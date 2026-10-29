Utiliza Gemini de Google para conseguir trabajo: ingresa este prompt en la IA para mejorar la hoja de vida

Gemini puede ayudar a quienes buscan empleo a revisar y mejorar su currículum u hoja de vida. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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Si estás buscando trabajo o tratando de optimizar tus postulaciones, puedes acudir a Gemini de Google para revisar tu currículum u hoja de vida.

Google compartió este prompt o indicación para ingresar en su inteligencia artificial y recibir recomendaciones de mejora después de describir experiencias laborales anteriores:

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“Actúa como un redactor profesional de currículums. Usa mis notas originales y sin editar sobre mi trabajo anterior y conviértelas en cuatro puntos clave de alto impacto para un puesto de ___. Comienza cada punto con un verbo de acción contundente. Mantén un tono ejecutivo, claro y optimizado para sistemas de seguimiento de candidatos (ATS)”.

La instrucción permite convertir notas sin editar en cuatro logros relevantes para un puesto determinado. (Google)

Utilizar herramientas de inteligencia artificial para mejorar un currículum puede ser útil, ya que permiten ordenar ideas, identificar logros relevantes, corregir errores de redacción y adaptar la presentación de una experiencia laboral a los requisitos de un puesto.

Estas plataformas también pueden sugerir verbos de acción, detectar frases poco claras y ayudar a estructurar un perfil profesional más atractivo para los sistemas de seguimiento de candidatos.

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Sin embargo, es clave usarlas con precaución. Antes de copiar información en un chatbot, conviene eliminar o modificar cualquier dato confidencial.

La inteligencia artificial puede ordenar la información de una trayectoria profesional y destacar sus resultados. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Esto incluye números de documento, direcciones, teléfonos personales, correos electrónicos privados, contraseñas, salarios, datos bancarios, contratos, nombres de clientes o detalles internos de empresas donde se trabajó.

La recomendación es compartir solo la información necesaria para recibir una sugerencia útil. Por ejemplo, se puede describir una tarea realizada, un objetivo alcanzado o una habilidad adquirida sin revelar cifras sensibles ni información que esté protegida por acuerdos de confidencialidad.

La inteligencia artificial puede servir como apoyo para redactar mejor, pero la revisión final debe quedar siempre en manos de la persona. Proteger la privacidad y verificar cada recomendación es tan importante como presentar un currículum claro, preciso y adecuado para la búsqueda laboral.

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Antes de cargar datos en una plataforma de IA, es necesario revisar qué información se compartirá. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo

Google presenta Gemini 4 Carbon

Google presentó Gemini 4 Carbon, un nuevo modelo de inteligencia artificial orientado a tareas complejas de ciberseguridad.

La compañía aseguró que lidera el índice de Artificial Analysis con 59 puntos y que obtuvo los mejores resultados en 15 de 17 pruebas comparativas, aunque por ahora no estará disponible para desarrolladores, empresas ni usuarios particulares.

El acceso inicial quedará limitado a especialistas en seguridad informática seleccionados por Google.

La IA puede ser una herramienta de apoyo, pero no debe reemplazar la revisión personal del currículum. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La empresa indicó que esta semana dará acceso a “un subconjunto de defensores cibernéticos” y que luego ampliará el uso de manera gradual a socios de confianza a través del Programa Fairwind, que reúne a más de 650 socios. No hay una fecha confirmada para su llegada al público general.

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Según los datos difundidos por Google, Carbon alcanzó 88,2% en SEC-bench Pro, una prueba que mide la capacidad de detectar fallas en programas reales; 54,8% en ExploitGym, centrada en la explotación de vulnerabilidades, y 71,0% en CWE-bench, que evalúa si puede corregirlas.

Sin embargo, estas mediciones se realizaron sin las salvaguardas que acompañarán al modelo cuando se comercialice, por lo que los resultados podrían variar en su uso final.

Google presentó Gemini 4 Carbon, un modelo de IA diseñado para tareas avanzadas de ciberseguridad. REUTERS/Kacper Pempel/Ilustración

Google no publicó un informe técnico ni informó la cantidad de parámetros de Carbon.

Además, las evaluaciones independientes citadas por VentureBeat señalaron que el modelo mejora frente a Argon en programación y trabajo con conocimiento, pero todavía queda detrás de algunos competidores en tareas profesionales, ingeniería de software y uso de computadoras. Registró más alucinaciones que Argon en una prueba de datos factuales.

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Cuando esté disponible para desarrolladores, Carbon tendrá un precio inicial de USD 2 por cada millón de tokens de entrada y USD 10 por cada millón de salida. Más adelante, esas tarifas subirán a USD 4 y USD 20, aunque Google no precisó cuándo finalizará el período introductorio.