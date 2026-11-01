Microsoft permitirá que abrir aplicaciones en Windows 11 sea más rápido: Edge será la primera

Microsoft incorporó el mecanismo de lanzamiento acelerado de aplicaciones en la versión 150 de su navegador Edge para Windows 11.

Guardar

Microsoft avanza en una mejora de rendimiento que afecta a una de las acciones más repetidas en cualquier equipo: abrir programas. La compañía desarrolló un mecanismo que aprovecha los procesos que ya están activos en segundo plano para responder más rápido a esa solicitud, y eligió a Microsoft Edge como la primera aplicación en incorporarlo.

La función se llama lanzamiento acelerado de aplicaciones y ya llegó a la versión 150 del navegador, compatible con Windows 11 en sus versiones 25H2, 26H2 y 26H1 a partir de la actualización de octubre de 2026.

PUBLICIDAD

Por qué Windows tardaba más de lo necesario en abrir Edge

El problema que Microsoft identificó tiene que ver con un paso intermedio que el sistema ejecutaba sin que el usuario lo notara. Edge, como muchas aplicaciones modernas, suele estar funcionando en segundo plano incluso cuando no hay una ventana visible, en parte gracias a funciones como Startup Boost.

Sin el nuevo mecanismo, cada vez que alguien hacía clic en un enlace o abría Edge desde la barra de tareas, Windows debía primero determinar si el navegador ya estaba activo. Para eso iniciaba un proceso intermediario que buscaba esa instancia en ejecución y, si la encontraba, reenviaba la solicitud.

La nueva tecnología utiliza un registro previo para notificar de forma directa al proceso activo y suprimir los pasos de comprobación.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

En un equipo recién iniciado, ese paso adicional resultaba casi imperceptible. El inconveniente aparecía en escenarios de multitarea real, donde esa búsqueda extra podía hacer que Edge se sintiera más lento de lo esperado.

PUBLICIDAD

Cómo funciona la apertura acelerada de<b> </b>aplicaciones

La apertura acelerado de aplicaciones es una tecnología de Windows que elimina ese proceso intermediario: cuando una aplicación compatible se inicia, se registra ante el sistema, y en la siguiente apertura Windows la notifica de forma directa sin pasos previos de verificación.

En la práctica, cuando un proceso de Edge arranca, envía una solicitud de registro a Windows. El sistema la recibe y la acepta. La próxima vez que alguien abra el navegador, Windows utilizará ese registro para avisar directamente al proceso de Edge que ya está en funcionamiento, en lugar de crear un intermediario que lo busque.

Esta capacidad es compatible con el menú Inicio, la barra de tareas y los enlaces web externos configurados para abrirse en Edge de forma predeterminada. Microsoft y el equipo de Windows trabajaron juntos para integrar esta función al navegador apenas estuvo disponible a nivel de sistema.

PUBLICIDAD

Los registros de Microsoft reportan mejoras del 15% en la velocidad de apertura del navegador y de hasta un 33% bajo condiciones de multitarea. (Microsoft)

Las mejoras de velocidad que ya se pueden medir

A diferencia del anuncio inicial, que no incluía cifras concretas, la publicación posterior del blog de Microsoft Edge sí detalló el impacto medido. La mayoría de los usuarios de Windows experimentará una mejora de hasta el 15% en la velocidad de apertura del navegador.

En escenarios de multitarea intensa, esa ganancia puede llegar hasta un 33% más rápido, según el comunicado de la compañía. Edge se convierte así en el primer navegador en adoptar esta tecnología para reducir sus tiempos de carga.

El mecanismo no representa una mejora general del procesador ni de la velocidad de ejecución de las aplicaciones una vez abiertas: su efecto se limita al momento del lanzamiento, cuando el sistema decide si debe crear un proceso adicional o comunicarse directamente con el que ya existe.

PUBLICIDAD

Qué otras aplicaciones podrían sumarse y cuándo

Edge funciona como punta de lanza de un proyecto más amplio. Microsoft confirmó que trabaja junto al equipo de Windows en nuevas formas de aprovechar esta función, como la apertura de archivos PDF, que se sumaría a los casos ya habilitados desde el menú Inicio y la barra de tareas.

Los equipos de desarrollo evalúan extender esta compatibilidad a la apertura directa de documentos en formato PDF. (MICROSOFT.)

La compañía también anunció que contribuirá con este desarrollo al proyecto de código abierto Chromium, sobre el que se basa Edge, con el objetivo de que otros navegadores construidos sobre esa base puedan beneficiarse del lanzamiento acelerado en el futuro.

Para que cualquier otra aplicación de Windows incorpore esta tecnología, sus desarrolladores deberán añadir de forma explícita el soporte correspondiente a través del registro que ofrece el sistema. La actualización por sí sola no acelera automáticamente el resto de los programas instalados en un equipo.

PUBLICIDAD