Inversión privada impulsa proyectos en el Centro Histórico de San Salvador

La Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador registró más de 35,800 atenciones a inversionistas desde 2023. (Mitur)

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Más de 35,892 atenciones a inversionistas ha registrado la Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador desde su creación en 2023, según afirmó Manuel Rodríguez, director de APLAN y gerente de Cooperación de la Alcaldía de San Salvador Centro, durante una entrevista en Entrevista AM.

Rodríguez explicó que el registro reúne consultas presenciales, llamadas telefónicas y gestiones efectuadas por medio de la ventanilla única. El mecanismo, según dijo, está dirigido a emprendedores, empresarios e inversionistas que buscan abrir comercios, remodelar inmuebles o desarrollar proyectos dentro del área delimitada del Centro Histórico.

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El funcionario señaló que la ventanilla única busca informar con anticipación los trámites, requisitos y procesos que deben seguir las personas interesadas en instalar un establecimiento comercial o intervenir una propiedad. APLAN también ha certificado más de 45 trámites ante el Organismo de Mejora Regulatoria, de acuerdo con lo expuesto en la entrevista.

Rodríguez indicó que esa revisión contempla cada paso y documento solicitado en los procedimientos, con el propósito de evitar requerimientos que ya se encuentran en los registros de otras instituciones públicas. “Si hay algún documento que nosotros ya lo tenemos a través de los registros de las instituciones públicas, no es necesario estarlo pidiendo”, afirmó.

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Inversión privada en el Centro Histórico de San Salvador

Al referirse a los resultados asociados con esa gestión, Rodríguez afirmó que la inversión privada en el Centro Histórico de San Salvador supera los USD 209 millones desde la creación de la Autoridad de Planificación del Centro Histórico.

Según explicó, la cifra está relacionada con la apertura de establecimientos comerciales y con el interés por recuperar inmuebles que estaban desocupados o que tenían una utilización menor. El funcionario vinculó este proceso con factores como la seguridad, la planificación institucional y la simplificación de trámites.

Rodríguez señaló que APLAN también procura acercar a propietarios de inmuebles con personas interesadas en invertir en ellos. De acuerdo con su explicación, la intención es facilitar que edificios con poca actividad puedan ser recuperados y utilizados para distintos establecimientos o proyectos.

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La inversión privada en el Centro Histórico de San Salvador superó los 209 millones de dólares tras la creación de APLAN. (Cortesía: Centro Histórico)

Entre las iniciativas que han despertado interés, el funcionario mencionó proyectos de alojamiento temporal, desarrollos hoteleros y propuestas habitacionales. También se refirió a salvadoreños residentes en el exterior que, según dijo, han mostrado interés en regresar al país o abrir negocios en el Centro Histórico.

El director de APLAN agregó que los emprendedores locales pueden acceder a oportunidades dentro del sistema municipal de mercados y mediante inmuebles que ingresan a procesos de recuperación. En ese sentido, sostuvo que la dinámica de inversión incluye tanto a proyectos de mayor escala como a pequeños negocios.

Datos de inversión en construcción para el Área Metropolitana

Al referirse al crecimiento de la construcción en el Área Metropolitana de San Salvador, Rodríguez afirmó que, hasta agosto de 2026, el sector acumulaba inversiones por más de USD 6,101 millones.

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Del monto reportado, el 50% corresponde al sector habitacional, mientras que el 20% está relacionado con proyectos de uso mixto. El sector logístico concentra el 12.2%, la infraestructura turística representa el 11.7% y el comercio alcanza el 5.5%, de acuerdo con los datos citados por el funcionario.

El funcionario indicó que parte del trabajo consiste en facilitar procesos para quienes buscan desarrollar proyectos de construcción. Reconoció que las instituciones pueden generar obstáculos mediante los trámites y sostuvo que la apuesta ha sido reducir pasos que no resulten necesarios.

El sector habitacional concentró el 50% de las inversiones en construcción reportadas en el Área Metropolitana de San Salvador. (Foto: cortesía)

Según explicó, la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) cuenta con una plataforma que permite consultar los usos de suelo y los tipos de construcción que pueden desarrollarse en las distintas parcelas del área metropolitana. La herramienta fue elaborada con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, afirmó.

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Rodríguez señaló que el sistema permite conocer, desde una etapa inicial, la factibilidad de desarrollar proyectos residenciales, comerciales, habitacionales o industriales en determinados terrenos. A su juicio, esa consulta puede reducir costos y tiempo antes de iniciar los estudios de prefactibilidad.

El director de APLAN también mencionó los incentivos para la construcción en altura. Según afirmó, normativas anteriores establecían tasas que podían desincentivar proyectos verticales, mientras que las actuales buscan favorecer desarrollos comerciales y residenciales de ese tipo.

Plan Especial del Centro Histórico con horizonte a 2040

En paralelo con los datos de inversión y construcción, Rodríguez se refirió al Plan Especial de Ordenamiento y Desarrollo Territorial del Área Delimitada del Centro Histórico de San Salvador, que tiene un horizonte de planificación hasta 2040.

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El funcionario explicó que el documento fue formulado con apoyo de la Agencia Italiana para la Cooperación Internacional. El plan establece usos de suelo para el área delimitada del Centro Histórico y para las áreas espejo, que se encuentran fuera de ese perímetro, pero que influyen en su desarrollo.

Rodríguez indicó que el instrumento contempla la construcción en altura, bajo criterios que permitan integrar los nuevos proyectos con el entorno urbano. También incorpora un análisis sobre los inmuebles que poseen valor patrimonial o arquitectónico dentro de la zona.

El Plan Especial del Centro Histórico proyecta el ordenamiento territorial y normativo de la zona hasta 2040. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Según afirmó, cerca del 30% de los inmuebles situados en el Centro Histórico tiene valor patrimonial o arquitectónico que debe ser conservado. El funcionario señaló que el sector reúne distintos estilos y que la planificación busca preservar esa diversidad.

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El plan contempla usos comerciales, culturales, turísticos, gastronómicos y residenciales. Rodríguez sostuvo que uno de sus propósitos es promover vivienda para que el Centro Histórico no solo reciba visitantes o concentre comercios, sino que también cuente con población residente.

Como ejemplo de esa proyección, mencionó el proyecto Centre, ubicado fuera del área delimitada del Centro Histórico, a una cuadra de la calle Rubén Darío y a dos cuadras del parque Cuscatlán. Según explicó, el desarrollo contempla cinco torres de apartamentos.