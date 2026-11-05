El Salvador

Analistas recomiendan que El Salvador negocie de forma sostenida con la Cámara de Representantes estadounidense

La nueva correlación política en Washington exige ampliar los contactos con demócratas y republicanos, según Nelson Flores y Elmer Arias, quienes plantean abordar migración, seguridad, cooperación económica y derechos humanos

Ilustración en acuarela de personas de traje sentadas ante una mesa redonda con documentos y un mapa, con la cúpula del Capitolio al fondo.
Nelson Flores propone fortalecer el caucus bipartidista El Salvador en el Congreso de Washington para sumar respaldos legislativos. /(Imagen Ilustrativa Infobae)
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La diplomacia salvadoreña debería priorizar una negociación directa y sostenida con la Cámara de Representantes de Estados Unidos, ante el escenario de una nueva correlación política en Washington que, según los analistas Nelson Flores y Elmer Arias, obligará a diversificar los canales de diálogo.

En la entrevista Diálogo 21, de Grupo Megavisión, ambos analistas coincidieron en que El Salvador no debería concentrar sus gestiones únicamente en la Casa Blanca ni en los dirigentes republicanos. La recomendación apunta a reforzar el vínculo con legisladores demócratas y republicanos, con énfasis en los asuntos migratorios, la cooperación económica, la seguridad y las observaciones sobre derechos humanos.

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Nelson Flores planteó que la estrategia debe pasar por reactivar espacios de interlocución política ya existentes. “Hay que fortalecer el caucus El Salvador”, afirmó, en referencia a un grupo bipartidista de congresistas estadounidenses. A su juicio, ese mecanismo permitiría que las autoridades salvadoreñas encuentren apoyos en ambas fuerzas ante eventuales debates sobre asistencia, migración o política exterior.

Flores sostuvo que el trabajo diplomático debe incorporar una agenda de cabildeo en las dos cámaras del Congreso estadounidense. “Hay que trabajar en el lobby diplomático tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes”, dijo. El analista consideró que ese esfuerzo podría reducir el impacto de decisiones que afecten los planes de desarrollo o los programas de cooperación en El Salvador.

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Los analistas desean que se protejan los programas de cooperación y desarrollo que El Salvador ya mantiene con Washington./ (Europa Press)
Los analistas desean que se protejan los programas de cooperación y desarrollo que El Salvador ya mantiene con Washington./ (Europa Press)

Elmer Arias ubicó la regularización migratoria entre las prioridades que El Salvador debería llevar a Washington. El analista señaló que el Gobierno tendría la oportunidad de buscar acuerdos con legisladores de ambos partidos para impulsar soluciones para los salvadoreños que viven en Estados Unidos sin estatus migratorio regular.

“El Gobierno de El Salvador ya no solo debe buscar el apoyo del presidente Donald Trump, sino buscar el apoyo de la Cámara de Representantes”, expresó Arias. Según su planteamiento, el objetivo debe ser “buscar una solución permanente” para los más de dos millones de salvadoreños que, de acuerdo con sus declaraciones, residen en Estados Unidos.

El analista aclaró que una eventual negociación migratoria no implicaría la apertura de las fronteras estadounidenses. Su propuesta se concentra en la situación de las personas que ya trabajan y participan en la economía de ese país. “Las personas que están siendo parte de la economía norteamericana a través de su trabajo, a esas personas hay que irles buscando el aspecto de la regulación migratoria”, afirmó.

Flores coincidió en que las deportaciones seguirán como parte de la política migratoria estadounidense, aunque remarcó que el debate debe centrarse en los procedimientos y las garantías. “Deportaciones van a haber. La cuestión es el procedimiento, cómo hacerlo”, señaló.

Seguridad, derechos humanos y cooperación estarán bajo observación

Silueta del Capitolio de Estados Unidos en azul y rojo sobre la Casa Blanca y una franja con los colores de la bandera de El Salvador.
Nelson Flores defiende la condición de El Salvador como socio soberano de Estados Unidos en materia de seguridad y combate al narcotráfico./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

Arias anticipó que una Cámara de Representantes con mayor peso demócrata podría profundizar los cuestionamientos sobre políticas de seguridad, transparencia y derechos humanos en El Salvador.

El analista añadió que la cooperación financiera suele estar vinculada a condiciones relacionadas con el combate a la corrupción, el acceso a la información pública y el respeto de los principios democráticos. “Esos temas siempre están supeditados a cuestiones de cooperación económica”, afirmó.

Flores consideró que El Salvador debe defender su condición de socio de Estados Unidos en asuntos de seguridad, narcotráfico y migración. También destacó que el país debe mantener una relación basada en intereses compartidos, sin abandonar su autonomía en política exterior. “Somos un país soberano y a Estados Unidos lo vemos como un socio”, dijo.

La discusión sobre una nueva estrategia diplomática queda ligada, así, a la capacidad de San Salvador para dialogar con los sectores que controlen el debate legislativo en Washington. El caucus sobre El Salvador, los contactos con representantes de ambos partidos y una agenda centrada en la comunidad migrante aparecen como los instrumentos señalados por los analistas.

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