseta del Fulham con regularidad.

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El técnico alemán brindó una conferencia de prensa, en la que explicó por qué no está el extremo derecho y centró su mirada en King, quien estuvo en la concentración del equipo nacional en los días previos a la Copa del Mundo. “Tenemos a Josh ahí, pero quiero verlo en ambas bandas. Es una especie de jugador extra que usamos, tenemos números de entrenamiento y puede cubrir cualquier eventualidad porque puede jugar en las cuatro posiciones, así que esa es básicamente la razón”, manifestó en declaraciones divulgadas por el diario The Guardian.

Josh King, el joven que le sacó el lugar a Cole Palmer (Créditos: Reuters/Andrew Couldridge)

En este sentido, el ex orientador del Borussia Dortmund detalló que tenían “suficientes mediapuntas” y vinculó la ausencia de Cole Palmer al gesto del atacante en la anterior fecha FIFA: había sido convocado, pero no asistió a la concentración. Según detalló The Athletic, esta era la segunda vez que lo hacía en el ciclo Tuchel y la intención era gestionar la carga de minutos, pero el periódico Daily Mail informó que iba a comenzar la recuperación física por un problema muscular. Hasta el momento, se perdió un solo partido de la presente temporada, y fue por suspensión (expulsión), sumado a que completó los 90 minutos en 7 de 11 ocasiones.

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“Supongo que todos están desesperados por jugar con Inglaterra y Cole no es la excepción. Ahora estamos hablando de un jugador que no está concentrado. Es importante estar concentrado, y como dije la última vez, pierde demasiadas oportunidades para impresionar. Fue una concentración larga, de dos semanas y media, y los jugadores y los chicos que estuvieron en el campo construyeron algo extraordinario”, contó Thomas Tuchel. Inglaterra perdió 3-2 contra España, pero barrió a República Checa (2-0 y 3-0) y Croacia (7-0) para quedar a un paso de los cuartos de final de la Nations League.

A continuación, buscó respaldar a sus dirigidos: “Si estás en el campamento, esta es tu oportunidad para impresionar. Así que no es nada personal y, por supuesto, nunca daremos por sentado que Cole no esté dispuesto a venir y desesperado por jugar para su país, pero la competencia está en marcha y los jugadores que estuvieron en el campamento hicieron un trabajo increíble y mantuvieron su lugar”.

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El campeón del Mundial de Clubes con Chelsea tuvo un amplio recorrido por las categorías formativas de Los Tres Leones, pero en la Mayor todavía no se hizo un lugar. Un detalle: tiene más compromisos en la Sub 21 (15) que en la absoluta. Desde su debut en noviembre de 2023, acumula 14 compromisos con 2 goles y 1 asistencia. Su último grito fue el 14 de julio de 2024 ante España en la final de la Eurocopa con derrota por 2-1. No viste la camiseta nacional desde marzo pasado y solo jugó tres partidos en los últimos dos años.

Cole Palmer se perdió solo un partido de la temporada con Chelsea, y fue por suspensión (Créditos: Reuters/David Klein)

Su entrenador en el cuadro londinense, Xabi Alonso, fue interrogado en rueda de prensa por esta cuestión y evitó centrarse en el tema. “No hemos hablado de eso. Estábamos hablando de nuestro partido del domingo. Estamos muy contentos con él. Está disfrutando del juego, conectando con los demás atacantes y ayudándonos a lograr nuestros objetivos. Estoy muy satisfecho con el impacto que está teniendo. Tiene que concentrarse en esto. Lo suyo es jugar bien al fútbol”, señaló en dichos recogidos por The Guardian antes de la visita de este domingo desde las 11:00 (hora argentina) contra Sunderland por la fecha 10 de la Premier League.

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Además, el corresponsal del Chelsea, Simon Johnson, analizó esta situación frente a la consulta de The Athletic: “La exclusión de Palmer de la selección inglesa someterá a un escrutinio mayor la naturaleza de su relación con Tuchel”.

En la convocatoria se destaca el nombre de Jobe Bellingham, el joven del Borussia Dortmund y hermano de Jude que tendrá su primera convocatoria en el seleccionado inglés. Además, se suman los históricos Jordan Pickford, Trent Alexander-Arnold, Declan Rice y Harry Kane de cara a los encuentros del 12 de noviembre ante Croacia en Wembley y el 15 contra España en el Estadio Metropolitano de Madrid. Buscará quedarse con este título por primera vez, luego de una Copa del Mundo en la que cayó ante Argentina en semifinales y se quedó con el tercer puesto tras imponerse a Francia.

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A la espera de cerrar su clasificación a la próxima fase, los cuartos de final de la UEFA Nations League se disputarán entre el 25 y el 30 de marzo de 2026.

LISTA DE CONVOCADOS

Sin Palmer y con el hermano de Jude Bellingham, estos son los citados por Thomas Tuchel

Porteros: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton & Hove Albion), James Trafford (Leeds United);

Defensores: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (Everton), Marc Guehi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Arsenal), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Inter de Milán), Ben White (Arsenal);

Centrocampistas: Elliot Anderson (Manchester City), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Jude Bellingham (Real Madrid), James Garner (Everton), Josh King (Fulham), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Declan Rice (Arsenal);

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Delanteros: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern Munich), Rio Ngumoha (Liverpool), Morgan Rogers (Chelsea).