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Tomás Etcheverry no pudo sostener su nivel y cayó ante Hijikata en el Masters 1000 de París: ya no quedan argentinos en el torneo

Un día después de su primer triunfo ante un Top 10, el platense perdió en tres sets en un partido parejo por los octavos de final. Tras un buen comienzo, su nivel decayó y el australiano, que venía de vencer a Novak Djokovic, dio vuelta el marcador

Tomás Martín Etcheverry en el Masters 1000 de París (Crédito: EFE/ Antonio Lacerda)
Tomás Martín Etcheverry en el Masters 1000 de París (Crédito: EFE/ Antonio Lacerda)
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Tomás Etcheverry fue de mayor a menor y, finalmente, quedó eliminado del Masters 1000 de París. Después de una semana en la que consiguió dos triunfos importantes, incluido el primero de su carrera ante un jugador del Top 10, el argentino cayó frente al australiano Rinky Hijikata por 2-6, 6-3 y 7-5 en la tercera ronda del certamen.

El platense, número 31 del ranking ATP, había comenzado el encuentro en un nivel alto. Se quedó con el primer set con holgura y consiguió imponer condiciones con su conocida potencia desde el fondo de la cancha. Sin embargo, con el correr del partido perdió efectividad, especialmente con el saque, una de las herramientas que le había dado buenos resultados en el tramo inicial.

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Hijikata, 83° del mundo y quien había dado una de las grandes sorpresas del torneo al eliminar a Novak Djokovic (11°) en la ronda anterior, lo aprovechó. Encontró respuestas para neutralizar el juego del argentino y se impuso en una puja que se definió por detalles en el tercer set. Una de las principales diferencias estuvo en los puntos con el segundo saque: el australiano logró el 68% (15/22) contra el 47% (8/17) de su rival.

A pesar de la derrota, Etcheverry cerró una semana positiva. Retu, que había llegado a París después de una racha de cinco eliminaciones seguidas en primera ronda, recuperó la confianza con dos victorias de peso: primero superó al ruso Andrey Rublev (23°) y luego derrotó al australiano Alex de Miñaur, 9° del planeta, en lo que fue su primer triunfo ante un tenista ubicado entre los 10 mejores del ranking ATP.

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Antes, había caído en sus 20 enfrentamientos con rivales del primer grupo de la élite, según registros de la ATP. Cuatro de ellos fueron este año.

Etcheverry empieza a transitar el cierre de una temporada especial para él, tras conquistar en febrero pasado su primer título en el circuito mayor, el ATP 500 de Río de Janeiro, con victoria sobre el chileno Alejandro Tabilo en una maratónica final.

La derrota ante Hijikata le impidió al argentino avanzar a los cuartos de final y puso fin a su recorrido en el último Masters 1000 de la temporada. El australiano, por su parte, se metió entre los ocho mejores de un torneo de este calibre por primera vez en su carrera.

Hijikata jugó mejor los puntos importantes y se llevó el triunfo (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier)
Hijikata jugó mejor los puntos importantes y se llevó el triunfo (Crédito: REUTERS/Benoit Tessier)

Su buena actuación en la capital francesa le aseguró un importante salto en el ranking ATP: luego de atravesar la qualy, el tenista nacido en Sídney y de padres japoneses logró un ascenso de 24 posiciones en el escalafón en vivo, que lo muestra ahora en el 59° lugar. Su rival en busca de las semifinales saldrá del cruce entre el italiano Lorenzo Musetti (24°) y el francés Luca van Assche (47°).

Con la eliminación de Etcheverry, ya no quedan representantes argentinos en el torneo.

El Masters 1000 de París es el último certamen de esta categoría en la temporada. Reparte 6.309.095 euros en premios, según la ATP, y se disputa sobre superficie dura bajo techo en el complejo La Défense Arena.

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