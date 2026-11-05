América Latina

Las exportaciones de la Unión Europea al Mercosur subieron un 9% en los primeros cuatro meses del acuerdo

El comisario Maros Sefcovic destacó el crecimiento de sectores como joyería, farmacéutica y cosméticos, y proyectó un alza del 40% en el comercio bilateral en los próximos 15 años

Las exportaciones de la Unión Europea al Mercosur subieron un 9% en los primeros cuatro meses del acuerdo (Europa Press/Archivo)
Las exportaciones de la Unión Europea al Mercosur subieron un 9% en los primeros cuatro meses del acuerdo (Europa Press/Archivo)
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El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, avanzó este miércoles que las exportaciones de la Unión Europea al Mercosur han aumentado un 9% en los cuatro primeros meses de la aplicación provisional del acuerdo comercial entre ambos bloques, aún a la espera de una decisión judicial para que la UE complete su ratificación.

“Lo que vemos en nuestras cifras es que entró en vigor el 1 de mayo y ya vemos que nuestras exportaciones al Mercosur han crecido un 9% de media en los primeros cuatro meses”, señaló Sefcovic en una comparecencia ante la comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo.

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El comisario detalló que las exportaciones de productos farmacéuticos europeos a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay aumentaron un 45% en este periodo, mientras que las de cosméticos lo hicieron un 30%, las de joyería un 150% y las de aviación un 5%.

“Estimamos que las exportaciones de la Unión Europea al Mercosur podrían aumentar en un 40% en los próximos 10 a 15 años”, añadió el comisario.

Autoridades de la Unión Europea y del bloque sudamericano Mercosur posan durante la ceremonia de firma de un acuerdo de libre comercio, que pone fin a más de 25 años de negociaciones, en Asunción, Paraguay, el 17 de enero de 2026 (REUTERS/César Olmedo/Archivo)
Autoridades de la Unión Europea y del bloque sudamericano Mercosur posan durante la ceremonia de firma de un acuerdo de libre comercio, que pone fin a más de 25 años de negociaciones, en Asunción, Paraguay, el 17 de enero de 2026 (REUTERS/César Olmedo/Archivo)

El Ejecutivo comunitario procedió en mayo a la aplicación provisional sin la ratificación del Parlamento Europeo, cuyo voto final tendrá que esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre la compatibilidad del acuerdo con los tratados comunitarios después de que un grupo de eurodiputados lo cuestionaran.

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La UE ha puesto en marcha, por otro lado, salvaguardias para proteger a los agricultores europeos ante posibles caídas de precios locales o incrementos en las importaciones de productos sensibles, un añadido que fue clave para convencer a países y eurodiputados reticentes al pacto por la presión del campo.

“Tengo que señalar que, pese a nuestras a menudo vivas discusiones sobre el Mercosur, el acuerdo realmente está dando grandes resultados”, apuntó Sefcovic, que aseguró ante los eurodiputados que los socios del Mercosur tendrán que respetar normas europeas como el reglamento de deforestación si quieren exportar sus productos a la UE.

El comisario reconoció que saben que “puede ser difícil” para estos cuatro países cumplir con todos los requisitos que impone la UE, pero recalcó que mantienen contactos con todos los países del Mercosur para ayudarlos a ello.

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