Cuba cerró 2025 con casi el doble de muertes que nacimientos, según la Oficina Nacional de Estadística e Información

Cuba registró 136.214 defunciones durante 2025, una cifra que representó un incremento interanual del 6,3%. (Foto: AP/Ramon Espinosa)

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Cuba registró 136,214 defunciones en 2025, 8,116 más que el año anterior, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) difundidos por Periódico Cubano. El aumento interanual fue de 6.3%.

El período estuvo atravesado por la crisis económica, el deterioro de los servicios sanitarios y el envejecimiento de la población. Las estadísticas generales no permiten establecer cuántos fallecimientos estuvieron directamente vinculados con esas carencias.

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Los fallecimientos casi duplicaron a los nacimientos durante el año. Cuba registró 68,064 nacimientos, por lo que el saldo natural fue negativo en 68,150 personas.

La diferencia entre nacimientos y defunciones se sumó a la emigración en la contracción demográfica del país. Cuba perdió 313,414 habitantes durante 2025 y cerró el año con una población efectiva de 9,434,593 personas.

La Habana, Santiago de Cuba y Holguín concentraron cerca del 40% de las muertes

La Habana: 29,646 muertes.

Santiago de Cuba: 12,431 muertes.

Holguín: 12,175 muertes.

Estas tres provincias concentraron cerca del 40% de las defunciones notificadas en el país.

Mayabeque reportó 4,624 fallecimientos. Cienfuegos contabilizó 4,801 y Ciego de Ávila registró 4,970.

Las cifras absolutas no determinan por sí solas un mayor riesgo de mortalidad, ya que también dependen de la cantidad de habitantes de cada territorio.

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Las muertes casi duplicaron a los nacimientos en el país y produjeron un saldo natural negativo de 68.150 personas.

Los registros provinciales forman parte de los indicadores demográficos difundidos para 2025. La información permite identificar la distribución territorial de las defunciones notificadas durante el año.

El municipio de Santiago de Cuba encabezó el registro local

El municipio de Santiago de Cuba registró 6,677 defunciones, el mayor número local incluido en el informe. La Ciénaga de Zapata tuvo 55.

El desglose figura en Indicadores Demográficos de Cuba y sus territorios, 2025, publicado por la ONEI.

La diferencia entre ambos municipios aparece en el registro territorial de defunciones del documento. El informe incluye los datos correspondientes a los distintos territorios del país.

En 2024, Cuba había informado 128,098 muertes. El incremento de 2025 coincidió con mayores dificultades para acceder a atención médica y con el deterioro de las condiciones de vida.

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Más de 100,000 pacientes permanecían sin intervenciones quirúrgicas

Periódico Cubano había informado que más de 100,000 pacientes permanecían sin acceso a intervenciones quirúrgicas por la falta de medicamentos, materiales e insumos hospitalarios.

La crisis energética también limita el funcionamiento de hospitales, tratamientos y otros servicios esenciales.

Más de 100.000 pacientes quedaron sin intervenciones quirúrgicas por la escasez de insumos médicos y fármacos en los hospitales. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

Las dificultades en el sistema sanitario ocurrieron durante un período de aumento de las defunciones y descenso demográfico. Las estadísticas generales no establecen cuántos fallecimientos estuvieron vinculados de forma directa con esas carencias.

Las personas de 60 años o más representaban el 26.7% de la población

Al cierre de 2025, las personas de 60 años o más representaban el 26.7% de los habitantes. Esa proporción eleva la demanda de cuidados médicos y asistencia social.

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La presión sobre el sistema sanitario crece con el envejecimiento poblacional. El aumento de la población dependiente, la reducción de la fuerza laboral y las limitaciones del sistema de salud plantean mayores exigencias para las autoridades.

La recuperación de los servicios públicos y la protección de los adultos mayores permanecen pendientes.