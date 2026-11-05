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La fuerte acusación de la nueva novia de Andrés Nara: “Si no te eligieron, por algo es”

Alejandra San Martín apuntó contra la ex del mediático, con quien está en pareja desde hace dos meses

Alejandra San Martín es la nueva pareja del padre de las conductoras y se animó a ponerse en el foco que sigue a la familia desde hace años (Video: Puro Show-El Trece)
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Andrés Nara visitó por primera vez un programa de TV con su nueva novia, Alejandra San Martín. Fue a Puro Show (El Trece), donde la entrevista derivó en una disputa abierta con Alicia Barbasola, su ex. Es que la flamante pareja del empresario aseguró tener el respaldo de toda la familia Nara y acusó a esa mujer de hostigarla para que terminara la relación.

Cuando las periodistas preguntaron cómo se habían conocido, San Martín esquivó la respuesta y, en cambio, disparó contra Barbasola: “Ya me están haciendo enojar un poquito. Si yo tengo que mostrar llamadas, mensajes de texto de una mujer que me vive llamando y molestando para que yo termine esta relación, lo puedo hacer. A ver, soltá, porque si no te eligieron en la familia por algo es”. Sin nombrarla, la alusión a Barbasola fue inmediata para el panel.

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San Martín subió la apuesta y enumeró los apoyos que, dijo, recibió desde el primer momento: “Que Wanda me quiera, que Zaira me quiera, que Norita sea una divina conmigo, y es una madraza...”. Luego remató: “Y a ella no la quiere nadie. Entonces, bueno, mi amor, seguí participando. O hacé casting de nuevo, ¿qué querés que te diga?”.

Un hombre de cabello canoso y dos mujeres rubias sentados en butacas de cine con bolsas de palomitas de maíz
Andrés Nara permanece sentado junto a su pareja y Ana Rosenfeld, abogada de su hija, en una sala de cine durante una salida familiar

Una de las panelistas le recordó que Alicia también había dicho en su momento que la familia la trataba “divino”, que todo estaba “bárbaro” al principio. San Martín no cedió: “Sé por buenas fuentes y por la boca de ellas que nunca la quisieron. Yo estuve en la casa de Wanda, estuve en la familia y no la quieren”.

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Desde el piso, otra voz le aconsejó que fuera con cuidado: “Alejandra, tomalo con pinza, porque Wanda se puede dar vuelta. Cuidalo a Andrés Nara”. Ella respondió sin titubeos: “Wanda es una divina, Zaira es una divina, Norita es una divina... Andrés es un caballero, es un hombre muy respetuoso. Yo confío ciegamente en él. Por eso esta chica, que siga mandando cosas, que haga lo que quiera”.

Nara se mantuvo en un segundo plano durante los momentos más álgidos, aunque no esquivó las críticas del panel. “También fuiste bastante cucaracho en muchas relaciones. Hiciste sufrir muchas mujeres”, le dijeron, mencionando a Kari Nara y a Barbasola. Él respondió con humor: “Cucaracho me gustó. Ya la tenía esa”. Y cerró con una frase corta: “Yo estoy bien, yo estoy relajado. Lo que quiero es estar tranquilo”.

La primera vez que se mostraron juntos fue en el cumpleaños de la hija menor de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe). El padre de la Wanda llegó a la celebración junto a Alejandra, esta mujer de 50 años vinculada al rubro inmobiliario y el diseño de interiores. Frente a las cámaras de Intrusos (América), ambos contaron detalles de su vínculo.

En medio de la fiesta de su nieta más pequeña, Andrés Nara presentó ante las cámaras a Alejandra, la mujer que le robó el corazón (Intrusos - América)

El cronista del programa se acercó a Andrés cuando ingresaba a la fiesta y le preguntó por su presencia en el festejo. “Sí, obvio, (es el cumple) de mi nieta más chiquita”, respondió. Ante la consulta sobre quién lo acompañaba, presentó a la mujer que estaba junto a él: “Alejandra”. Ella saludó al periodista y se sumó a la entrevista.

La primera pregunta estuvo relacionada con el tiempo que llevaban juntos. “Mes y medio”, respondió Andrés. Alejandra intervino y aclaró: “Éramos amigos”. El padre de Wanda retomó la palabra y precisó: “Nos conocemos hace un año, pero recién la relación empezó hace un mes y medio”. Ante la consulta sobre si eran novios oficialmente, ambos respondieron que sí.

Alejandra también contó que ya había sido presentada ante los integrantes de la familia. “Ya me presentó a la familia, todo. Muy bien todo con las hijas”, expresó. Andrés mencionó a algunas de las mujeres con las que ella ya tuvo contacto: “Conoció a Nora, a Zaira, a Wanda, ya varias veces los fines de semana estuvimos juntos”.

Luego, la conversación giró hacia la actividad laboral de Alejandra. Andrés contó: “Ella se dedica al rubro inmobiliario y al interiorismo”. A partir de allí, relató cómo se produjo el primer encuentro entre ambos: “Mostramos una casa que tiene Wanda en venta y ahí nos conocimos y bueno, ahí pegamos onda”.

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