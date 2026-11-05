El increíble gol en contra del arquero que decretó el descenso de Chapecoense en Brasil

Anderson cometió un error que terminó dándole la victoria al equipo rival

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Anderson, arquero del Chapecoense, fue el protagonista de un error que le costó muy caro a su equipo en el partido que disputó en el Arena Condá y que confirmó su descenso a la segunda división del fútbol brasileño. El equipo de Santa Catarina perdió 2-1 como local ante Mirassol y quedó sin posibilidades matemáticas de evitar la caída, cuando todavía restaban cinco fechas para el final del campeonato.

La jugada decisiva ocurrió a los 11 minutos del segundo tiempo, con el marcador igualado. Shaylon remató desde fuera del área y Anderson logró desviar la pelota hacia arriba. Sin embargo, cuando intentó despejar el rebote, envió el balón dentro de su propio arco. El autogol estableció el 2-1 definitivo para el conjunto paulista.

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El encuentro había comenzado con una ventaja de Chapecoense. Kauan abrió el marcador para el equipo local al inicio del partido, aunque Mirassol alcanzó la igualdad en el descuento del primer tiempo a través de un penal convertido por Reinaldo. El lateral ya había fallado otro lanzamiento desde los 12 pasos durante la primera parte. El segundo penal generó protestas entre los futbolistas del conjunto catarinense.

Con el resultado, Chapecoense quedó con 21 puntos en 33 partidos. La distancia respecto de Gremio, ubicado en el puesto 16 y fuera de la zona de descenso, llegó a 16 unidades. Con 15 puntos todavía en disputa, el equipo de Chapecó ya no podía alcanzar a los clubes que luchan por la permanencia.

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El posteo del Chapecoense en sus redes sociales

Tras el encuentro, la entidad compartió un sentido comunicado haciendo alusión a la pérdida de la categoría en sus redes sociales: “Chapecoense es mucho más que un club de fútbol. Es parte de la identidad de una ciudad, el orgullo de una región y la vida de miles de personas que han aprendido a celebrar, creer y empezar de nuevo junto al Verdao”.

“EMPEZAR DE NUEVO. Tantas veces como sea necesario. Vestir esta camiseta y portar este escudo significa comprender la grandeza de nuestra historia y la responsabilidad que representa. Significa saber que nuestros aficionados y nuestra comunidad siempre merecen lo mejor: logros, alegría y momentos dignos del amor que dedican a Chapecoense. Por lo tanto, reconocemos y compartimos la frustración de una temporada que no cumplió con las expectativas”, lamentó.

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“Reafirmamos que cada decisión se tomó con el compromiso de hacer lo mejor para el club. No todos los esfuerzos resultaron en los resultados esperados, pero nunca faltó trabajo, dedicación y el deseo de ganar. (...) Que nunca nos falte la humildad para reconocer nuestros errores, el coraje para volver a empezar y la determinación para seguir adelante”, sentenció.

La caída a la Serie B llega apenas un año después del retorno de Chapecoense a la primera división. El equipo atravesó una campaña marcada por cambios en el banco de suplentes, dificultades para sostener resultados y una reacción que comenzó cuando el panorama ya era complejo.

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Chapecoense es el primer descendido de la categoría en Brasil (Fuente)

El torneo había empezado con un triunfo por 4-2 sobre Santos, un resultado que no tuvo continuidad. Luego de ese estreno, el conjunto dirigido entonces por Gilmar Dal Pozzo sumó cuatro empates y tres derrotas en los siguientes siete encuentros. Tras la caída por 4-0 ante Atlético Mineiro, el entrenador dejó su cargo.

Fábio Mathias asumió el 5 de abril y debutó con un empate, aunque el equipo apenas obtuvo un punto de los 21 que disputó bajo su conducción en el Brasileirao. Más adelante, Celso Rodrigues ocupó el puesto de forma interina y Rafael Lacerda tomó las riendas tras el parón del Mundial celebrado en México, Canadá y Estados Unidos.

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El club afrontó el campeonato con una plantilla cuyo valor rondaba los USD 25 millones, según Transfermarkt. Esa cifra representaba cerca de una décima parte de las valuaciones de Palmeiras y Flamengo, los dos primeros clasificados de la competición, de acuerdo con la información brindada.

El rendimiento colectivo reflejó las dificultades de Chapecoense. El equipo promedió 3,5 remates al arco por partido y una posesión del 42,5%. Además, acumuló 68 goles en contra y apenas logró dos vallas invictas durante el torneo.

Durante el parón de mitad de temporada, Chapecoense transfirió a 15 futbolistas, cedió a tres y sumó a 11 refuerzos. La modificación de la plantilla buscó revertir una serie que ya comprometía la continuidad del club en la categoría.

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Entre las incorporaciones estuvo Dylan Borrero, extremo izquierdo procedente de América de Cali. Desde su llegada el 18 de agosto, disputó cuatro partidos de Serie A y acumuló 81 minutos, sin goles ni asistencias. También arribó Yago Felipe, desde Sport Recife, quien fue titular en el mediocampo y completó 834 minutos con una asistencia y tres tarjetas amarillas.

Después también logró imponerse ante Corinthians y Fluminense, pero esos triunfos no alcanzaron para modificar su posición en la tabla. El autogol de Anderson ante Mirassol terminó por confirmar una situación que se había construido a lo largo de la temporada.

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Para Mirassol, la victoria tuvo un efecto directo en la pelea por la permanencia. El equipo llegó a 40 puntos y escaló al puesto 12. El resultado dejó bajo presión a Corinthians, que se encontraba en el puesto 17 con 36 unidades, además de Internacional, Gremio, Vasco da Gama, Vitória, Botafogo y Remo.

Chapecoense deberá enfrentar a Vasco en un partido pendiente de la fecha 21, mientras que Mirassol jugará ante Atlético Mineiro por la jornada 35.