Estos son los 7 nuevos juegos para descargar gratis en Amazon Prime en noviembre de 2026

Amazon suma siete juegos gratis para PC en noviembre a través de Prime, con estrenos escalonados entre Epic Games Store y su propia aplicación.

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Amazon anunció su selección de regalos para suscriptores de Prime durante noviembre, que incluye siete videojuegos gratuitos para PC con géneros tan variados como simulación, aventura, conducción y rol narrativo. Dos de los títulos, Squirrel with a Gun y WRC Generations, ya están disponibles desde hoy, 5 de noviembre, mientras que el resto se incorporará de manera escalonada a lo largo del mes a través de Epic Games Store y la aplicación de Amazon Games.

El calendario arranca con una ardilla armada y un simulador de rally

La primera entrega disponible es Squirrel with a Gun, una aventura de acción y plataformas en la que el jugador controla a una ardilla equipada con distintas armas para enfrentar enemigos, resolver situaciones poco convencionales y explorar escenarios abiertos. Junto a ella llega WRC Generations, un simulador de rally desarrollado por KT Racing que incluye vehículos oficiales, distintas superficies de competición y pruebas que exigen precisión al volante. Ambos títulos pueden reclamarse desde hoy.

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Jurassic World Evolution 2 encabeza la segunda tanda de regalos

El 12 de noviembre llegará Jurassic World Evolution 2, uno de los lanzamientos con mayor reconocimiento de la lista, disponible en Epic Games Store. El juego permite construir y administrar un parque de dinosaurios, investigar nuevas especies y gestionar las instalaciones para evitar que las criaturas representen una amenaza.

Jurassic World Evolution 2 llega el 12 de noviembre a Epic Games Store como uno de los regalos más destacados del mes.

Ese mismo día también se sumará Radiolight, una aventura de misterio en primera persona centrada en la investigación de sucesos extraños a través de la exploración de escenarios inquietantes y el seguimiento de distintas pistas.

Dos propuestas narrativas cierran la tanda de Epic Games Store

El 19 de noviembre se incorporarán dos nuevos títulos. El primero es Clem, una aventura narrativa de puzles ambientada en una casa misteriosa, con personajes peculiares y secretos por descubrir a medida que avanza la historia. El segundo es Werewolf: The Apocalypse – Earthblood, un juego de acción en tercera persona ambientado en el universo de Mundo de Tinieblas, en el que el jugador controla a un hombre lobo capaz de alternar entre distintas formas para combatir o recurrir al sigilo.

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Arcadia Fallen cierra el mes con una novela visual

La última incorporación del mes será Arcadia Fallen, disponible el 24 de noviembre a través de la aplicación de Amazon Games. Se trata de una novela visual de fantasía en la que las decisiones del jugador influyen en las relaciones con otros personajes y en el desarrollo de la trama.

Arcadia Fallen cierra el calendario de noviembre el día 24 con una novela visual de fantasía. (Steam)

Diferencia entre juegos gratuitos y el catálogo rotativo de Luna

Amazon distingue entre dos beneficios distintos para sus suscriptores de Prime. Los siete juegos gratuitos para PC pueden reclamarse y conservarse de manera permanente en las plataformas correspondientes, incluso si posteriormente se cancela la suscripción Prime, tal como ocurrió con una promoción anterior que incluyó DOOM Eternal. En cambio, los títulos de Amazon Luna Standard forman parte de un catálogo rotativo accesible mediante streaming, disponible solo para los suscriptores de Prime en los territorios compatibles.

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Amazon Luna suma seis nuevos títulos

Para noviembre, Luna incorpora seis nuevos títulos a su catálogo, que ya supera los ochenta juegos incluidos con Prime:

Disney Epic Mickey: Rebrushed , un título de plataformas y exploración con Mickey Mouse que utiliza mecánicas de pintura y disolvente.

EA SPORTS Madden NFL 27 , con nuevas opciones de simulación y el modo G.O.A.T. Career Journey.

Kingdom Come: Deliverance II , un RPG medieval de mundo abierto protagonizado por Henry.

Mixtape , una aventura narrativa centrada en los recuerdos de adolescencia de tres amigos.

NBA THE RUN , con partidos de baloncesto callejero de tres contra tres.

Police Simulator: Patrol Officers, una simulación policial con patrullas e investigaciones.

Amazon Luna Standard incorpora seis títulos más a su catálogo rotativo, que ya supera los ochenta juegos. (Amazon)

Para acceder a estos títulos, los usuarios deben ingresar a Luna con su cuenta Prime, localizar el apartado de juegos para PC y completar el canje correspondiente antes de que venzan las fechas límite de cada promoción.