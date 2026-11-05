Steam cambia sus reglas: los desarrolladores deberán jugar sus propios videojuegos antes de lanzarlos

Steam cambia sus reglas para el lanzamiento de nuevos videojuegos. (Valve)

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Valve modificó el procedimiento de revisión de videojuegos que buscan llegar a Steam y estableció un nuevo requisito para los desarrolladores: antes de enviar una versión del proyecto para su aprobación, deberán ejecutarla desde el propio cliente de la plataforma y jugar durante al menos cinco minutos.

La medida busca evitar que los estudios presenten versiones que funcionan correctamente cuando se abren directamente desde sus archivos, pero que pueden tener problemas al instalarse o iniciarse mediante Steam. Con este cambio, la compañía pretende reducir los errores básicos que provocan rechazos y obligan a repetir el proceso de revisión antes del lanzamiento.

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La nueva exigencia forma parte de una actualización de la lista de verificación que deben completar los creadores antes de solicitar la aprobación de una build, término utilizado en la industria para identificar una versión ejecutable de un videojuego que se encuentra en desarrollo o lista para su publicación.

Steam modificó su proceso para verificar nuevos videojuegos. (Steam)

Valve explicó que algunos desarrolladores enviaban versiones que nunca habían probado a través de Steam. Esto podía ocasionar fallas relacionadas con la instalación, los parámetros de inicio y el funcionamiento del juego cuando los usuarios intentaban ejecutarlo desde sus bibliotecas.

Los desarrolladores deberán probar sus juegos durante cinco minutos

El nuevo procedimiento establece que los estudios deben iniciar la versión que enviarán a revisión utilizando el cliente de Steam y permanecer al menos cinco minutos dentro del videojuego.

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La compañía señaló que ejecutar el archivo directamente desde una computadora no garantiza que el título funcione correctamente cuando se instala mediante su plataforma. Por ejemplo, pueden existir problemas con los parámetros de inicio o con la configuración necesaria para que el usuario acceda al contenido.

En sus indicaciones, Valve explicó que la verificación previa permitirá comprobar que los aspectos básicos estén configurados correctamente antes de que el equipo encargado de la revisión reciba el proyecto.

Steam señaló que los programadores deberán su propio videojuegos antes de enviarlos a Steam para su revisión. (Valve)

La intención es que los desarrolladores detecten posibles fallas por su cuenta y eviten que una versión sea rechazada por problemas que podrían haberse identificado con una prueba sencilla.

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Steam Cloud también tendrá una nueva verificación

Los cambios no se limitan a comprobar que un videojuego pueda iniciarse. Valve también incorporó un requisito relacionado con Steam Cloud, el servicio que permite guardar partidas y sincronizar el progreso entre diferentes dispositivos.

Cuando un estudio indique que su título es compatible con esta herramienta, deberá generar un archivo de guardado utilizando Steam Cloud antes de enviar la versión para revisión.

Esta comprobación busca confirmar que la función esté correctamente configurada y que los usuarios puedan guardar sus avances sin inconvenientes. De esta manera, la plataforma intenta evitar que los videojuegos anuncien compatibilidad con una característica que después no funciona como debería.

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Steam Cloud también tendrá un nuevo sistema de verificación. (Valve)

La verificación resulta importante para quienes utilizan más de una computadora o necesitan recuperar sus partidas después de instalar nuevamente un juego.

Valve permitirá más tipos de imágenes en las páginas de Steam

Otra modificación afecta la presentación de los videojuegos dentro de la tienda digital. A partir de la actualización, los desarrolladores podrán utilizar más tipos de imágenes para mostrar sus proyectos.

Hasta ahora, las capturas de pantalla del juego eran uno de los principales recursos visuales disponibles para presentar un título. Con las nuevas reglas, también se podrán incorporar ilustraciones conceptuales, imágenes de escenas cinematográficas y fotografías de los menús.

Sin embargo, Valve estableció que estos materiales deberán estar correctamente identificados. En particular, las imágenes que no correspondan directamente a capturas de la jugabilidad tendrán que incluir una categoría para que los usuarios puedan reconocer qué están viendo.

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El objetivo es ofrecer mayor flexibilidad a los estudios sin generar confusiones sobre el contenido real de cada videojuego.

Steam permitirá que los desarrolladores pongan más tipos de imágenes al momento de salir al mercado. (Valve)

La cantidad de solicitudes retrasa las revisiones de Steam

Valve justificó estos cambios por el aumento de solicitudes de revisión de páginas comerciales y versiones de videojuegos durante los últimos meses. La compañía señaló que está trabajando para ampliar su capacidad de respuesta frente al crecimiento del volumen de proyectos que buscan ingresar a la tienda.

En condiciones habituales, la revisión de una build suele demorar entre tres y cinco días. Sin embargo, la empresa reconoció que actualmente acumula retrasos y que algunos procedimientos pueden extenderse hasta 12 días hábiles.

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Con las nuevas verificaciones, Valve espera que más desarrolladores superen la evaluación en el primer intento y que disminuya la cantidad de revisiones repetidas por errores funcionales básicos.

Para los estudios independientes, que suelen contar con equipos y recursos más limitados, evitar estas demoras puede ser especialmente importante. Una revisión rechazada no solo obliga a corregir problemas, sino que también puede modificar los planes de lanzamiento y las campañas de promoción de un videojuego.