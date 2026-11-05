Franco Colapinto habló sobre su experiencia al mando de la “Renoleta”, el particular auto de unos fanáticos: “Fue una pequeña forma de mostrarles cariño”

Franco Colapinto protagoniza un encuentro en la vía pública con aficionados que viajaron en un Renault 6 personalizado con los colores de Alpine y banderas de Argentina y Brasil. Fue antes del Gran Premio en San Pablo

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Franco Colapinto condujo en San Pablo un Renault 6 de 1977 pintado con los colores de Alpine, lo que coronó con una travesía de más de 2.000 kilómetros desde Esperanza, Santa Fe, antes del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. El encuentro convirtió a un auto rescatado del abandono en una réplica artesanal del monoplaza de la escudería francesa. Hernán Bonvín, Claudio Goddio y Pablo Quaino partieron el domingo previo desde su ciudad natal con el vehículo, al que bautizaron “La Renoleta” y también “Alpine A527″. El nombre alude al modelo de monoplaza que pilotará la próxima temporada.

Durante el Media Day que impulsa la F1 todos los días previos al primero de acción en pista, el número 43 de la grilla dio una conferencia con los medios de habla hispana y contó cómo vivió subirse al auto en medio de la ciudad paulista.

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“Lo que más se puede destacar es la pasión, ¿no? Con la que los argentinos seguimos cada deporte y vivimos cada situación. Es, es algo único que, que yo creo que hoy en día ningún otro fan de algún otro país que pone tanto esfuerzo para ver a su piloto para bancar a su deportista. Y yo estoy muy agradecido, ¿no? Hacia la Argentina, pero también del esfuerzo que hace la gente para venir a acompañarme y a verme. Y creo que es algo muy especial, es lo que siempre voy a disfrutar y obviamente porque amo darles una pequeña muestra de agradecimiento, de cariño”, expresó Franco frente a decenas de medios de Latinoamérica.

“Vinieron manejando 3.000 y pico de kilómetros desde Esperanza. Es una forma de mostrarme cariño que a ellos les gusta hacer, así que siempre voy a estar más que agradecido con esa gente. Y creo que fue una pequeña forma de mostrarles un cariño muy grande que les tengo. Y la verdad que son unos capos los chicos, la verdad que cómo dejaron el auto, espectacular, el motor estaba nuevo. Pablo hizo el motor a cero, el block, lo separaron, increíble, la verdad que increíble el laburo que hicieron y cómo se levantó el auto. Así que nada, después de haber dado una vuelta en el Renault 6 estuvo muy lindo para ver un poco cómo era”, agregó Colapinto.

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El Renault 6 fue intervenido con los tonos rosa y celeste habituales del equipo y con el número 43 que el piloto argentino utiliza en su volante. Julio Amherdt acompañó la expedición al mando de un Valiant de 1966, que funcionó como vehículo de apoyo durante el viaje. La travesía estuvo cerca de terminar antes de llegar a la frontera, cuando el alternador dejó de cargar la batería del Renault. El repuesto de emergencia tampoco funcionó y el grupo quedó expuesto a detenerse antes de alcanzar Paso de los Libres.

Colapinto volverá a correr en Interlagos este fin de semana (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La ayuda llegó en Concordia, donde ese fin de semana se disputaba una fecha del Turismo Nacional. Mecánicos de distintos equipos se acercaron a colaborar con los viajeros y lograron que retomaran la marcha hacia la frontera. En Paso de los Libres, los cuatro amigos se reunieron con otros conocidos antes de ingresar a Brasil. Durante los cuatro días de ruta también transportaron regalos que distintas personas les habían confiado con la intención de entregárselos a Colapinto si conseguían acercarse a él.

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El piloto de 23 años se encontró con los santafesinos en San Pablo, observó el auto y se sentó al volante. El video de la conducción circuló rápidamente por las redes sociales y fue recibido con entusiasmo por los seguidores del argentino. La escena incluyó una “cámara a bordo” y una invitación de los dueños del vehículo para que acelerara: “Hacete una largada de las tuyas”. Colapinto preguntó: “¿Y la radio?”. Sus acompañantes respondieron entre risas: “La radio te la debo”.

Más allá de hablar de la réplica en su honor que hizo un grupo de fanáticos, Colapinto aprovechó para hacer un balance de la temporada hasta ahora. “Creo que positivo, ¿no? En general fue un año que arrancó un poco más complicado y después fuimos mejorando y el equipo con respecto al año pasado dio un salto muy grande, así que contento con el balance hasta ahora. Obviamente que hay mucho por mejorar y por seguir trabajando, pero es un buen salto en comparación del año pasado. Creo que en cuanto a lo que tuvimos que trabajar y en cuanto a lo que teníamos como expectativa, si bien obviamente por ahora está más complicado llegar al quinto puesto en el campeonato con lo que pasó las últimas carreras, sigue siendo positivo, seguimos dando saltos carrera tras carrera, seguimos entendiendo un poco más el auto, creo que para el año que viene tenemos un claro panorama de dónde hay que mejorar y es positivo. Obviamente hay que intentar quizás por momentos ser un poco más consistentes y mejorar, pero creo que lo más positivo es el salto de equipo, ¿no? Como equipo”, analizó el piloto argentino.

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Además, a Colapinto le preguntaron “¿qué cambiaría de la F1?”. ¿Su respuesta? “El motor V8... Algo que sea más fácil de manejar. Creo que se volvió muy tecnológica y también se volvió muy difícil de entender. Creo que algo que sea más simple, que sea más fácil para los pilotos. Obviamente, no va a ser más fácil de manejar, pero más consistente y que no haya problemas que te hagan perder cinco décimas en una largada, como lo que le pasó a Russell en México, que a veces es complicado de entender la razón”, destacó el argentino.

El piloto argentino Franco Colapinto fue grabado mientras conducía un Renault 6 perteneciente a un grupo de fanáticos. En las imágenes registradas desde el interior del vehículo, se observa al automovilista al volante circulando entre el tránsito urbano y conversando con los ocupantes del automóvil.

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN LA FÓRMULA 1

Viernes 6 de noviembre

Práctica libre 1: 12.30 (Argentina y Brasil)

Práctica libre 2: 16.00 (Argentina y Brasil)

Sábado 7 de noviembre

Práctica libre 3: 11.30 (Argentina y Brasil)

Clasificación: 15.00 (Argentina y Brasil)

Domingo 8 de noviembre

Carrera a 71 vueltas: 14.00 (Argentina y Brasil)

TV: Fox Sports (Argentina) / Disney+ (Sudamérica) / DAZN (España) / F1TV