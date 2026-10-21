Muse, app de IA de Meta, superó los 10 millones de descargas en EE.UU. en solo 40 días

Muse acumuló 10,2 millones de descargas en Estados Unidos durante sus primeros 40 días en el mercado. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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acumuló 10,2 millones de descargas en Estados Unidos en sus primeros 40 días disponible, según datos de la firma de medición Sensor Tower difundidos por TechCrunch. Muse , el asistente de inteligencia artificial de Meta,, según datos de la firma de medición Sensor Tower difundidos por TechCrunch. El total global llega a 10,9 millones.

Solo otras 11 aplicaciones habían alcanzado ese umbral de descargas en Estados Unidos en un plazo tan corto desde su lanzamiento, señaló Kara Lee, analista principal de Sensor Tower. La más reciente antes de Muse fue Threads, la red social de Meta, en julio de 2023.

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El resto de las aplicaciones que llegaron a esa escala fueron en su mayoría videojuegos móviles, como Fortnite, PUBG Mobile y Pokémon GO, precisó Lee. Fuera de Threads, el único otro caso de una aplicación que no es un juego fue Disney+.

Cómo Meta impulsó el lanzamiento de Muse

Parte del crecimiento de Muse responde a la capacidad de Meta de promocionar sus nuevas aplicaciones entre los usuarios de Facebook, Instagram y WhatsApp, un conjunto de servicios con 3.600 millones de usuarios activos diarios en conjunto.

Meta destinó el 39% de su gasto publicitario total de octubre a la promoción de su asistente de inteligencia artificial. (META)

Pero la empresa también recurrió a una fuerte inversión publicitaria. Sensor Tower estimó que Meta destinó el 39% de todo su gasto en publicidad de octubre a promocionar Muse, frente al 23% del mes anterior. Gracias a eso, Muse pasó del puesto 73 al puesto 21 entre las marcas con más impresiones publicitarias en Estados Unidos este mes.

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Muse puede enviar correos electrónicos, reservar viajes, completar formularios y hacer compras en nombre del usuario, según describe Meta. La compañía aclara que acciones como enviar un correo o concretar una compra requieren el permiso explícito de la persona.

Retiene más usuarios que ChatGPT, Claude y Grok

Más allá de las descargas, Sensor Tower midió qué porcentaje de usuarios siguió usando la aplicación después del primer contacto. Muse registró una tasa de retención del 30% a los siete días y del 23% a los 14 días en Estados Unidos.

Esos números superan el promedio de sus competidores directos: ChatGPT, Claude y Grok retuvieron, en conjunto, un 19% de sus usuarios a los siete días y un 16% a los 14 días, de acuerdo con la misma firma.

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La tasa de retención de Muse a los 14 días superó el promedio conjunto registrado por ChatGPT, Claude y Grok. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La aplicación de Meta también sumó otro indicador de uso activo: sus usuarios activos diarios llegaron a 2,5 millones el 16 de octubre, un 15% más que la semana anterior.

La comparación con ChatGPT, el chatbot de OpenAI, muestra la escala del fenómeno. En sus primeros 40 días, ChatGPT había sumado 3,7 millones de descargas en Estados Unidos, mientras que Grok y Claude llegaron apenas a 500.000 y 200.000, respectivamente, según los mismos datos de Sensor Tower.

A nivel global, sin embargo, ChatGPT superó a Muse: alcanzó unos 15 millones de descargas en sus primeros 40 días, frente a los 10,9 millones de Muse. La comparación no es exacta, porque ChatGPT ya estaba disponible en mercados como Japón, Brasil y Alemania, mientras que Muse solo funciona en Estados Unidos y Canadá.

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Desde su lanzamiento, Muse se mantuvo en el primer puesto de la App Store de Estados Unidos durante casi todos los días, con la excepción del 19 de octubre, cuando la aplicación de streaming Kick la desplazó brevemente. Muse recuperó el liderazgo al día siguiente y también encabeza el ranking de Google Play desde hace 30 días.

La plataforma sumó 2,5 millones de usuarios activos diarios y encabezó el catálogo de Google Play durante un mes.

Meta revela que entrenó su IA con libros piratas

Meta deberá identificar a los ejecutivos que autorizaron piratear libros vía BitTorrent para entrenar su inteligencia artificial, según ordenó el juez Thomas Hixson el 19 de octubre.

La empresa intentó responsabilizar solo a técnicos, pero el tribunal rechazó ese argumento: si la decisión fue grupal, todos los involucrados deben responder.

Meta descargó 116,3 terabytes de Anna’s Archive y LibGen entre 2022 y 2024. Un registro interno contradice su defensa al mostrar que se evaluó evitar torrents por riesgos legales.

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La orden también reveló un acuerdo de licencia con Fox Corporation, cuyo monto permanece reservado. Meta tiene siete días para entregar documentación adicional.