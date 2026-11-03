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Actualiza ya mismo tu Android: un mensaje de texto invisible puede bloquear el celular y dejarlo sin señal

Los usuarios no sabían que un SMS manipulado podía activar fallas en el teléfono, cortar llamadas y dejarlo sin cobertura sin necesidad de abrirlo ni recibir una notificación

Los usuarios de Android deben estar atentos a cualquier cambio extraño en el funcionamiento del dispositivo. (Foto: Europa Press)
Los usuarios de Android deben estar atentos a cualquier cambio extraño en el funcionamiento del dispositivo. (Foto: Europa Press)
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Un fallo de seguridad identificado en Android permite que un mensaje de texto manipulado bloquee el teléfono y corte la señal sin que la persona afectada abra un enlace, descargue un archivo o siquiera vea una notificación.

La vulnerabilidad afecta a celulares con versiones de Android entre la 12 y la 17 que no tengan la actualización de seguridad de octubre de 2026 dispuesta por Google.

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El problema fue bautizado como “SMS de la muerte” y está registrado como CVE-2026-58882. El investigador de ciberseguridad Mark Blah publicó una prueba de concepto que muestra cómo un mensaje puede provocar reinicios reiterados, interrumpir llamadas y dejar el celular temporalmente sin servicio de red.

La amenaza solo afecta a modelos Android. (Foto: Europa Press)
La amenaza solo afecta a modelos Android. (Foto: Europa Press)

De qué trata esta amenaza para usuarios de Android

El ataque aprovecha los mensajes WAP Push, un formato antiguo de SMS o MMS que puede incluir enlaces e instrucciones para que el teléfono procese cierto contenido en segundo plano.

Aunque su uso quedó relegado frente a aplicaciones de mensajería más recientes, todavía forma parte de servicios básicos presentes en muchos dispositivos.

El mensaje malicioso contiene datos alterados que provocan un error en el sistema encargado de las funciones telefónicas. A partir de ese fallo, el celular puede entrar en un ciclo de reinicios o perder la conexión con la red telefónica.

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Mano de persona sujeta un teléfono móvil con pantalla agrietada que muestra un mensaje de texto de "ALERTABANCO" sobre una cuenta bancaria bloqueada.
El mensaje no aparece en la bandeja de entrada del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo llega el mensaje al teléfono Android

El envío puede producirse de forma remota a través de un SMS preparado. La particularidad es que el sistema procesa el contenido automáticamente apenas lo recibe, por el funcionamiento de los mensajes WAP Push. Por ese motivo, la víctima no necesita interactuar con el texto para que ocurra el problema.

El número del remitente puede no aparecer en la aplicación de Mensajes, así que el usuario podría no advertir que recibió algo. Tampoco hace falta tocar una notificación, ingresar a una página web o aceptar permisos. El error ocurre antes de que exista una acción por parte de la persona que usa el teléfono.

Cuáles consecuencias tiene en los dispositivos este ataque

Cuando el mensaje activa la vulnerabilidad, el proceso que gestiona la telefonía en Android se reinicia. Durante ese intervalo, que puede durar entre uno y dos segundos por cada mensaje, el dispositivo pierde cobertura. Esto puede cortar una comunicación en curso y evitar que se inicie una llamada nueva.

sin señal, lost signal, pérdida de comunicaciones - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El ataque deja sin señal al dispositivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el efecto alcanza a los llamados a servicios de emergencia. Según la investigación, las llamadas activas finalizan cuando el proceso telefónico se reinicia. La pérdida de señal no depende de la calidad de la cobertura ni de la compañía telefónica, sino del fallo que provoca el mensaje dentro del dispositivo.

Asimismo, las pruebas citadas por Mark Blah indican que un solo mensaje llegó a causar fallas intermitentes durante hasta una semana. Si se reciben alrededor de 20 mensajes maliciosos, el teléfono puede quedar inutilizable por un período prolongado.

Qué dispositivos están expuestos a la vulnerabilidad

El riesgo alcanza a teléfonos con Android 12, Android 13, Android 14, Android 15, Android 16 y Android 17 que conserven un nivel de parche anterior a octubre de 2026. La vulnerabilidad está vinculada al sistema operativo, por lo que la exposición dependerá de si cada fabricante distribuyó la actualización a su modelo.

Google corrigió este error en su último parche de seguridad. (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)
Google corrigió este error en su último parche de seguridad. (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo)

Google incluyó una corrección para CVE-2026-58882 dentro de su actualización de seguridad de octubre de 2026. Los dispositivos con ese parche, o con uno posterior, están protegidos frente a esta modalidad. Los dispositivos que aún no recibieron la corrección continúan expuestos.

La principal medida es revisar el nivel de actualización del celular. En el menú de Ajustes, dentro de Seguridad o Actualización de software, debe figurar un parche de seguridad de octubre de 2026 o posterior. Si existe una actualización pendiente, conviene instalarla con batería suficiente y conexión WiFi.

Si el teléfono comienza a reiniciarse y pierde señal de forma repetida, no hay una solución simple desde la aplicación de Mensajes, porque el texto puede no ser visible. La actualización de seguridad es la vía de prevención y corrección principal.

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