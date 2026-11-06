Instagram activa un editor de videos para PC: empieza el versus con CapCut

Instagram lanza su editor de videos para la PC. (Meta)

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Instagram amplió las herramientas de su aplicación de edición Edits y anunció que estará disponible para computadoras Mac. La nueva versión de escritorio permitirá crear y modificar videos con funciones más avanzadas, una línea de tiempo multipista y controles diseñados para trabajar con teclado y ratón. Con este movimiento, Meta busca competir directamente con CapCut, una de las plataformas más utilizadas por los creadores de contenido.

La compañía explicó que la versión para computadoras está pensada para proyectos audiovisuales más complejos, que pueden resultar difíciles de gestionar desde la pantalla de un teléfono. La actualización permitirá trabajar con varios clips, realizar cortes precisos y aplicar efectos sin depender exclusivamente de los controles táctiles.

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Edits fue presentada el año pasado como una alternativa de Instagram para facilitar la creación de videos cortos. Desde entonces, la aplicación incorporó herramientas destinadas a los creadores y, según la empresa, ya cuenta con más de 50 millones de usuarios en su versión móvil.

Edits recientemente se lanzó para Mac, donde busca competir con Capcut. (Meta)

Ahora, con su llegada a Mac, Instagram busca ampliar su presencia en el mercado de edición audiovisual y ofrecer una alternativa a quienes utilizan programas externos para preparar sus publicaciones.

Qué herramientas ofrece Edits para computadoras

La versión de escritorio incorpora una línea de tiempo multipista que permite organizar diferentes elementos de un video dentro de un mismo proyecto. Esta característica facilita trabajar con varios clips, audios y recursos visuales sin tener que modificar cada archivo por separado.

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También incluye fotogramas clave, conocidos como keyframes, que permiten controlar cambios de posición, tamaño y otros parámetros durante una secuencia. De esta manera, los creadores pueden desarrollar transiciones y movimientos personalizados.

Otra de las novedades son las formas de onda de audio, una representación visual del sonido que ayuda a identificar momentos específicos de una pista y realizar cortes con mayor precisión.

La aplicación Edits de Instagram permite añadir música libre de derechos de autor. (Meta)

Entre las herramientas disponibles también se encuentran:

Música, efectos de sonido y videos con licencia y libres de derechos.

Subtítulos automáticos en diferentes idiomas.

Estilos de texto y audio guardados previamente desde la aplicación móvil.

Atajos de teclado personalizables o importables desde otros programas.

Posibilidad de importar archivos de fuentes tipográficas propias.

Estas funciones buscan facilitar el trabajo de quienes producen contenido de manera frecuente y necesitan herramientas más completas que las disponibles en un teléfono.

Instagram busca competir directamente con CapCut

La llegada de Edits a las computadoras representa un nuevo paso en la competencia de Meta con CapCut, la aplicación de edición de videos desarrollada por ByteDance, empresa propietaria de TikTok.

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CapCut se convirtió en una herramienta popular entre creadores de contenido por sus funciones de edición, efectos, transiciones y subtítulos automáticos. Además, cuenta con versiones para Windows y Mac desde 2021, lo que le permitió consolidar una presencia importante fuera de los dispositivos móviles.

Edits de Instagram permite crear transiciones dinámicas. (Meta)

Instagram ya había intentado posicionar Edits como una alternativa para quienes producen videos cortos, pero la disponibilidad de una versión de escritorio amplía sus posibilidades de competir por ese público.

Brett Westervelt, responsable de Edits, explicó que muchos creadores necesitan trasladar sus proyectos a una computadora cuando aumenta la cantidad de clips y se requieren modificaciones más precisas.

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Según el ejecutivo, trabajar con una docena de videos desde una pantalla pequeña puede dificultar la edición, especialmente cuando se necesita ajustar un corte en un momento específico. La nueva versión busca responder a esa necesidad.

Los videos podrán publicarse directamente en Instagram

Una de las ventajas de Edits es que los creadores podrán publicar sus videos directamente en Instagram desde la computadora, sin tener que descargar el archivo y transferirlo posteriormente al teléfono.

La herramienta también incorpora funciones propias de la red social, como el etiquetado de usuarios y la posibilidad de agregar ubicaciones antes de compartir el contenido.

Además, permitirá exportar videos en formato horizontal y vertical, con resolución de hasta 4K y sin marca de agua. Esto facilita utilizar las producciones en otras plataformas o guardarlas para proyectos personales.

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Desde Editos podrás publicar directamente en tu cuenta de Instagram. (Meta)

La compañía también trabaja para que los usuarios puedan comenzar un proyecto en la computadora y continuar editándolo desde el celular, o realizar el proceso inverso. La intención es que ambas versiones funcionen de manera integrada.

Instagram prepara nuevas actualizaciones para Edits

Meta adelantó que publicará actualizaciones semanales para mejorar las herramientas de edición disponibles en computadoras. La empresa también confirmó que continuará ampliando las funciones de la aplicación móvil, utilizada por más de 50 millones de creadores.

Con esta estrategia, Instagram busca que Edits deje de ser únicamente una alternativa para realizar modificaciones rápidas desde el teléfono y se convierta en una herramienta más completa para producir contenido audiovisual.

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La competencia con CapCut dependerá de la capacidad de Meta para mantener actualizadas sus funciones y ofrecer una experiencia de edición que responda a las necesidades de quienes trabajan con videos de manera habitual.