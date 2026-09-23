Muse de Meta superó a ChatGPT en descargas durante sus primeros doce días en el mercado

Muse superó a ChatGPT en descargas y usuarios activos diarios durante sus primeros doce días en el mercado. (Imagen ilustrativa)

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Muse, el agente de inteligencia artificial que Meta lanzó hace menos de dos semanas, superó a ChatGPT en descargas y usuarios activos diarios durante sus primeros doce días en el mercado, según estimaciones de la firma de análisis Apptopia.

En la comparación entre Estados Unidos y Canadá en iOS, la única forma de igualar las condiciones de lanzamiento de ambas aplicaciones, Muse sumó 1,8 millones de descargas frente a 1,3 millones de ChatGPT en el mismo tramo posterior a su debut, de acuerdo con datos de Apptopia citados por TechCrunch.

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La diferencia se repite en el uso diario: Muse llegó a 642.000 usuarios activos en Estados Unidos, contra 231.000 que tenía ChatGPT en el mismo punto de su calendario de lanzamiento. Incluso limitando el análisis solo a iOS, Muse quedó arriba con 359.000 usuarios diarios.

Meta integró el asistente con WhatsApp, Facebook e Instagram para replicar la estrategia de expansión aplicada en Threads. (REUTERS/Daniel Cole)

A nivel global, la aplicación acumuló 2,8 millones de instalaciones en sus primeros doce días, un número que además sigue en ascenso: pasó del segundo al primer puesto en la tienda de aplicaciones de Apple en Estados Unidos, según reportó el sitio Business Insider.

Los números tienen letra chica

Apptopia aclaró que sus cifras son estimaciones de terceros y que no tiene acceso directo a los datos internos de Meta. La compañía fue consultada por TechCrunch y no compartió cifras oficiales sobre la adopción temprana de Muse.

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La firma también encontró que más del 95% de los usuarios de Muse también usan Facebook y el 63% usa Instagram, lo que sugiere que buena parte del impulso inicial proviene de la base de usuarios que Meta ya tenía en sus otras plataformas.

El número de usuarios activos diarios de la herramienta alcanzó los 642.000 en el mercado estadounidense.

Esa estrategia de promoción cruzada ya le había funcionado a la compañía con Threads, la red social que superó los 500 millones de usuarios mensuales gracias a la integración con Instagram y Facebook. Muse, además de conectarse con esas dos aplicaciones, también funciona dentro de WhatsApp.

Amazon le cerró la puerta al asistente

Recientemente, los usuarios de Muse empezaron a recibir un mensaje de error al intentar comprar productos en Amazon. Según reportó el sitio GeekWire, el aviso decía que el acceso continuo de un agente de inteligencia artificial no autorizado violaba las condiciones de uso que aceptaron los clientes de Amazon.

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El bloqueo dejó a Muse fuera del sitio como canal de compras. Amazon cuenta con sus propios modelos de inteligencia artificial y con una de las plataformas de inferencia más usadas de internet, por lo que no tiene obligación legal de abrirle la puerta a un agente de un competidor.

Amazon bloqueó la opción de realizar compras a través del agente tras detectar violaciones en las condiciones de uso.

Hay además razones prácticas para la decisión: si Muse genera un pedido equivocado, es Amazon quien debe resolver el reclamo tanto del cliente como del vendedor afectado. Los modelos de Meta tienen una de las tasas de error más bajas del mercado, pero no están libres de fallas.

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Una apuesta que ya mueve al mercado

El impulso de Muse coincidió con una fuerte suba de las acciones de Meta, que según reportes de la agencia Quartz citados en análisis del sector quedó encaminada a cerrar uno de sus mejores meses en más de una década.

Meta ya introdujo niveles pagos de Muse, con precios de 20 y 100 dólares mensuales, además de una interfaz de programación para empresas. Shopify y Stripe figuran entre las compañías que trabajan en integraciones para que el asistente pueda operar pagos y compras dentro de sus plataformas.

El lanzamiento de la herramienta coincidió con un alza en la cotización de las acciones de Meta. (REUTERS/Francis Mascarenhas)

El próximo dato a seguir es si Meta decide publicar sus propias cifras de adopción, algo que hasta ahora evitó hacer, y si más plataformas de comercio electrónico siguen el camino de Amazon y restringen el acceso del agente.

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