Economía

Ante el desplome de Wall Street y el salto del riesgo país, en el Gobierno dicen que es momento de ser más ortodoxos que nunca

El derrumbe tecnológico en Nueva York arrastró papeles locales y elevó el indicador de deuda soberana. En el oficialismo vincularon el movimiento financiero con factores externos y se planteó el equilibrio fiscal como escudo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las acciones argentinas en Wall Street caen hasta 13 por ciento. (Foto Ilustrativa Infobae)
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La fuerte baja de Wall Street repercutió este jueves sobre los activos y bonos argentinos y llevó al Gobierno a reforzar su mensaje de disciplina fiscal. Mientras las acciones de compañías locales que cotizan en Estados Unidos registraron retrocesos de hasta 13,2%, el riesgo país sumó 66 puntos básicos y superó los 900 puntos. Desde el Gobierno atribuyeron el movimiento al escenario externo y sostuvieron que la respuesta debe ser una mayor ortodoxia.

“Obviamente es contexto internacional. A mí no me sorprende. El mayor riesgo es el contexto internacional; por eso hay que mantenerse más ortodoxo que nunca”, afirmó una fuente del Gobierno en diálogo con Infobae. La declaración surgió en una jornada marcada por la venta de activos financieros y por el retroceso de las empresas vinculadas con semiconductores, inteligencia artificial y centros de datos.

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Es que lo que más preocupa en el Gobierno son los fundamentos de los países desarrollados en contraposición con de los emergentes que son más ortodoxos que los centrales. “Estamos demasiados confiados en la resiliencia. En ese contexto el único escudo posible es mantenerse más ortodoxo que nunca. Esto lo que pruebe es que tenes que ser más ortodoxo que nunca”, aseguro.

La presión se concentró en Wall Street, donde el Nasdaq Composite llegó a perder más de 4% durante la rueda. A las 16:30 GMT, el índice retrocedía 3,9% y se ubicaba en 24.598 puntos, en una trayectoria que lo acercaba a una corrección. El promedio industrial Dow Jones descendía 2,1%, mientras el S&P 500 bajaba 2,7%.

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Caída en Wall Street

La baja de las compañías de semiconductores, inteligencia artificial y centros de datos dominó la sesión estadounidense. La ola de ventas eliminó las ganancias de la jornada previa, que se produjo después de la amplia victoria demócrata en las elecciones legislativas de Estados Unidos. En ese escenario, los índices de referencia de Wall Street mostraron caídas simultáneas.

El movimiento del Nasdaq tuvo un impacto directo sobre empresas argentinas con cotización en los mercados internacionales. Cerca de las 14 horas, Mercado Libre registraba una baja de 13,2%, la mayor entre los papeles argentinos mencionados durante la rueda. La compañía quedó expuesta al clima negativo que afectó al sector tecnológico en Estados Unidos.

También descendieron otras acciones argentinas. Transportadora de Gas del Sur caía 5,2%, mientras Banco Supervielle retrocedía 5,1%. Las bajas coincidieron con el deterioro general de los índices estadounidenses y con la suba del indicador que mide la percepción de riesgo sobre la deuda argentina.

Javier Milei y Luis Caputo
En lo que va de la jornada, el riesgo país subió 66 puntos básicos y superó los 900 p.b., el nivel más alto en el último año.

Por su parte, el riesgo país aumentó 66 puntos básicos durante la jornada y superó los 900 puntos. La lectura oficial ubicó ambos movimientos —la caída de las acciones argentinas y la de los principales índices de Wall Street— dentro de un contexto financiero internacional adverso.

“Sin cambios para Argentina”

El ministro de Economía, Luis Caputo, fue el único integrante del Gobierno que habló en público sobre la derrota de los republicanos en las elecciones de Estados Unidos y sus posibles efectos para la Argentina. Sus declaraciones ocurrieron el miércoles al mediodía, durante un evento de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.

Caputo sostuvo que el resultado electoral estadounidense no modificaría el vínculo bilateral. “Yo creo que para la Argentina no cambia. Era lo esperado, quizás no por tanto. No va a cambiar la relación”, afirmó. Sus palabras se conocieron antes de la jornada de caídas en Wall Street y del impacto posterior sobre las acciones argentinas.

El ministro consideró que la derrota republicana estaba dentro de las posibilidades previstas, aunque señaló que el margen fue mayor al esperado, y descartó cambios para la Argentina a partir de esa elección.

Un hombre con traje oscuro y corbata habla frente a un micrófono en un atril transparente, delante de una pantalla azul con texto en blanco
El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que la derrota de los republicanos en las elecciones de medio término en Estados Unidos "no cambia nada" para Argentina. (Foto: Maximiliano Luna)

Durante la misma exposición ante la FIEL, Caputo volvió a referirse al equilibrio fiscal como uno de los ejes de la política económica. Abordó las propuestas de algunos economistas que plantean que el Gobierno impulse un “plan platita” para mejorar sus chances en las elecciones del próximo año y rechazó esa alternativa por las necesidades de financiamiento que generaría un déficit.

Sin margen

“Si tenemos un déficit de dos puntos, implica que vamos a tener que salir a buscar financiamiento por USD 14.000 millones. ¿Podemos? No”, señaló Caputo. El ministro vinculó cualquier desvío fiscal con la necesidad de conseguir recursos en los mercados y sostuvo que esa alternativa no resultaba viable.

Caputo también advirtió que dejar de lado el ancla fiscal tendría efectos sobre las expectativas, a partir de los antecedentes de la economía argentina. La posición coincidió con el mensaje que transmitió la fuente del Ministerio durante la caída de los activos: ante un escenario internacional de mayor volatilidad, el Gobierno buscó remarcar la necesidad de sostener la disciplina en las cuentas públicas.

Caputo sostuvo que la estabilidad modifica las expectativas dentro del sistema político. “Lo que pasa cuando tienes estabilidad es que cualquiera se cree que puede ser presidente porque Javier Milei llegó a presidente. Entonces, cualquiera cree que ahora puede venir desde la casa y decir: ‘Yo también llego’”, afirmó.

El ministro agregó que quienes intenten llegar al poder enfrentarán las dificultades propias de ejercer la Presidencia. “Cuando lo intenten, se van a dar cuenta de lo difícil que era”, señaló. Luego se refirió a la presión que enfrenta un mandatario al momento de sostener sus decisiones económicas.

“Y dos, cuando estás en la silla eléctrica del presidente, mantener esa convicción”, expresó Caputo. El ministro señaló que escuchaba a economistas que, según su descripción, abandonaban rápidamente la defensa del rumbo fiscal y proponían “volver a las andadas” cuando enfrentaban las dificultades de mantener esa posición.

“En algún punto, y por eso lo remarco, me gusta escuchar a economistas que inmediatamente flaquean y dicen: ‘Volvamos a las andadas’, ven que es difícil mantenerse y tener esa convicción del presidente”, afirmó Caputo.

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