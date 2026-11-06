Crece la incertidumbre en un equipo de Fórmula 1 por la dupla del 2027 y uno de los pilotos expresó su malestar: “No ayuda en nada”

Bottas podría perder su lugar en Cadillac para la temporada 2027 (REUTERS/Jakub Porzycki)

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Cadillac mantiene en vilo a la Fórmula 1 por la conformación de su dupla de pilotos para la temporada 2027. Tras la confirmación de Sergio Checo Pérez, Valtteri Bottas podría ser eyectado de su butaca por Colton Herta, que alcanzó los puntos necesarios para obtener la superlicencia de la FIA al terminar 20° en la primera práctica libre del Gran Premio de Brasil.

El piloto estadounidense de 26 años participó el viernes en su sexta práctica libre en la campaña de 2026 y superó el requisito de recorrer 100 kilómetros para sumar el último punto que le faltaba, aunque quedó a 0.904 segundos del mejor registro de Bottas (15°). El asiento del finlandés está en riesgo, ya que quedó por detrás de Checo Pérez en reiteradas oportunidades y desde la cúpula dirigencial del equipo norteamericano buscan impulsar un corredor de Estados Unidos.

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Según informó el portal especializado Motorsport, Cadillac invirtió “tiempo, energía y dinero” para que Herta tenga un lugar en la Máxima, lo que sugirió que el equipo “está decidido a ascender al piloto estadounidense de 26 años ya el año que viene”. Sus malos resultados en la Fórmula 2 (19° con 26 puntos) no habrían interferido en la confianza del team norteamericano.

“Me ha sorprendido bastante la cantidad de revuelo que ha habido al respecto. Porque sé cuál es mi situación. Y todo lo que he oído es que el equipo está contento con lo que estoy haciendo. Pero al mismo tiempo, sabemos cómo funciona este deporte. Todo el mundo quiere estar en la F1 y si alguien ve una oportunidad en algún sitio, va a intentar aprovecharla de una forma u otra”, comentó Bottas con el medio citado.

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Colton Herta obtuvo la superlicencia necesaria para ser piloto titular en una escudería de la Fórmula 1 (REUTERS/Jakub Porzycki)

Durante el fin de semana en Interlagos, el competidor de 37 años reflejó su disgusto por la situación de su butaca y las especulaciones de su futuro. “Nunca es agradable, ¿sabes? Es solo una distracción más. Pero claro, con los años he aprendido a lidiar con ello. No ayuda en nada. Así que, en cierto modo, es una lástima. Pero así funciona este deporte. Por eso, para mí, en este momento, no es más que ruido. Así están las cosas”, explicó con The Athletic.

El finlandés reconoció que llegó a la escudería para contribuir al desarrollo de un proyecto de largo plazo y que las dificultades en la fiabilidad impiden medir con precisión su rendimiento. “El equipo sabe lo que puede obtener de mí si todo funciona bien. Pero hasta ahora, no me han proporcionado un coche que me permita rendir al máximo. Vine aquí para intentar mejorar las cosas de cara al futuro, no con la mentalidad de luchar por mi puesto”, señaló Bottas.

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La definición sobre la alineación de 2027 dependerá de la junta directiva de Cadillac, que reúne a representantes de General Motors y de TWG, el accionista mayoritario. Bottas indicó que esa instancia todavía debía aprobar las decisiones futuras y estimó que la resolución llegaría “muy pronto”. Cabe aclarar que una parte de los activos de la escudería —pertenecientes a Mark Walter— se pondría a la venta según los informes de la última semana.

Con Sergio Checo Pérez confirmado, Cadillac debe definir si Valtteri Bottas o Colton Herta acompañan al mexicano (REUTERS/Jean Carniel)

“Por la estructura de nuestro equipo y la forma en que se toman las decisiones para el futuro, todo debe ser aprobado por la junta directiva. Estoy convencido de que nada ha cambiado. Creo que la gente que sabe, sabe. Eso es lo que siento. Y tengo buen apoyo de ese lado”, señaló Bottas.

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Marcin Budkowski, líder de Cadillac, comentó con Sky Sports durante el GP de los Estados Unidos que “Tener un piloto estadounidense en un equipo estadounidense es una gran historia. Tiene que ser el momento adecuado y el piloto adecuado. Pero estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en eso con Colton”.

En el anuncio oficial, Bottas fue confirmado con un “contrato multianual” que funciona bajo la fórmula de un año más otro opcional, sujeto al cumplimiento de distintas condiciones por cualquiera de las partes.