La carta que sentenció la caída de Peña y la pelea que terminó mal: “Ordená los problemas de tu banquito”

El ex presidente Santiago Peña durante un mensaje a la nación paraguaya luego de que estallara el escándalo de Ueno Bank.

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“Intenté hablar hoy temprano y no pude. Es raro, siempre responde de inmediato”. Un ex funcionario de la Casa Blanca comentaba esta peculiaridad en las primeras horas del jueves. Minutos después, un alto jerarca del gobierno paraguayo especulaba con algo similar en conversación con Infobae: “Está complicado. No pude hablar. Es posible que esté por renunciar”.

Encerrado y aislado, Santiago Peña ya había decidido a entregar las armas como Presidente de Paraguay luego de amagar durante unos días con resistir. Pero un comunicado fue suficiente. No por su contenido, sino por quién lo firmaba.

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Una movida (otra) de Horacio Cartes precipitó todo: este mismo jueves publicó una carta en su perfil de X apoyando el juicio político a quien fuera su pupilo. Era lo que faltaba. El Partido Colorado, el gobernante, le había retirado su apoyo y decidió sumarse también al proceso parlamentario en su contra que había iniciado la oposición.

“Como presidente de la Asociación Nacional Republicana, no estaremos del lado del latrocinio de los fondos públicos, privados y de los jubilados. Debemos pensar en la gente y en los valores que sostenemos desde el Partido Colorado”, escribió Cartes en su cuenta de la red social X.

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La justicia también lanzó sus investigaciones y redadas. La fiscalía ya pidió la prisión preventiva de Miguel Vásquez, fundador de Ueno Bank. Otros siete ejecutivos están en su mira. ¿Le caerá a Peña ahora que se convierte en un ciudadano común?

Horacio Cartes, presidente del Partido Colorado, observa sentado en un sillón la sesión del congreso paraguayo donde se definía el juicio político a quien fuera su pupilo, Santiago Peña.

La suerte política de Peña estaba echada y decidió dimitr. “La historia se encargará de juzgar y poner en su justa dimensión los acontecimientos que hoy nos toca vivir. He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República”, dijo Peña al anunciar su decisión. Agregó: “Lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas”.

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La caída de Ueno Bank

La avalancha de denuncias y repudios contra el gobierno de Peña se multiplicaron desde el martes 3 de noviembre, cuando el Banco Central de Paraguay inició la intervención de Ueno Bank por insolvencia. La entidad financiera está vinculada con el ahora ex presidente y varios de sus funcionarios, entre ellos Carlos Carvallo titular del Banco Central que fue su CEO. Justamente era Carvallo quien debía controlar que Ueno Bank no produjera un desfalco. Despistes.

Ese banco poseía tres millones de clientes en un país cuya población total es de poco más de seis millones. Al cierre de 2025 concentraba el 8,9% de los depósitos y el 5,9% de los créditos del sistema bancario paraguayo. El número uno en cantidad de usuarios. El estallido fue inmediato.

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En los últimos días, en todo el país era normal ver a miles de personas haciendo fila para retirar sin suerte parte de sus ahorros. Otros querían hacer transferencias para salvar sus depósitos. Otros tantos estaban a punto de sacar créditos para poder comprar sus viviendas. Sueños y proyectos y necesidades aplastadas. Imposible de sostener.

Altri tempi: el presidente Santiago Peña y el ex jefe de estado Horacio Cartes, en una foto de archivo (Presidencia Paraguay)

El estado paraguayo prometió poner en marcha el contemplado plan de salvataje llamado Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Esto significa que el Banco Central devolverá a los ahorristas hasta 75 salarios mínimos (228.300.000 guaraníes, algo así como 29 mil dólares). Por encima de esa cifra se deberá esperar a la liquidación final que podría llevar años. “Empresas extranjeras no pudieron hacer nada pese a haberse presentado con sus abogados hace una semana. Ya se sospechaba que algo estaba sucediendo con Ueno Bank”, dice una fuente paraguaya. “Alguien filtró la información a algunas empresas y comenzó la desesperación”, dijo una fuente a Infobae.

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La Conmebol -el ente rector del fútbol regional- poseía depósitos por 14 millones de dólares. Podrá retirar sólo 29 mil dólares. Deberá esperar a la liquidación del banco. Si bien es una suma abultada, significa el 2 por ciento de todo el volumen de la institución. Pero otros clubes de fútbol del país también están comprometidos y sus futbolistas sin poder hacer pagos de ningún tipo. La crisis es transversal.

El Banco Central del Paraguay pidió a aquellos que tuvieran que hacer uso del FGD que inscriban una nueva cuenta en otro banco. Las entidades trabajaron 24 horas en los últimos días para poder aceptar tal demanda.

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El enfrentamiento que todos miran

Mientras el caos y la angustia se apoderaba de las calles del país, dicen que Cartes ya sabía de qué lado se pondría en esta historia. Algunos creen que lo sabía hacía varias semanas. Un visionario.

Fue luego de que tras las elecciones municipales del pasado 4 de octubre se abriera un frente interno en el Partido Colorado. Si bien los colorados ganaron un récord de 187 intendencias, el haber perdido los comicios en Asunción y Ciudad del Este, las dos más importantes del país, provocó que algunos pusieran en entredicho el liderazgo de Cartes y cobraran entusiasmo. Entre estos habría estado Peña y su vice, Pedro Alliana, quien quedará como titular del Poder Ejecutivo.

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Rumores en Asunción indican de una gran discusión -a los gritos- entre ambos jerarcas del Partido Colorado. Peña le exigió que diera un paso al costado en la conducción para poder poner un delfín de su riñón. Del mismo modo en que Santi alguna vez lo había sido de él. Pero cansado de esa discusión que no conducía a nada Cartes lo habría advertido, de acuerdo a esos trascendidos guaraníes: “Poné en orden los problemas que tenés con tu banquito”. Peña se mostraría descolocado por la referencia financiera e intentó un contraataque: “Yo tengo el poder y tengo el dinero”. Cartes insistió: “Ordená tu banquito”.

X: @TotiPI