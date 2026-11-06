Cuba

Cuba cerró 2025 con casi el doble de muertes que nacimientos, según la Oficina Nacional de Estadística e Información

La Habana concentró el mayor número de defunciones del país, con 29,646 casos, seguida por Santiago de Cuba y Holguín.

Cuba registró 136.214 defunciones durante 2025, una cifra que representó un incremento interanual del 6,3%. (Foto: AP/Ramon Espinosa)
Cuba registró 136.214 defunciones durante 2025, una cifra que representó un incremento interanual del 6,3%. (Foto: AP/Ramon Espinosa)
Guardar

Cuba registró 136,214 defunciones en 2025, 8,116 más que el año anterior, según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) difundidos por Periódico Cubano. El aumento interanual fue de 6.3%.

El período estuvo atravesado por la crisis económica, el deterioro de los servicios sanitarios y el envejecimiento de la población. Las estadísticas generales no permiten establecer cuántos fallecimientos estuvieron directamente vinculados con esas carencias.

PUBLICIDAD

Los fallecimientos casi duplicaron a los nacimientos durante el año. Cuba registró 68,064 nacimientos, por lo que el saldo natural fue negativo en 68,150 personas.

La diferencia entre nacimientos y defunciones se sumó a la emigración en la contracción demográfica del país. Cuba perdió 313,414 habitantes durante 2025 y cerró el año con una población efectiva de 9,434,593 personas.

La Habana, Santiago de Cuba y Holguín concentraron cerca del 40% de las muertes

La Habana: 29,646 muertes.

Santiago de Cuba: 12,431 muertes.

Holguín: 12,175 muertes.

Estas tres provincias concentraron cerca del 40% de las defunciones notificadas en el país.

Mayabeque reportó 4,624 fallecimientos. Cienfuegos contabilizó 4,801 y Ciego de Ávila registró 4,970.

Las cifras absolutas no determinan por sí solas un mayor riesgo de mortalidad, ya que también dependen de la cantidad de habitantes de cada territorio.

PUBLICIDAD

El transporte público en Cuba cae a mínimos históricos
Las muertes casi duplicaron a los nacimientos en el país y produjeron un saldo natural negativo de 68.150 personas.

Los registros provinciales forman parte de los indicadores demográficos difundidos para 2025. La información permite identificar la distribución territorial de las defunciones notificadas durante el año.

El municipio de Santiago de Cuba encabezó el registro local

El municipio de Santiago de Cuba registró 6,677 defunciones, el mayor número local incluido en el informe. La Ciénaga de Zapata tuvo 55.

El desglose figura en Indicadores Demográficos de Cuba y sus territorios, 2025, publicado por la ONEI.

La diferencia entre ambos municipios aparece en el registro territorial de defunciones del documento. El informe incluye los datos correspondientes a los distintos territorios del país.

En 2024, Cuba había informado 128,098 muertes. El incremento de 2025 coincidió con mayores dificultades para acceder a atención médica y con el deterioro de las condiciones de vida.

Más de 100,000 pacientes permanecían sin intervenciones quirúrgicas

Periódico Cubano había informado que más de 100,000 pacientes permanecían sin acceso a intervenciones quirúrgicas por la falta de medicamentos, materiales e insumos hospitalarios.

La crisis energética también limita el funcionamiento de hospitales, tratamientos y otros servicios esenciales.

Más de 100.000 pacientes quedaron sin intervenciones quirúrgicas por la escasez de insumos médicos y fármacos en los hospitales. (REUTERS/Ricardo Arduengo)
Más de 100.000 pacientes quedaron sin intervenciones quirúrgicas por la escasez de insumos médicos y fármacos en los hospitales. (REUTERS/Ricardo Arduengo)

Las dificultades en el sistema sanitario ocurrieron durante un período de aumento de las defunciones y descenso demográfico. Las estadísticas generales no establecen cuántos fallecimientos estuvieron vinculados de forma directa con esas carencias.

Las personas de 60 años o más representaban el 26.7% de la población

Al cierre de 2025, las personas de 60 años o más representaban el 26.7% de los habitantes. Esa proporción eleva la demanda de cuidados médicos y asistencia social.

La presión sobre el sistema sanitario crece con el envejecimiento poblacional. El aumento de la población dependiente, la reducción de la fuerza laboral y las limitaciones del sistema de salud plantean mayores exigencias para las autoridades.

La recuperación de los servicios públicos y la protección de los adultos mayores permanecen pendientes.

Temas Relacionados

CubamortalidadDespoblaciónEnvejecimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estados Unidos sanciona a dos personas, ocho empresas y cinco buques vinculados con la dictadura de Cuba

La Oficina de Control de Activos Extranjeros incluyó a las entidades y embarcaciones en su lista de bienes bloqueados, dentro de la estrategia de presión de Washington sobre el régimen de Miguel Díaz-Canel

Estados Unidos sanciona a dos personas, ocho empresas y cinco buques vinculados con la dictadura de Cuba

Periodista Yoani Sánchez fue liberada en La Habana tras más de nueve horas detenida: “Contaré lo que vi en esos calabozos”

La directora de 14ymedio se pronunció luego que agentes de la Seguridad del Estado la arrestaron cuando salía de su vivienda y anticipó que revelará las condiciones de quienes permanecen bajo custodia en Cuba

Periodista Yoani Sánchez fue liberada en La Habana tras más de nueve horas detenida: “Contaré lo que vi en esos calabozos”

Alimentos, higiene y lámparas recargables: la ayuda que Cáritas distribuirá en Cuba

El cargamento remitido a la arquidiócesis habanera contiene alimentos, insumos de higiene, tabletas potabilizadoras y lámparas recargables, cuya entrega estará en manos de voluntarios tras un relevamiento de hogares con necesidades urgentes

Alimentos, higiene y lámparas recargables: la ayuda que Cáritas distribuirá en Cuba

Estados Unidos sancionó a empresas chinas por proveer petróleo o material militar a Cuba

Washington aprieta el cerco petrolero que impuso a la isla tras la captura de Maduro, con el bloqueo de cinco petroleros. Además, el Tesoro habilita castigos contra cualquier compañía extranjera que opere en la electrónica, la manufactura, la tecnología o el transporte marítimo cubanos

Estados Unidos sancionó a empresas chinas por proveer petróleo o material militar a Cuba

Peste, roedores y riesgo sanitario: el malestar por el depósito de basura de El Rampeño, Cuba

El centro de recogida del proyecto El Rampeño se instaló en el antiguo parqueo del Deportivo José Martí, a una cuadra del Malecón, sin consulta previa a los vecinos de la zona

Peste, roedores y riesgo sanitario: el malestar por el depósito de basura de El Rampeño, Cuba

TECNO

Cómo limpiar el aire acondicionado: paso a paso para eliminar polvo y suciedad acumulada

Cómo limpiar el aire acondicionado: paso a paso para eliminar polvo y suciedad acumulada

Bebés soberanos: los padres que rechazan registrar a sus hijos y desafían la autoridad del Estado

Cuánto vale hoy la Cybertruck de Tesla y por qué se dejará de fabricar en Texas

Instagram activa un editor de videos para PC: empieza el versus con CapCut

Jeff Bezos, sobre el futuro del trabajo: “Solo hay un tipo de trabajador que nunca podrá sustituir la IA”

ENTRETENIMIENTO

Cómo murió RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’: los detalles que revela el informe forense

Cómo murió RJ Mitte, actor de ‘Breaking Bad’: los detalles que revela el informe forense

Murió Sebastián Lelio, director chileno ganador del Oscar por 'Una mujer fantástica'

La canción de One Direction que Adele intentó quedarse para ella

Así fue la primera noche de Russell Brand en prisión: registro corporal, aislamiento y una cena “incomible”

Morgan Fairchild, madre de Chandler en ‘Friends’, se une a OnlyFans a los 76 años

MUNDO

Volodimir Zelensky volvió a cuestionar al alcalde Vitali Klitschko y alertó que Kiev atraviesa una situación “crítica”

Volodimir Zelensky volvió a cuestionar al alcalde Vitali Klitschko y alertó que Kiev atraviesa una situación “crítica”

Un ataque contra un mercado de Taiz deja al menos 30 muertos y ocho heridos

Anguila lidera los destinos del Caribe para las vacaciones de fin de año

El nuevo aeropuerto de Ilulissat acerca al mundo un patrimonio de hielo en Groenlandia

9 destinos ideales para desconectarse de las pantallas