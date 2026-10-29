Microsoft cambiará el botón de reinicio de Windows 11 para evitar confusiones al actualizar

Microsoft prepara un cambio para el botón de reinicio de Windows 11. (Microsoft)

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Microsoft prepara cambios en Windows Update para evitar que los usuarios de Windows 11 reinicien sus computadoras mientras una actualización de seguridad todavía está en proceso de instalación.

La decisión llega después de que trabajadores de la compañía y especialistas en seguridad informática advirtieran que el sistema muestra el botón azul “Reiniciar ahora” antes de que todos los componentes estén listos.

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El problema quedó expuesto durante la instalación de la actualización de seguridad KB5127648, correspondiente a octubre de 2026. En una captura compartida en X por Nathan McNulty, arquitecto de seguridad y profesional reconocido por Microsoft como MVP, Windows Update mostraba que el parche apenas había alcanzado el 2 % de progreso, pero ya ofrecía la posibilidad de reiniciar el equipo.

Windows Update muestra el botón de reinicio así este se encuentre instalando otras actualizaciones.

Microsoft confirmó que este comportamiento responde al diseño actual de Windows Update y no a un error de programación. Sin embargo, Aria Hanson, responsable de producto de Windows, señaló que la compañía estudia modificar el aviso para distinguir mejor entre las actualizaciones que ya están listas y aquellas que todavía necesitan tiempo para completarse.

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Por qué Windows 11 muestra el botón antes de terminar

La confusión surge porque Windows Update puede gestionar varias actualizaciones al mismo tiempo. En la captura difundida por McNulty, el parche acumulativo de seguridad seguía instalándose, mientras una actualización de .NET Framework y un controlador de audio ya figuraban como pendientes de reinicio.

Ante ese escenario, el sistema muestra el botón azul «Reiniciar ahora» para permitir que los usuarios instalen los componentes que ya están preparados. El inconveniente es que el aviso no deja suficientemente claro que otras tareas siguen en curso.

Jen Gentleman, responsable de Microsoft, explicó que algunas actualizaciones pueden estar listas para instalarse tras un reinicio, aunque otras todavía no hayan terminado. Por su parte, Hanson sostuvo que quienes acceden manualmente a Windows Update suelen tener experiencia con la administración de sus equipos o reciben una notificación cuando el proceso está completo.

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Microsoft señala que Windows Update puede gestionar varias actualizaciones a la vez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, esta lógica puede inducir a error a quienes interpretan el aviso como una señal de que todas las actualizaciones finalizaron.

El calendario de actualizaciones explica el comportamiento

El funcionamiento también está relacionado con una modificación que Microsoft introdujo el 28 de julio de 2026. Desde entonces, la compañía retiene en los equipos personales determinadas actualizaciones de .NET, controladores y firmware para instalarlas junto con el parche mensual de seguridad.

El objetivo es reducir la cantidad de reinicios que necesita una computadora durante el mes. En lugar de solicitar varios reinicios por separado, Windows intenta agrupar las tareas en un mismo proceso.

No obstante, esa coordinación puede provocar que algunos componentes queden listos antes que la actualización principal. Por eso, el aviso de reinicio puede aparecer cuando el parche de seguridad todavía está en ejecución.

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Microsoft podría rediseñar la manera en que se actualiza el sistema de Windows 11. (Microsoft)

Qué ocurre si el usuario reinicia antes de tiempo

Reiniciar cuando una actualización acumulativa todavía se está instalando puede prolongar el arranque y dejar el equipo temporalmente fuera de servicio. Joel Coehoorn, especialista reconocido por Microsoft como MVP, advirtió que Windows podría necesitar completar las tareas pendientes durante el inicio del sistema.

En algunos casos, ese proceso puede extenderse durante aproximadamente media hora. También existe la posibilidad de que el equipo solicite un segundo reinicio para terminar de aplicar los cambios.

El riesgo no significa necesariamente que la computadora vaya a sufrir daños, pero sí puede generar interrupciones y retrasos, especialmente en equipos utilizados para trabajar.

Microsoft buscará que los usuarios de Windows 11 se confundan al momento de instalar actualizaciones.

Hanson confirmó que el equipo de Windows está evaluando un cambio que permita atender dos necesidades: quienes quieren reiniciar cuanto antes porque sus actualizaciones prioritarias ya están listas y quienes prefieren esperar hasta que termine toda la instalación.

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La compañía no ha anunciado una fecha para implementar el rediseño ni ha detallado cómo será la nueva interfaz. Mientras tanto, los usuarios pueden reducir el riesgo de confusión al revisar el estado de cada actualización antes de reiniciar.

La recomendación es desplegar la lista completa de tareas y comprobar que ninguna siga instalándose. También conviene prestar atención al porcentaje de progreso y no confiar únicamente en el botón azul o en el icono de reinicio de la barra de tareas.

El problema, además, no es nuevo: usuarios de Windows ya habían reportado un comportamiento similar en 2020. Casi seis años después, Microsoft reconoce la necesidad de mejorar la información que presenta Windows Update, aunque el cambio todavía no tiene fecha confirmada.

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