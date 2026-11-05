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Rockstar está bloqueando cuentas de fanáticos de GTA 6: subir spoilers es un riesgo

Esa misma política ya se aplicó en juegos de la compañía como Red Dead Redemption 2

El avance del videojuego presenta a Jason y Lucía en medio de una conspiración criminal a lo largo del estado de Leonida.
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Rockstar Games confirmó que retirará videos con contenido de la trama de Grand Theft Auto VI que se compartan en redes sociales, incluso después de que el juego llegue a las tiendas. La medida busca frenar la filtración de finales, giros narrativos y escenas clave antes de que los propios jugadores puedan descubrirlos por su cuenta.

La decisión forma parte de la política de publicación de materiales con derechos de autor de la compañía, actualizada por última vez en enero de 2025. No se trata de una norma creada en exclusiva para GTA VI, sino de un reglamento general que ya aplicaba a títulos como GTA V y Red Dead Redemption 2, aunque su aplicación cobra un peso diferente de cara al estreno del próximo juego de mundo abierto.

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Qué contenido queda prohibido publicar sobre GTA 6

La política distingue entre gameplays extensos y clips aislados centrados en la narrativa. Según el documento, están permitidas las partidas completas, los videos tipo Let’s Play narrados y los análisis que incluyan escenas dentro de un contexto más amplio.

El problema surge cuando el material se publica de forma independiente. La compañía detalla textualmente que no se permite “publicar videos que muestren el final del juego, una combinación editada de escenas cinemáticas y/o diálogos de la trama del juego, o cualquier otra revelación importante en la historia”.

GTEl reglamento permite la difusión de partidas completas y videos comentados siempre que las cinemáticas formen parte de un contexto amplio. (Rockstar)
GTEl reglamento permite la difusión de partidas completas y videos comentados siempre que las cinemáticas formen parte de un contexto amplio. (Rockstar)

Rockstar Games aclara además que “está bien mostrar escenas cinemáticas como parte de una partida más larga (o en un video tipo ‘Let’s Play’ narrado), pero los videos aislados de las cinemáticas del juego serán eliminados”.

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¿Qué pasa si alguien sube un clip con el final de GTA VI? Según la política oficial de Rockstar, ese contenido puede ser eliminado sin importar si el juego ya está a la venta, porque la norma no fija una fecha límite a partir de la cual los spoilers dejen de considerarse una infracción.

Filtraciones previas y “unboxing” anticipado

El reglamento también cubre el material que circule antes del lanzamiento oficial, fijado para el 19 de noviembre de 2026. La compañía advierte que “no se permite ningún tipo de material filtrado antes del lanzamiento” y que cualquier publicación proveniente de copias filtradas será retirada “independientemente de cómo se haya obtenido el juego”.

La preventa de GTA 6 otorgará el Pack Vintage de Vice City con un vehículo, garaje, atuendos, peinados y un patrón de arma inspirado en Tommy Vercetti.
Rockstar Games descarta excepciones para los usuarios que utilicen el cambio de región horaria de la consola para acceder de manera anticipada.

Esto incluye de forma expresa los videos de “unboxing anticipado”, es decir, aquellos que muestran el juego o su empaque antes de la fecha de venta. La medida responde en parte a los antecedentes recientes de GTA VI, que ya atravesó filtraciones de imágenes de gameplay no autorizadas y que, según un representante de la compañía, resultaron “desgarradoras” para el equipo de desarrollo.

Entretenimiento interno y el “truco de Nueva Zelanda”

Otro punto de la política apunta al llamado entretenimiento dentro del juego: programas de televisión, actuaciones de comedia propias de la saga Grand Theft Auto o las películas mudas de Red Dead Redemption. La compañía señala que prefiere que los fans disfruten de ese material “en el contexto del mundo del juego”, por lo que si se publica de forma aislada será marcado para su eliminación.

La norma también pone en la mira a quienes intenten adelantarse al lanzamiento global mediante el conocido “truco de Nueva Zelanda”, que consiste en cambiar la región de la consola para acceder antes al juego aprovechando el horario de ese país. Rockstar no contempla excepciones para quienes jueguen de forma anticipada por esta vía: si el material que comparten contiene spoilers, puede ser retirado igual que cualquier otro.

Rockstar inaugura la web oficial de GTA 6 con detalles exclusivos del juego. (Rockstar Games)
Rockstar inaugura la web oficial de GTA 6 con detalles exclusivos del juego. (Rockstar Games)

Sanciones contra trampas en el futuro multijugador

La política no se limita a los spoilers narrativos. Take-Two Interactive, editora de la saga, también prohíbe los contenidos que fomenten trampas o abusos técnicos, una restricción pensada de cara al modo multijugador de GTA VI. Entre los ejemplos mencionados figuran la obtención ilegítima de puntos de experiencia o dinero, la duplicación de objetos, la venta o regalo de cuentas y el aprovechamiento de fallos técnicos o exploits.

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