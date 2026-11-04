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Elon Musk quiere comprar 418 casas habitadas cerca de su centro de datos Colossus II

A cambio, la empresa SpaceXSI exige a los vendedores no sumarse a la demanda colectiva por contaminación acústica

MZX, filial de SpaceXSI, opera el centro de datos Colossus II a medio kilómetro de las viviendas. (Reuters)
MZX, filial de SpaceXSI, opera el centro de datos Colossus II a medio kilómetro de las viviendas. (Reuters)
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SpaceXSI, la empresa de centros de datos de Elon Musk que alimenta a Grok, negocia la compra de 418 propiedades en el vecindario de Colonial Hills, en Southaven, Misisipi, ubicado a poco menos de un kilómetro de la planta de energía que abastecerá a sus instalaciones en la zona. Según reveló The Guardian, agentes inmobiliarios recorren puerta por puerta para ofrecer a los propietarios acuerdos de venta en nombre de la compañía, con una condición: que no se sumen a la demanda colectiva presentada por la contaminación sonora que generan las turbinas de gas usadas para alimentar las unidades de procesamiento gráfico del centro.

MZX, la filial de SpaceXSI que opera el sitio de Colossus II, distribuyó una carta abierta entre los residentes cercanos en la que afirma que “requiere propiedad para sus fines comerciales”.

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El alcalde de Southaven, Darren Musselwhite, explicó que las viviendas se destinarán a alojar al personal que la empresa necesitará a medida que expanda sus operaciones. Musk mismo permanece en la zona cuatro noches por semana en un tráiler Airstream para supervisar personalmente la construcción del centro de datos que impulsa a la inteligencia artificial de Grok.

Elon Musk permanece en la zona cuatro noches por semana en un tráiler Airstream para supervisar la obra. (Reuters)
Elon Musk permanece en la zona cuatro noches por semana en un tráiler Airstream para supervisar la obra. (Reuters)

La cláusula que preocupa a los vecinos

El punto más sensible del acuerdo es la exigencia de que los vendedores firmen un compromiso que les impide unirse a la demanda colectiva en curso contra la compañía por contaminación acústica. Los sitios Colossus 1 y 2 han enfrentado cuestionamientos desde el inicio de sus operaciones, principalmente por el uso de turbinas sin los permisos correspondientes y la contaminación del aire que generan.

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SpaceXSI prometió retirar todas las turbinas no autorizadas en el plazo de un año, en paralelo a la puesta en marcha de su planta de energía de 1,2 gigavatios. Sin embargo, esa medida no resolvió el reclamo de la comunidad por el ruido constante.

Testimonios de vecinos afectados por el ruido y respuesta de la empresa

Suena como el motor de un avión, pero es continuo, es increíblemente fuerte. Me ha despertado a las dos de la mañana, me ha despertado a las tres de la mañana. A veces tengo que alejarme porque me pone muy furiosa”, relató a The Guardian Elizabeth Rose, profesora de piano que vive a pocos kilómetros del sitio.

Las instalaciones de Colossus II proveen la capacidad de cómputo que impulsa a Grok, la inteligencia artificial de Elon Musk. (Reuters)
Las instalaciones de Colossus II proveen la capacidad de cómputo que impulsa a Grok, la inteligencia artificial de Elon Musk. (Reuters)

Jason Haley, uno de los demandantes en la causa colectiva, describió una experiencia similar al mismo medio: “Hay un zumbido agudo y luego otro sonido como el de un avión sobre tu casa. Ha sido tan insoportable que no puedo dormir; salgo de la casa o pongo música hasta quedar completamente agotado”. Haley añadió que la situación “vuelve loco” y que “se pierde la esperanza porque te ignoran o te desestiman”.

SpaceXSI negó todas las acusaciones en su contra y sostuvo que ajustó la potencia de salida de sus equipos e instaló muros de aislamiento acústico para reducir el impacto sobre el vecindario. El alcalde Musselwhite señaló que los monitores municipales no detectaron infracciones al límite de la ordenanza local, fijado en 70 decibeles. No obstante, algunos expertos advierten que la exposición continua a ruidos de apenas 50 decibeles puede tener efectos adversos para la salud.

No hay consenso entre los residentes

El rechazo a la contaminación sonora y a las compras impulsadas por Musk no es unánime en Colonial Hills. Algunos vecinos afirman no verse tan afectados por el ruido, mientras que los comercios locales registran un aumento en su actividad. Otros residentes aceptaron vender sus propiedades únicamente para alejarse del problema.

SpaceXSI promete retirar las turbinas sin permiso cuando entre en funcionamiento su planta de 1,2 gigavatios. (Reuters)
SpaceXSI promete retirar las turbinas sin permiso cuando entre en funcionamiento su planta de 1,2 gigavatios. (Reuters)

El alcalde descartó que la operación busque convertir el vecindario en una ciudad empresarial: “La compra tiene múltiples propósitos, que son proporcionar viviendas para algunos empleados y un gesto de buena voluntad de un buen ciudadano corporativo para quienes perciben el desarrollo industrial cercano como algo negativo”, declaró Musselwhite.

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