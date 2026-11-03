GTA 6 confirma el espacio que ocupará en PS5 y Xbox Series y la hora para preinstalarlo

Rockstar Games confirmó los detalles técnicos de la descarga anticipada de Grand Theft Auto VI en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. (Rockstar)

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Rockstar Games confirmó los detalles de la descarga anticipada de Grand Theft Auto VI. El estudio reveló cuánto espacio ocupará la instalación y desde qué hora exacta estará disponible la precarga en PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

El objetivo de esta preinstalación es que los usuarios tenga el tiempo suficiente para descargar el juego en su consola y desde el 19 de noviembre, la fecha de su lanzamiento, puedan disfrutarlo sin ninguna espera.

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Cuándo inicial la precarga de GTA 6 y cuánto espacio ocupará

La compañía informó que el archivo de descarga anticipada pesará hasta 212 GB, dependiendo de la consola. Se trata de una cifra que ya circulaba como filtración en los días previos y que ahora quedó confirmada de manera oficial.

El tamaño del archivo obliga a los usuarios a liberar espacio con anticipación en el disco duro de sus consolas. Rockstar recomendó revisar el almacenamiento disponible antes del 10 de noviembre, fecha en que arranca la precarga.

Un parche desbloqueará el cifrado de los archivos el día de lanzamiento para evitar saturaciones en las tiendas. (Rockstar)

La descarga anticipada permite instalar el juego completo antes del día de estreno, aunque no se puede jugar hasta esa fecha. El día del lanzamiento solo se debe aplicar un parche que elimina el cifrado de los archivos y habilita el acceso.

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Este mecanismo busca reducir los tiempos de espera el día del debut y evitar un posible colapso de las tiendas digitales ante la demanda esperada por un título de esta magnitud.

Las versiones físicas sin disco, que incluyen un código de descarga dentro de la caja, estarán disponibles en tiendas minoristas a partir del 12 de noviembre. Una vez introducido el código, el usuario podrá iniciar la precarga desde ese momento.

Horarios de descarga en PS5 y Xbox según país

En PlayStation 5, la precarga comenzará el martes 10 de noviembre a la medianoche, según la zona horaria local de cada usuario. Esto implica que el inicio de la descarga se activará de manera escalonada en el mundo, comenzando por Oceanía y Asia.

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La precarga en PlayStation 5 comenzará a la medianoche de cada región el 10 de noviembre. (Foto: Sony y Microsoft)

En Xbox Series X|S, en cambio, Rockstar fijó un horario único a nivel global: las 00.00 horas GMT del 10 de noviembre. A partir de esa referencia, cada país debe calcular el horario según su huso correspondiente.

En España, la precarga en Xbox estará disponible desde la 01:00 horas del 10 de noviembre. En Argentina, el horario corresponde a las 21:00 del 9 de noviembre. En México, la descarga podrá iniciarse a las 18:00 del 9 de noviembre.

Para Colombia y Perú, que comparten el mismo huso horario (GMT-5), la precarga en Xbox quedaría habilitada a las 19:00 horas del 9 de noviembre, de acuerdo con la referencia horaria fijada por el estudio para todo el mundo.

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La diferencia entre plataformas responde a la forma en que cada fabricante gestiona sus tiendas digitales: Sony libera el contenido según el huso de cada usuario, mientras que Microsoft establece un único momento global de activación.

Rockstar ofrecerá de manera gratuita un póster oficial descargable con el mapa de Leonida a partir del 19 de noviembre.

Cómo tener el mapa de Leonida y el póster gratuito

Además de los detalles técnicos de la precarga, Rockstar anunció contenido adicional vinculado al lanzamiento. El 19 de noviembre la compañía pondrá a disposición un póster oficial descargable e imprimible de forma gratuita.

El material incluye la portada de Grand Theft Auto VI y el mapa completo de Leonida, el territorio ficticio donde se ambienta la historia, que incorpora a Vice City y sus alrededores.

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Tiempo después del lanzamiento, también estará disponible una versión física de doble cara de ese mismo póster en la tienda oficial de Rockstar. El precio de venta por separado será de 0,99 dólares, aunque la compañía ofrecerá el artículo de forma gratuita con cualquier compra realizada en su tienda.