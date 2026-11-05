Medvedev recibió un “warning”, amenazó con irse de la cancha y lanzó una frase alarmante: “No tengo más ganas de jugar este año”

El número 5 del mundo amenazó con abandonar el partido tras recibir una advertencia por golpear la raqueta contra el suelo

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Daniil Medvedev tuvo una jornada para el olvido en el Masters 1000 de París. El ruso, número 5 del ranking mundial, quedó eliminado en su debut ante el peruano Ignacio Buse. La derrota, sin embargo, no fue el único episodio que protagonizó en la cancha: durante el segundo set discutió con el juez de silla y el supervisor del torneo, amenazó con retirarse y luego del partido lanzó una frase explosiva.

La polémica se desató cuando el marcador estaba 4-4 en el segundo parcial. Medvedev fue advertido por golpear repetidamente el suelo con su raqueta y dejar marcas sobre la superficie. El árbitro de silla, Adel Nour, le aplicó un warning por conducta antideportiva. El ruso no aceptó la decisión y pidió la intervención del supervisor, Cédric Mourier.

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La discusión quedó registrada por las cámaras de la transmisión. Medvedev cuestionó la sanción y le preguntó al juez por qué no podía golpear el suelo con su raqueta. Nour le explicó que la advertencia no respondía solamente a los golpes, sino también a las marcas que había dejado en la cancha.

El intercambio se intensificó cuando el tenista ruso puso en duda la cantidad de veces que había realizado ese gesto.

—¿Cuántas veces le pegué? —preguntó Medvedev.

—Como cinco veces —respondió el árbitro.

—¿Cinco? ¿Y qué pasa si no fueron cinco? ¿Te disculpas después del partido?

Daniil Medvedev reconoció falta de motivación para seguir compitiendo en lo que resta del año (Crédito: REUTERS/Lisa Leutner)

Nour aclaró que había dos marcas sobre la superficie y que el número de golpes era aproximado. La explicación no convenció al ex número uno del mundo, que insistió en cuestionar la decisión y le preguntó qué ocurriría si decidía abandonar el encuentro.

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—Si me retiro, ¿qué pasa? Me duelen mucho las piernas, no puedo jugar. ¿Llamamos al fisio? —le planteó.

Mourier le respondió que no podía solicitar atención médica simplemente porque estaba disconforme con una advertencia y que debía hacerlo por una razón física. El ruso insistió en que tenía una molestia.

Finalmente, regresó a la cancha y completó el partido, aunque sin lograr revertir la tendencia del partido. Buse, 33° del mundo y una de las mejores apariciones del circuito ATP en los últimos meses, aprovechó el desconcierto del ruso y terminó imponiéndose por 6-4 y 6-4, en una hora y 40 minutos, para acceder a los octavos de final. “Hasta ahora es la victoria más importante de mi carrera”, expresó el peruano, de 22 años campeón del ATP 500 de Hamburgo y el ATP 250 de Winston-Salem esta temporada.

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Medvedev cometió 27 errores no forzados, diez más que su rival: una rareza en él. Además, dilapidó la ventaja que había conseguido en el segundo parcial. Buse, concentrado y oportuno, salvó cinco de los seis puntos de quiebre que enfrentó.

Ignacio Buse es una de las mejores apariciones del circuito en los últimos meses (Crédito: ATP)

La confesión de Medvedev tras la derrota

Tras su eliminación en París, en una entrevista con BB Tennis, Medvedev reconoció que ya no tiene motivación para seguir compitiendo en lo que resta del año. “Para ser sincero, no tengo ganas de jugar más esta temporada, pero tengo que hacerlo”, dijo.

El exlíder de la clasificación de la ATP todavía tiene por delante uno de los grandes objetivos del calendario: las ATP Finals de Turín, el torneo que reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada y para el que ya tiene un lugar asegurado.

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La derrota ante Buse puso fin a su participación en París, donde fue campeón en 2020. También interrumpió una buena racha para él. Durante 2026, el ruso conquistó cuatro títulos: el ATP 500 de Dubái y los ATP 250 de Brisbane, Hangzhou y Almaty.

También protagonizó otras polémicas, como hace un mes en Beijing, cuando fue descalificado por pegarle un pelotazo en la cara a un espectador durante su partido frente a Novak Djokovic.

El incidente le costó los 219.295 dólares en premios que había ganado en el torneo en el torneo hasta su expulsión, y también sin los 200 puntos que había obtenido gracias a su pase a las semifinales. “Fue un accidente al cien por cien. Cuando vi el resultado, me sentí horrible”, fue su declaración posterior.

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