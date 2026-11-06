Honduras aprueba 14 de 22 indicadores de la Cuenta del Milenio

Honduras aprobó 14 de los 22 indicadores evaluados por la Corporación del Desafío del Milenio para el año fiscal 2027. Los resultados mantienen al país entre los candidatos a recibir asistencia del Gobierno de Estados Unidos. (FOTO: La Tribuna)

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Honduras aprobó 14 de los 22 indicadores de la evaluación de la Cuenta del Milenio para el año fiscal 2027, por lo que mantiene sus posibilidades de acceder a asistencia financiera de Estados Unidos, aunque la decisión definitiva dependerá de la junta directiva de la Corporación del Desafío del Milenio (MCC), prevista para diciembre.

Los resultados fueron publicados por la MCC, organismo del Gobierno estadounidense que evalúa el desempeño de los países en áreas relacionadas con el desarrollo económico, la gobernanza, la libertad económica y la inversión en las personas.

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La medición contempla indicadores vinculados con el control de la corrupción, la rendición de cuentas, la educación, la salud y las condiciones para hacer negocios, entre otros aspectos que permiten determinar si una nación reúne los requisitos para recibir apoyo mediante este mecanismo de cooperación.

El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, explicó que los resultados corresponden a distintos períodos de evaluación, principalmente al ejercicio fiscal 2025, aunque también incorporan consideraciones de 2026.

El funcionario destacó que Honduras debe asumir la Cuenta del Milenio como un compromiso nacional, debido a que las inversiones que podrían concretarse mediante este programa requieren continuidad y trascienden los períodos de gobierno.

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El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, explicó que la evaluación contempla resultados correspondientes principalmente al ejercicio fiscal 2025. (Foto: Cortesía)

Hércules también señaló que existe la posibilidad de que el país acceda a un umbral de asistencia técnica, una modalidad de apoyo que permitiría preparar las condiciones necesarias para avanzar hacia un compacto de inversión.

“Estamos viendo que también existe la posibilidad de un umbral. Un umbral significa una asistencia técnica que obviamente se traduce a unos 15 millones de dólares para poder prepararnos para un compacto a corto plazo”, comentó.

Esta alternativa representaría una oportunidad para que Honduras fortalezca sus capacidades institucionales y desarrolle las condiciones técnicas necesarias para optar posteriormente a un programa de mayor alcance.

El titular de Finanzas sostuvo que la posibilidad de recibir recursos de la Cuenta del Milenio representa una oportunidad para impulsar proyectos estratégicos que contribuyan al crecimiento económico y mejoren las condiciones para atraer inversión nacional y extranjera.

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Entre las prioridades identificadas por el Gobierno mencionó la construcción de infraestructura, la generación de energía eléctrica y el fortalecimiento de las redes de distribución y transmisión.

Honduras podría recibir aproximadamente 15 millones de dólares en asistencia técnica para preparar las condiciones de un eventual compacto. (Foto: Archivo / REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

También destacó la necesidad de trabajar en el mejoramiento de los puertos, al considerar que estos sectores son fundamentales para facilitar las operaciones comerciales, fortalecer la competitividad y ofrecer mejores condiciones a las empresas interesadas en invertir en Honduras.

“Honduras vive en un momento en el que debe invertir en infraestructura, debe invertir en generación de energía, también debe invertir en lo que son las redes de energía, las líneas de transmisión, para poder garantizar ese camino a los inversionistas que pueden voltear a ver los ojos a nuestro país, y también tenemos que trabajar en el tema de puertos”, manifestó.

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El funcionario agregó que estas áreas forman parte de las prioridades planteadas ante las instancias relacionadas con la Cuenta del Milenio, como parte de los esfuerzos para mejorar las condiciones económicas del país.

Hércules aclaró que la asignación de fondos no depende directamente del Gobierno hondureño, sino de la junta directiva de la MCC, que deberá evaluar los resultados y determinar qué países cumplen los requisitos para recibir asistencia.

La generación de energía eléctrica y el fortalecimiento de las líneas de transmisión figuran entre las prioridades de inversión planteadas por el Gobierno hondureño. (FOTO: El Heraldo)

Por esa razón, indicó que la responsabilidad de las autoridades nacionales consiste en continuar demostrando avances, promover reformas y fortalecer las condiciones institucionales, económicas y de gobernanza.

El ministro también señaló que Honduras se encuentra entre los países centroamericanos considerados para acceder a este mecanismo de cooperación, aunque enfrenta la competencia de otras naciones como Colombia, Surinam y Paraguay.

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Afirmó que tanto el Gobierno como el Congreso Nacional han impulsado decisiones orientadas a fortalecer la confianza mediante resultados concretos.

La aprobación de 14 indicadores representa un avance en la evaluación, pero no garantiza automáticamente la selección del país ni la entrega de recursos.

La resolución de diciembre será determinante para conocer si Honduras obtiene la asistencia técnica de aproximadamente 15 millones de dólares o si logra avanzar hacia una etapa posterior que permita negociar un compacto de inversión con Estados Unidos.