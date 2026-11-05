A los 74 años murió Patricia Walsh, referente de los derechos humanos e hija del escritor Rodolfo Walsh

Patricia Walsh, hija de Rodolfo Walsh

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La ex diputada nacional y dirigente de izquierda Patricia Walsh murió este jueves a los 74 años, luego de permanecer internada tras una intervención quirúrgica. Hija del escritor y periodista Rodolfo Walsh, desarrolló una trayectoria política y judicial ligada a la defensa de los derechos humanos y al impulso de los procesos por los crímenes de la última dictadura.

Walsh fue diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires entre 2001 y 2005, legisladora porteña entre 2007 y 2010 y candidata presidencial de Izquierda Unida en 1999 y 2003. En sus últimos años era querellante en el expediente por la denominada Masacre de la calle Corro, en la que murió su hermana María Victoria Walsh durante un operativo militar en 1976.

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Durante su paso por la Cámara de Diputados presentó iniciativas para declarar la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que habían restringido el juzgamiento de los responsables de delitos cometidos durante el terrorismo de Estado.

El Congreso sancionó en 2003 la Ley 25.779, que declaró insanablemente nulas ambas normas. La medida habilitó la reapertura de causas por crímenes de lesa humanidad y fue uno de los principales ejes de su actividad parlamentaria.

Patricia Walsh fue una activa militante por la defensa de los derechos humanos (FOTO CARO PIERRI)

También integró las comisiones de Educación, Derechos Humanos y Libertad de Expresión. Su actividad legislativa incluyó proyectos sobre derechos sociales, justicia, salud pública y cuestiones de género.

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Nacida en la Ciudad de Buenos Aires, Walsh estudió en la Universidad Nacional de La Plata y se recibió como psicóloga social. Comenzó su militancia política en la década de 1970 y trabajó como periodista y delegada gremial en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Tras el golpe de Estado de 1976 fue despedida del organismo y recuperó su empleo en 1984, con el retorno de la democracia. Ese mismo año denunció ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) el secuestro y desaparición de su padre, asesinado por un grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) en 1977.

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Su hermana María Victoria, conocida como Vicky, murió el 29 de septiembre de 1976 en una vivienda de Villa Luro rodeada por fuerzas militares. Walsh sostuvo durante décadas los reclamos de verdad y justicia por ese hecho y por los crímenes cometidos contra otras víctimas de la dictadura.

En la década de 1990 se sumó a la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) y se convirtió en una de las denunciantes en la causa ESMA. En 2025, junto con la diputada Myriam Bregman, presentó un reclamo judicial para preservar archivos de la Armada ante la posibilidad de que fueran descartados durante una mudanza.

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En los últimos años también integró espacios como Proyecto Sur y Camino Popular. Dirigentes políticos y referentes de organismos de derechos humanos expresaron mensajes de despedida tras conocerse su muerte.

No sé por dónde empezar. Son tantas cosas en tan pocos días, con tantas pérdidas.

Como escribió tu querida hija: "Qué vida tuviste... Te pasaron todas", Patricia.

Patricia Walsh, una de mis grandes maestras, porque a luchar, como tantas otras cosas, se aprende, y ella me enseñó… pic.twitter.com/YFvvbkCDSx — Myriam Bregman (@myriambregman) November 5, 2026

“Patricia Walsh, una de mis grandes maestras, porque a luchar, como tantas otras cosas, se aprende, y ella me enseñó muchísimo. La dictadura genocida mató a Vicki y, meses después, a Rodolfo, su papá, que acababa de publicar la Carta Abierta a la Junta Militar. Años más tarde, sufriría la pérdida de su hija mayor, María Eva. Jamás paró”, recordó Myriam Bregman, en un mensaje publicado en la red social X.

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Quien también se expresó fue Gabriel Solano: “Despedimos con mucha tristeza a Patricia Walsh, una luchadora incansable por la defensa de los derechos humanos y todas las causas populares. Jugó un papel fundamental en lograr la anulación de las leyes de impunidad, lo que permitió que muchos genocidas sean juzgados y encarcelados”.

Con mucha tristeza recibí la noticia del fallecimiento de Patricia Walsh, una compañera de lucha que dedicó su vida a defender los derechos humanos y las causas de los trabajadores.



Una luchadora incansable contra la impunidad de los genocidas, Patricia dejó una huella enorme en… — Rubén Dario Sobrero (@PolloSobrero) November 5, 2026

Por su parte, el sindicalista Darío ‘Pollo’ Sobrero definió: “Con mucha tristeza recibí la noticia del fallecimiento de Patricia Walsh, una compañera de lucha que dedicó su vida a defender los derechos humanos y las causas de los trabajadores. Una luchadora incansable contra la impunidad de los genocidas, Patricia dejó una huella enorme en la historia de nuestro país”.

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