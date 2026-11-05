La energía eólica costarricense impulsa la red eléctrica de Centroamérica

La interconexión energética del istmo es, hoy, una de las piezas clave para atraer inversión y comercio hacia la subregión, destaca la CEPAL.

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Dos parques eólicos de Costa Rica acaban de recibir autorización para inyectar energía en la red eléctrica regional centroamericana, un paso que confirma lo que un nuevo informe internacional viene señalando: la interconexión energética del istmo es, hoy, una de las piezas clave para atraer inversión y comercio hacia la subregión.

La Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE) aprobó a las empresas Eólico San Jorge y Vientos de la Montosa la conexión de sus plantas, de 20 megavatios cada una, a la red de transmisión regional conocida como Siepac, según informó BNamericas, portal de inteligencia de negocios para América Latina.

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Los proyectos, ubicados en Guanacaste, ya contaban con contratos de suministro adjudicados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en 2024.

La recuperación de la matriz energética en Costa Rica combina hidroelectricidad, geotermia, energía eólica, biomasa y energía solar como pilares esenciales. (Cortesía: ICE Electricidad)

El hecho se produce mientras el informe Perspectivas económicas de América Latina 2026, elaborado por la OCDE junto con la CAF, la CEPAL y la Unión Europea, ubica a Centroamérica entre las subregiones con mayor potencial comercial del continente.

El Sistema de Interconexión Eléctrica, pieza central de la integración

El documento identifica al Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central como la iniciativa de integración energética más avanzada de toda la región latinoamericana.

Lo describe como una infraestructura capaz de reducir costos eléctricos, mejorar la seguridad energética y abrir la puerta a industrias que necesitan energía estable y baja en carbono, como centros de datos y manufactura.

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Con la participación activa de representantes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, el lanzamiento de ecoTRADE marca un hito en el proceso de integración centroamericana (Foto: Shutterstock)

La integración eléctrica centroamericana permite a los seis países del istmo compartir recursos renovables, bajar tarifas y atraer inversiones en sectores que dependen de suministro confiable, desde procesamiento de minerales hasta fertilizantes verdes, según el informe de la OCDE.

El sistema conecta a Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá desde 1996 mediante una línea de transmisión física y un mercado eléctrico mayorista regional con su propio regulador y operador.

La Agenda de Inversiones Global Gateway de la Unión Europea ya incorpora expresamente su profundización entre sus prioridades para la región, de acuerdo con el reporte.

Esa apuesta europea tiene correlato operativo. Los programas GET.transform y GET.invest, financiados por la cooperación alemana y europea, ampliaron su apoyo técnico en América Latina y el Caribe para avanzar en la vinculación entre el sistema centroamericano y su equivalente andino, el Sistema de Interconexión Eléctrica Andina.

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Un corredor industrial entre Guatemala y El Salvador

Más allá de la energía, el informe destaca el corredor comercial entre Guatemala y El Salvador, que concentra el 5.59% del comercio intraindustrial de toda América Latina y el Caribe, según el análisis de 17 economías de la región. Ese tipo de intercambio refleja capacidades productivas compartidas entre ambos países y abre espacio a cadenas regionales de valor manufactureras.

Mapas con banderas de países centroamericanos y República Dominicana grafican la fragilidad comercial y fiscal advertida por la CEPAL ante cambios en el comercio mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reporte precisa que más del 70% del comercio de los principales corredores intraindustriales latinoamericanos corresponde a manufacturas, una señal de que el eje guatemalteco-salvadoreño puede profundizar su especialización conjunta.

Costa Rica, por su parte, aparece como el caso más avanzado en sofisticación tecnológica. Las manufacturas de alta tecnología representan el 19% de sus exportaciones intrarregionales de bienes intermedios, frente a apenas el 6% en sus ventas de ese tipo fuera de la región.

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El informe añade que el 78.9% de la inversión extranjera directa que recibe el país se concentra en actividades de tecnología media-alta y alta.

El transporte, el obstáculo que persiste

La mayor complementariedad exportadora de México y Centroamérica se da con Estados Unidos, con un 29%, y con China y los países de la ASEAN, con un 27%, de acuerdo con el documento de la OCDE.

Esa correspondencia entre lo que produce la subregión y lo que demandan esos mercados abre margen para diversificar ventas de agroalimentos, manufacturas y servicios digitales.

Pero ese potencial choca con una limitación estructural que un estudio reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) cuantificó con crudeza: mover una tonelada de carga un kilómetro en Centroamérica puede costar hasta ocho veces más que en Estados Unidos, según publicó Infobae.

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La modalidad anunciada prevé que los camiones se estacionen sobre el carril derecho de autopistas y accesos urbanos, sin cerrar por completo vías ni casetas (Foto: Shutterstock)

El estudio de la CEPAL, firmado por el economista Cordero, atribuye esa brecha a demoras fronterizas que superan las 20 horas y a corredores donde los camiones circulan a 17 kilómetros por hora en promedio.

El 74% del comercio entre México y Centroamérica se mueve por carretera, y la infraestructura terrestre arrastra deficiencias que ningún tratado arancelario resuelve por sí solo, señaló el organismo.

El informe Perspectivas económicas de América Latina 2026 coincide en el diagnóstico: reducir a la mitad la brecha de infraestructura con las economías avanzadas podría elevar las exportaciones regionales hasta en un 30%.

Entre sus prioridades menciona corredores logísticos multimodales, mejor gestión aduanera, digitalización de la logística e infraestructura energética transfronteriza.

Avances concretos en materia aduanera

En ese frente ya hay movimiento. El Consejo de Ministros de Integración Económica aprobó, el 29 de octubre pasado en Managua, la actualización del Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su reglamento, que incorporan trámites digitales, pagos en línea y declaraciones anticipadas de mercancías, según informó DataExport, portal de comercio exterior de la región.

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Las nuevas disposiciones entrarán en vigor el 29 de abril de 2027 y buscan reducir la duplicidad de requisitos entre las aduanas del istmo. “Desde el Viceministerio de Integración y Comercio Exterior trabajamos para que la facilitación del comercio contribuya a que más empresas guatemaltecas aprovechen el mercado centroamericano y amplíen sus exportaciones”, dijo la viceministra Ivannia Ponce al portal.

Las barreras no arancelarias —requisitos técnicos, sanitarios y de certificación— tienen hoy un costo equivalente a un arancel promedio del 13% en toda la región, según el informe de la OCDE. El impacto es más grave en agricultura, ganadería y pesca, donde equivale a un 36%.

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Financiamiento para pequeñas empresas

El documento también pone la mirada sobre el financiamiento comercial. Instituciones financieras de desarrollo de Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Panamá integran la muestra analizada sobre instrumentos de apoyo al comercio exterior, donde predominan las cartas de crédito, con el 31% del total, y el financiamiento previo al embarque, con el 13%.

Una mayor coordinación entre bancos nacionales y entidades multilaterales de desarrollo podría movilizar recursos hacia pymes, energía, transporte e infraestructura digital, sostiene el reporte. La CEPAL proyectó para Centroamérica un alza del 7% en exportaciones de bienes este año y del 12% en servicios, con Panamá a la cabeza con un 16% de crecimiento, según detalló Estrategia y Negocios, revista regional de economía y negocios, en su cobertura del informe de perspectivas comerciales presentado el 15 de octubre.

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