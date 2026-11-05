Sociedad

Se incendió una obra en construcción en Palermo: evacuaron a cuatro obreros

La extensa columna de humo se observó a varias cuadras de distancia. Bomberos y policías trabajaron en la evacuación del lugar y la extinción de las llamas

Créditos: Motocam
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Un voraz incendio se registró en la tarde de este jueves en una obra en construcción en Juan B. Justo al 1600, entre Gorriti y Cabrera, en el barrio porteño de Palermo.

La agresividad de las llamas podía observarse con claridad desde la calle, mientras que la extensa columna de humo que se elevaba hacia el cielo podía observarse a varias cuadras de distancia.

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Según le indicaron las autoridades a Infobae, Bomberos y policías de la Ciudad de Buenos Aires llegaron al sitio cerca de las 14.30 y trabajaron en la evacuación del inmueble y en la extinción del fuego.

Se desplazaron al lugar, desde el cuartel de Saavedra, una dotación convencional y otras dos del Grupo Especial de Rescate. Además, se hicieron presentes una unidad cisterna, el hidroelevador, un puesto de Comando y una ambulancia.

El lugar se trata de una obra en construcción que cuenta con planta baja y dos pisos. El fuego se desarrolló de forma generalizada en un ambiente de 3 x 3 metros, con 3 metros de alto, ubicado en la planta inferior.

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Incendio en un depósito sobre Juan B Justo
El fuego se ve desde la calle

Los bomberos combatieron las llamas con una línea de 38mm., previo corte del suministro eléctrico.

En el segundo piso, los agentes hallaron a tres obreros resguardados del peligro, mientras que se tuvo que ayudar en la evacuación a otro trabajador.

Ninguno de los trabajadores rescatados necesitó atención por parte del SAME, presente en el lugar.

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Un incendio en el subsuelo del predio de La Ruralincendio en el subsuelo del predio de La Rural, en el barrio porteño de Palermo, provocó el pasado 8 de junio la autoevacuación de más de 60 personas, según informaron fuentes policiales y la Agencia Noticias Argentinas (NA). El foco ígneo se originó en un ambiente destinado a cocina y fue controlado por Bomberos de la Ciudad, sin que se registraran heridos entre los presentes.

De acuerdo con lo consignado por allegados al operativo, la evacuación se desarrolló en orden y la totalidad de los presentes abandonó el lugar sin inconvenientes. El Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió en el predio a tres mujeres por inhalación de humo, aunque ninguna de ellas requirió traslado a un centro asistencial.

Las imágenes registradas en el lugar mostraron a bomberos y personal policial revisando las instalaciones junto a lo que parecían ser planos de la construcción, en lo que se interpretó como una verificación del estado estructural del edificio.

Al fondo de un video se distinguía humo todavía presente, y quien grababa tosía mientras captaba la escena. Entre el personal visible dentro del predio se contaban más de diez personas con delantal, camisa y corbata, con aspecto de ser mozos o trabajadores de servicio del lugar. Mangueras desplegadas y una autobomba completaban el panorama operativo. El episodio resultó afortunadamente menor.

Desde el exterior del predio podía observarse la avenida Libertador y, a lo lejos, parte del palacio que alberga la embajada de los Estados Unidos en Buenos Aires.

La Rural, cuyo acceso principal se ubica sobre la avenida Santa Fe frente a la plaza Italia, es uno de los espacios de mayor convocatoria de la ciudad. El predio alberga a lo largo del año muestras de alcance nacional e internacional, entre ellas la Feria del Libro, la Exposición Rural —el encuentro agropecuario más tradicional del país— y la Feria Internacional de Turismo, entre otras.

En su sitio, La Rural resalta el hecho de ser el principal predio ferial del país y de América Latina, con 300 eventos al año y más de 4 millones de visitantes, en una superficie de más de 12 hectáreas ubicada en Palermo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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