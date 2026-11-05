Estudiantes de Costa Rica ganan competencia internacional con una aplicación que permite a personas sordas experimentar la música mediante vibraciones

Los estudiantes de Lincoln School conquistaron el primer lugar de la AASCA Entrepreneurship Competition con una aplicación que busca acercar la música a las personas sordas. Crédito: Lincoln School

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Un grupo de estudiantes costarricenses logró destacarse en una competencia internacional de emprendimiento gracias a una innovación que busca transformar la manera en que las personas sordas experimentan la música. Se trata de SoundBridge, una aplicación que utiliza tecnología y vibraciones para convertir diferentes componentes musicales en sensaciones táctiles que pueden percibirse mediante los dedos.

El proyecto, desarrollado por estudiantes de Lincoln School, obtuvo el primer lugar en la cuarta edición de la AASCA Entrepreneurship Competition, un certamen centroamericano que reunió a 10 equipos estudiantiles con propuestas orientadas a resolver problemas sociales y ambientales.

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La iniciativa ganadora fue creada por Saul Chen, Emma Dojc, Gabriel Molina Rubí y Alejandro Soto, quienes diseñaron una alternativa tecnológica para que las personas con discapacidad auditiva puedan acercarse a la música a través de un sentido diferente al oído.

La propuesta parte de una idea: aprovechar la sensibilidad de los dedos para transmitir estímulos asociados con los sonidos y permitir una experiencia musical basada en vibraciones.

Saul Chen, Emma Dojc, Gabriel Molina Rubí y Alejandro Soto integran el equipo costarricense que desarrolló el proyecto ganador de la competencia centroamericana. Crédito: Lincoln School

¿Cómo funciona la aplicación que permite sentir la música?

El funcionamiento de SoundBridge consiste en utilizar un programa informático capaz de separar una canción en diferentes componentes, como la melodía, los ritmos, los instrumentos, los bajos y determinados efectos sonoros.

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Posteriormente, esa información se transforma en vibraciones que son transmitidas mediante un guante diseñado para estimular los dedos de las personas usuarias.

Emma Dojc, una de las estudiantes responsables del proyecto, explicó que la tecnología aprovecha la sensibilidad de las terminaciones nerviosas de los dedos para ofrecer una manera alternativa de experimentar la música.

“Logramos, mediante un software, dividir la música en sus componentes como la melodía, los ritmos, los instrumentos, los bajos y efectos como las distorsiones, que son transformados en vibraciones transmitidas mediante un guante a los nervios de los dedos”, detalló la estudiante.

Según Dojc, este mecanismo busca que las personas sordas puedan disfrutar de elementos musicales mediante sensaciones físicas, sin depender exclusivamente de la percepción auditiva.

La propuesta obtuvo el reconocimiento principal del certamen por su enfoque tecnológico y su potencial impacto social.

SoundBridge transforma elementos musicales como melodías, ritmos y bajos en vibraciones que se transmiten mediante un guante a los dedos de sus usuarios. Crédito: Lincoln School

Costa Rica también ganó el tercer lugar con un proyecto de apicultura

El reconocimiento internacional no fue el único obtenido por Lincoln School, ya que otro grupo de estudiantes costarricenses consiguió el tercer lugar con una iniciativa denominada Golden Hive.

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El proyecto propone utilizar terrenos actualmente desaprovechados dentro del colegio para desarrollar actividades de apicultura y promover el aprendizaje práctico sobre el manejo de colmenas.

La propuesta también contempla la comercialización de productos naturales derivados de esta actividad, mientras los estudiantes adquieren conocimientos sobre administración, mercadeo y emprendimiento.

El equipo está integrado por Elena Madrigal, Juliana Morera, Samantha Murray y Victoria Garita.

Por su parte, el segundo lugar de la competencia fue obtenido por REVOLT, de la Escuela Internacional Sampedrana de Honduras, una iniciativa que plantea recolectar baterías usadas de vehículos para facilitar su reciclaje y evitar la contaminación provocada por materiales como plomo, ácido sulfúrico y otros metales pesados.

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El proyecto Golden Hive, también de Lincoln School, obtuvo el tercer lugar con una propuesta de apicultura educativa y aprovechamiento de terrenos sin uso. Crédito: Lincoln School

Competencia busca formar futuros emprendedores

La AASCA Entrepreneurship Competition forma parte de los programas de la Association of American Schools in Central America (AASCA), organización que promueve experiencias educativas relacionadas con innovación, emprendimiento y desarrollo sostenible.

Durante la competencia, los proyectos fueron evaluados considerando aspectos como viabilidad comercial, impacto social, sostenibilidad, identificación de clientes y estrategias de mercado.

Carolyn Hernández, coordinadora del Innovator Center de Lincoln School, explicó que la actividad busca vincular la formación académica con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Además de presentar sus propuestas, los participantes reciben formación relacionada con creación de prototipos, aprovechamiento de recursos y preparación para el futuro profesional.

La iniciativa pretende fortalecer habilidades como liderazgo, pensamiento crítico, comunicación y resolución de problemas, mediante experiencias que permitan convertir ideas en posibles emprendimientos.

La organización anunció que la quinta edición del certamen se realizará nuevamente en Costa Rica durante octubre, cuando nuevos equipos centroamericanos podrán presentar soluciones innovadoras a desafíos de sus comunidades.

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El reconocimiento obtenido por los estudiantes costarricenses muestra cómo las propuestas desarrolladas desde las aulas pueden combinar tecnología, inclusión social y sostenibilidad, abriendo oportunidades para que los jóvenes participen en la búsqueda de soluciones a problemas cotidianos.