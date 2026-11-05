La contundente respuesta de Melody Luz a Mariana Nannis: “Aguante San Martín, Chaca y Argentina”

Melody Luz descartó una reconciliación con Mariana Nannis y afirmó que no quiere que Venezia tenga contacto con su suegra (Video: Bondi)

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Melody Luz salió este jueves a responder con dureza las declaraciones de Mariana Nannis, quien había justificado su distancia con la bailarina por el lugar donde nació. En una entrevista para el ciclo Storytime de Bondi, conducido por Nazarena Vélez, Luz descartó de plano cualquier posibilidad de acercamiento con su suegra y fue categórica: no quiere que su hija Venezia tenga contacto con ella.

El cruce tuvo como punto de partida una polémica declaración que Nannis realizó horas antes en El Ejército de La Mañana, también emitido por Bondi, cuando el periodista Santiago Riva Roy le preguntó si era cierto que había discriminado a Melody Luz por sus orígenes. La exmodelo respondió sin rodeos: “Yo no tengo la culpa si nació en San Martín. La cigüeña tira a cada uno donde nació, ¿entendés?”. La frase generó el rechazo inmediato de los conductores del programa y desencadenó la reacción pública de la propia bailarina.

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Consultada por ese comentario, Melody no esquivó la pregunta. “¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada? No me sorprende y no me afecta”, respondió. Y agregó: “¿Qué voy a esperar de esa persona si siempre que se dirigió a mí fue con ataques?”. La bailarina subrayó que en ningún momento dio motivos para ese trato y que su postura respecto al vínculo con su suegra está completamente definida: “Nunca le hice nada. No voy a tener relación con ella, no me interesa. Siempre que se dirigió a mí y a mi hija, se dirigió feo”.

La mediática dio inicio a un nuevo round en la batalla contra la pareja de su hijo Alex (Video: El ejército de la mañana-Bondi Live)

La decisión de mantener a Venezia alejada de Nannis también tuvo su explicación directa. “No tengo ganas de que mi hija conozca a una persona así, por más que tenga su sangre”, sostuvo Luz. El argumento apunta al historial de desencuentros entre ambas, que se remonta al período del embarazo, cuando Nannis desalojó a la pareja del departamento de Puerto Madero en que vivían, al enterarse de que sería abuela. Desde entonces, la exmodelo también manifestó públicamente que no le quitaba el sueño no conocer a su nieta, a quien no vio en los más de tres años que tiene de vida.

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En contraposición a esa figura, Melody destacó el rol de su propia madre. “La abuela de Venezia es mi mamá, que la cuida, la llena de besos y abrazos”, dijo, antes de agregar una reflexión dirigida directamente a su suegra: “A Mariana le falta amor y paz”. La frase marcó un contraste deliberado entre el vínculo afectivo que la nena tiene con la familia materna y la ausencia total de la paterna por parte de Nannis.

Alex Caniggia autorizó a Melody Luz a hablar sobre la interna familiar, pero ella decidió no exponer más detalles por respeto a su pareja

La bailarina también habló de Alex Caniggia y de cómo él se posicionó frente al conflicto. Según relató, su pareja le dio vía libre para hacer declaraciones públicas sobre la situación familiar, aunque ella optó por la mesura. “Alex me dijo que hable de más y cuente todo, y no lo voy a hacer porque sigue siendo su mamá. Las cosas que podría decir… pero no le voy a dar el gusto”, afirmó. La frase insinuó que la bailarina maneja información adicional sobre el vínculo entre Caniggia y su madre, pero que decidió no exponerla por consideración a su pareja.

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El cierre de la entrevista tuvo un tono de reivindicación. Lejos de sentirse agraviada por la mención a San Martín como si fuera un estigma, Melody respondió con orgullo: “Aguante San Martín, Chaca y Argentina. Soy orgullosamente de San Martín”. La frase coronó su postura y cerró el ida y vuelta con Nannis con un mensaje de pertenencia que no dejó lugar a ambigüedades.

Por su parte, durante la entrevista que originó la polémica, Nannis intentó matizar sus palabras después de la reacción de los conductores. “No, vos estás hablando; yo estoy diciendo que la cigüeña tira a cada uno donde la tira”, aclaró. Y ante la pregunta directa de si una persona vale menos por haber nacido en el partido de San Martín, respondió: “No, para mí la gente es buena o la gente es mala”. Sin embargo, antes de cortar la comunicación, lanzó una última referencia al mismo partido bonaerense: “Si sos team Melody, llamala. No sé dónde estará viviendo… San Martín”. La frase fue leída por los panelistas como una nueva provocación.

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