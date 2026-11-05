El entrenador de Portugal se refirió al retiro de Cristiano Ronaldo de la Selección tras su polémica disputa: “Es decisión suya”

Jorge Jesus habló por primera vez tras el retiro de Cristiano Ronaldo de Porgual (REUTERS/Rodrigo Antunes)

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Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal después de 23 años. La decisión llegó luego del escándalo que se desató en las últimas semanas por su salida apresurada de la concentración y el deterioro de su relación con el entrenador Jorge Jesus. El experimentado entrenador habló horas después de la impactante noticia del histórico delantero.

El técnico de 72 años aseguró que intentó convencerlo de permanecer en el plantel y que las tensiones de los últimos meses no guardaron relación con la postura. “Todo esto es decisión suya. Ya tuvimos la oportunidad de hablar de esto antes de la primera convocatoria. Le pedí que se quedara, que se quedara conmigo porque lo necesitaba a mi lado, pero tengo que aceptar su decisión”, declaró el técnico a Canal 11 de Portugal, según reprodujo el portal A Bola.

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Jesus, que dirigió a Ronaldo durante un año en Al Nassr de Arabia Saudita, remarcó el lugar que el delantero ocupa en la historia deportiva del país: “Es un referente mundial, un referente para Portugal, un referente para la selección nacional. Es un jugador que, a lo largo de estos años, ha dado mucho a la Selección. Es un símbolo para la juventud portuguesa. La mayoría de sus seguidores son jóvenes. Tuve la oportunidad de compartir la experiencia de trabajar con él durante un año en el Al Nassr. Por lo tanto, siempre será un referente para nuestra Selección, para nuestra gente, para nuestra historia”.

Jorge Jesus destacó la figura del delantero con las nuevas generaciones portuguesas y puntualizó en el impacto dentro y fuera del equipo nacional. “Siempre estará en el corazón del pueblo portugués, en la selección nacional, y no hay vuelta atrás porque siempre será un referente para el fútbol portugués. De hecho, tenemos una imagen grande de él en el auditorio para que todos los jóvenes, y no solo ellos, sino también los compañeros que tenemos en ese auditorio todos los días, tengan su imagen presente”, completó.

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Cristiano Ronaldo es el máximo goleador de la selección de Portugal con 146 goles en 234 partidos oficiales

Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, agradeció públicamente al ex capitán y aseguró que la institución mantendrá abiertas sus puertas. “Para Portugal, Cristiano Ronaldo será más que un jugador. Un hombre, un atleta, un modelo a seguir, un héroe, un líder. Nuestro capitán. Más allá de las victorias, los trofeos y los récords, más allá del estatus de jugador internacional más exitoso de la historia y máximo goleador de nuestro país, lo que perdura es el ejemplo y la inspiración. La inspiración de alguien que llevó a Portugal al mundo entero. Que, en todo el planeta, cada vez que se mencionaba a Portugal, alguien decía Cristiano Ronaldo”, escribió en redes sociales.

La Federación Portuguesa de Fútbol intentó que continuara durante la transición técnica posterior al Mundial de 2026. Sin embargo, el conflicto con Jesus durante la ventana internacional de septiembre, una sanción por abandonar la concentración y la falta de acuerdo para recomponer el vínculo terminaron por consolidar su partida.

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La ruptura se profundizó en Oslo, durante un encuentro de la Liga de Naciones ante Noruega. Jesus dejó a Ronaldo entre los suplentes y no le concedió minutos en el triunfo portugués por 2 a 1. El capitán fue informado después de que tampoco sería titular frente a Dinamarca en Copenhague. Entonces abandonó la concentración sin autorización y, días más tarde, afirmó que el entrenador había incumplido lo pactado sobre la administración de sus minutos en el campo.

La Federación abrió un expediente disciplinario y aplicó al atacante una suspensión de 30 días, además de una sanción económica por dejar las instalaciones federativas. A comienzos de octubre, el futbolista había dicho que volvería a estar disponible al cumplir el castigo, pero el distanciamiento entre las partes persistió.

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Cristiano Ronaldo conquistó la Eurocopa de 2016 y la UEFA Nations League de 2019 con Portugal (REUTERS/Carl Recine/File Photo)

El delantero de 41 años, que cierra una trayectoria de 146 goles en 234 partidos oficiales, comunicó su salida con una carta difundida en un video de cinco minutos en sus redes sociales, acompañado por la canción O Amor a Portugal, de Dulce Pontes. En el mensaje, confirmó que renunciaba a la camiseta número siete para dejar paso a una nueva etapa del seleccionado.

“Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de nuestra selección nacional. Nunca la sentí exclusivamente mía. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, defenderla y llevarla conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy ha llegado el momento de cederla al futuro”, expresó Ronaldo.

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La carrera internacional de Ronaldo comenzó en agosto de 2003, cuando debutó a los 18 años ante Kazajistán. Su primer gran torneo fue la Eurocopa de 2004. El delantero marcó dos goles, aunque el seleccionado anfitrión perdió la final por 1 a 0 frente a Grecia en Lisboa. Dos años después, los Lusos alcanzaron el cuarto puesto en el Mundial de Alemania 2006. Tras la salida de Figo y en medio de un recambio generacional, CR7 asumió de manera permanente el brazalete de capitán y ejerció ese liderazgo en los Mundiales desde Sudáfrica 2010 hasta su última participación en Norteamérica.

El mayor éxito de la selección llegó en la Eurocopa de Francia 2016. Con Fernando Santos como entrenador, Portugal superó la fase de grupos y alcanzó la final contra el conjunto local en el Stade de France. Ronaldo sufrió una lesión en la rodilla izquierda y fue reemplazado a los 25 minutos del primer tiempo. Permaneció junto al campo hasta que Éder marcó en el tiempo suplementario el gol del triunfo por 1 a 0, el primer título internacional de la nación ibérica.

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En 2019, el capitán condujo a Portugal a otra consagración continental durante la fase final de la primera Liga de Naciones. Marcó tres goles contra Suiza en semifinales y levantó el trofeo tras la victoria por 1 a 0 frente a Países Bajos en Oporto.

El futbolista decidió ponerle punto final a su carrera en el equipo nacional luego de 23 años

La producción ofensiva del delantero siguió creciendo hasta que, en 2021, superó los 109 goles internacionales del iraní Ali Daei. Su registro final quedó en 146 tantos en 234 presentaciones oficiales, junto con la Euro 2016 y dos ediciones de la Liga de Naciones UEFA.

El final de su ciclo también estuvo marcado por decisiones deportivas que redujeron su participación. Durante el Mundial de Qatar 2022, Santos lo dejó en el banco ante Suiza, en octavos de final, y ante Marruecos, en cuartos, partido que eliminó a Portugal. Roberto Martínez lo mantuvo como titular durante las eliminatorias y la Eurocopa de Alemania 2024, torneo en el que Portugal cayó en cuartos de final y Ronaldo no convirtió goles. En el Mundial de 2026, disputado en Estados Unidos, México y Canadá, el seleccionado quedó eliminado en octavos de final contra España.

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“He dedicado mi vida a ser el mejor jugador del mundo. Hoy comprendo que la mayor victoria merecía representar al mejor país del mundo. Gracias por estos 23 años. Gracias por creer en mí”, afirmó Cristiano Ronaldo en su despedida. El próximo objetivo del atacante del Al-Nassr será alcanzar los 1000 goles en el fútbol profesional.