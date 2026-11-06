Escándalo en el programa de Moria Casán: una fuerte discusión entre Fernanda Callejón y Nazarena Di Serio terminó a los gritos

El programa de televisión Intrusos presenta un informe sobre una disputa entre Fernanda Callejón y Naza Di Serio

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Las tensiones entre panelistas forman parte habitual de la dinámica de los programas de espectáculos: compiten por minutos de aire, por protagonismo y, muchas veces, conviven bajo presión durante horas en un mismo estudio. La mayoría de esos roces quedan puertas adentro, pero de tanto en tanto alguno trasciende y se vuelve noticia. La mañana con Moria (El Trece) no es ajena a ese patrón: en las últimas semanas viene siendo escenario de conflictos internos, y esta mañana sumó un nuevo capítulo con una fuerte discusión entre María Fernanda Callejón y Nazarena Di Serio en la sala de maquillaje del canal, frente a varios testigos.

El episodio salió a la luz a través de Santiago Sposato, que lo contó en su streaming Ya fue todo: “Lo que les voy a contar sucedió esta mañana en la sala de maquillaje de Canal Trece. Había mucha gente. Estaba la parte artística del programa, había maquilladores y había peinadores. Empezó una discusión muy fuerte entre María Fernanda Callejón y Nazarena Di Serio. No les hablo de una discusión que puede pasar ahí y pasaba desapercibida por los que estaban. Una discusión fuerte de verdad”.

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El dato llegó luego a Intrusos (América TV), donde Marcela Baños amplió la versión con información que le llegó desde el propio canal. Según reconstruyó la panelista, todo comenzó por un cruce de horarios. Callejón llegó esta mañana antes de lo habitual y se sentó a maquillarse con la persona que suele atender a Di Serio. En un primer momento no hubo inconvenientes: “Nazarena no tuvo problema hasta ese momento de cederle el lugar”, relató la panelista. La situación cambió cuando Callejón hizo una consulta y recibió la observación de Di Serio: “Eso está en el WhatsApp del grupo, ahí tenés que fijarte”. La respuesta de Callejón no tardó en llegar: “Yo soy mamá y no estoy al pedo para estar mirando los grupos de WhatsApp”. Esa frase, según Baños, “no cayó nada bien” y marcó el inicio de la pelea cuyos gritos trascendieron la zona de camarines.

Maria Fernanda Callejon hablo sobre la discusion al aire con Cinthia Fernandez

En el ciclo de América deslizaron que la frase de Fernanda, quien es madre de Giovanna fruto de su relación con Ricardo Diotto, cayó mal en la periodista porque según ellos habría perdido un embarazo, lo que la habría afectado especialmente. Sin embargo, según pudo saber Teleshow, Di Serio no habría estado embarazada.

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En Intrusos también circuló una lectura de fondo sobre el conflicto, vinculada a tensiones previas entre ambas panelistas dentro del ciclo. Según esa versión, existiría un malestar de Callejón por el protagonismo que fue tomando Di Serio en el programa, tanto en la cantidad de cámara que recibe como en su rol en la lectura de los avisos publicitarios. A eso se sumaría el buen vínculo de Di Serio con Cinthia Fernández, expanelista del ciclo y enfrentada históricamente a Callejón.

No es la primera vez que ambas protagonizan un cruce dentro de La mañana con Moria. En mayo, Moria Casán debió intervenir en vivo durante un tenso intercambio con Callejón, después de que trascendiera que su expareja, Ricky Diotto, le había escrito un mensaje directo a Di Serio. En octubre, un nuevo entredicho entre ambas había subido la temperatura en la mesa del ciclo, esta vez en medio de un debate sobre distintas formas de maternidad.

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El ciclo de Casán acumula varios episodios similares entre sus panelistas. Además del mencionado encono entre Callejón y Fernández, semanas atrás, Amalia Díaz Guiñazú protagonizó un tenso cruce al aire con su compañero Pampa Mónaco, que derivó en acusaciones cruzadas y hasta en la amenaza de una demanda por parte de la periodista. En esa ocasión, Mónaco le recordó viejos desencuentros con otros integrantes del panel —entre ellos la propia Di Serio— y Díaz Guiñazú llegó a advertir: “Puedo hacer una demanda por afectar mi honor, mi buen nombre, por difamar, por injurias”.