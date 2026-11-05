El provocativo look de Sofía Gonet: su vestido con “efecto desnudo” que generó polémica

Sofía Gonet mostró en sus redes sociales los detalles del vestido que generó repercusión entre sus seguidores (Video: Instagram)

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Sofía Gonet volvió a convertirse en tendencia en redes sociales tras lucir un vestido de diseño que simula partes del cuerpo femenino al desnudo. La influencer, conocida como “La Reini”, compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes y un video en los que mostró la prenda en distintos escenarios de la ciudad de Buenos Aires, entre ellos la zona de Recoleta.

“Miren lo que es este vestido que mandamos a hacer”, expresó Gonet en el video que acompañó la publicación. La pieza, de la firma Keak Vintage Boutique, consiste en un diseño blanco de tejido semitransparente, cuello alto y silueta holgada, con apliques de felpa ubicados sobre el pecho y la zona púbica que recrean, de forma hiperrealista, las curvas y el vello del cuerpo femenino.

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Sofía Gonet posó con el vestido combinado con un abrigo de pana negra (Foto: @sofiagonet)

El estilismo estuvo a cargo de Gastón Olmos, quien trabajó junto a la influencer en la dirección creativa de la producción. Para completar el conjunto, Gonet combinó el vestido con un abrigo largo de pana negra, stilettos del mismo color y una cartera cofre de Dolce & Gabbana con un corazón dorado en el centro. Sumó además anteojos de sol negros de formato rectangular y gran tamaño.

La influencer fue fotografiada mientras cruzaba una calle de Buenos Aires con el vestido viral (Foto: @sofiagonet)

Sofía Gonet posó en un ascensor con el vestido que generó repercusión en redes sociales (Foto: @sofiagonet)

En cuanto al beauty look, la creadora de contenido llevó el pelo suelto hasta los hombros, con raya al medio y ondas naturales. El maquillaje, de efecto “no make up”, mantuvo el protagonismo en la prenda, con piel de acabado cálido, labios en un tono rosa sutil y ojos apenas trabajados.

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Sofía Gonet lució el diseño durante una salida en la que se la vio tomando un matcha (Foto: @sofiagonet)

La publicación no tardó en generar repercusión entre los usuarios, que se dividieron entre la sorpresa, el humor y los elogios a la propuesta. “Te admiro por animarte”, escribió una seguidora, en referencia a la decisión de Gonet de llevar una prenda tan poco convencional. Otros comentarios apuntaron al costado más desopilante del diseño: “Yo llegando tranqui al almuerzo familiar” y “Soporten el vestido”, se leyó entre las respuestas a la publicación.

Sofía Gonet lució el diseño completo en plena vía pública porteña (Foto: @sofiagonet)

Un primer plano del vestido dejó en evidencia los apliques de felpa sobre el tejido semitransparente (Foto: @sofiagonet)

Desde el humor también llegaron reacciones como “Te felicito por animarte a usar algo tan espantoso” y “Juro, sin mala intención, que pensé que era una joda”, mientras que otros usuarios jugaron con expresiones como “sirviendo vello púbico amor”. La variedad de comentarios reflejó el impacto que generó la elección entre los seguidores de la influencer.

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Los detalles de felpa del vestido quedaron en primer plano junto a la cartera de Dolce & Gabbana (Foto: @sofiagonet)

Sofía Gonet sostuvo su matcha mientras mostraba los detalles de la prenda (Foto: @sofiagonet)

No es la primera vez que Gonet elige looks que generan debate en redes. Durante la final de Popstars, la influencer había rendido homenaje a Madonna con dos conjuntos inspirados en la estética del álbum Madame X, que incluyeron un parche sobre el ojo izquierdo similar al que utilizó la cantante estadounidense en esa etapa de su carrera. También estuvo en el centro de las críticas por el ajustado corset que usó durante la conducción de los Premios Ídolo 2026, que le dejó marcas visibles en la espalda y la cintura.

Ante esos cuestionamientos previos, Gonet había defendido sus elecciones de vestuario y señalado que buena parte de las críticas apuntaban a su cuerpo y no a las prendas en sí. La influencer también había sido noticia por un diseño de látex que las redes compararon con “olor a globo”, y por el arrepentimiento público que expresó tras gastar 600 mil pesos en un jean con apliques de strass.

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El diseño del vestido con efecto de desnudez se enmarca en una tendencia que tiene antecedentes en la moda internacional. El estampado de ilusión óptica conocido como “Morphing Stripes”, creado por Jean Paul Gaultier, trabaja con rayas que se curvan y distorsionan para esculpir de forma artificial las formas del cuerpo femenino, un recurso que en la Argentina se asoció históricamente a Moria Casán, musa habitual del diseñador francés en el país.

Moria Casán fue la precursora del uso de vestidos con efecto desnudo en Argentina

Con esta nueva apuesta, Gonet reafirmó su perfil de creadora de contenido dispuesta a experimentar con diseños que generan repercusión inmediata en redes sociales, incluso cuando las reacciones del público se dividen entre la aprobación y la crítica.

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