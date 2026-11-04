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GTA VI requerirá hasta 212 GB de espacio y Rockstar confirma los detalles de su descarga

El blog oficial de PlayStation precisó que la descarga podrá iniciarse a partir de la medianoche del 10 de noviembre de 2026

Collage promocional de Grand Theft Auto VI con el logo central, muestra escenas de un helicóptero, personas, un barco, un coche deportivo, un cocodrilo y una motocicleta
La fecha de lanzamiento de GTA VI quedó fijada para el 19 de noviembre. (Rockstar Games)
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Grand Theft Auto VI necesitará hasta 212 gigabytes libres para poder instalarse, según confirmó la propia compañía. La cifra coincide con los rumores que circulaban desde hacía semanas sobre el peso del nuevo título de Rockstar Games, uno de los lanzamientos más esperados de los últimos años dentro del mundo de los videojuegos.

Ante ese volumen de datos, Sony recomienda a los usuarios de PlayStation 5 revisar con antelación el espacio disponible en sus consolas y ha habilitado una página de soporte con información detallada sobre el proceso de descarga.

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Cuánto espacio ocupa GTA VI y cuándo comienza la precarga

El archivo de precarga de Grand Theft Auto VI alcanzará los 212 gigabytes, una cifra elevada incluso para los estándares actuales de los videojuegos de mundo abierto. Quien quiera tener el título listo para jugar el día de su estreno deberá liberar ese espacio en su disco con tiempo suficiente.

El esperado Grand Theft Auto VI será publicado el 26 de mayo de 2026. (Rockstar Games)
Una característica principal de Lucía Caminos en Grand Theft Auto VI es su determinación y ambición implacable por conseguir una vida mejor. (Rockstar Games)

La fecha de lanzamiento quedó fijada para el 19 de noviembre, mientras que la precarga en PlayStation 5 estará disponible desde el 10 de noviembre, según informó Rockstar. Esa ventana de nueve días busca que los jugadores puedan descargar el juego por adelantado y evitar demoras el día del debut.

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El blog oficial de PlayStation precisó que la descarga podrá iniciarse a partir de la medianoche del 10 de noviembre, siempre que el usuario cuente con los 212 gigabytes libres exigidos. Quienes no dispongan de ese margen tendrán la opción de ampliar la capacidad de almacenamiento de su consola antes de esa fecha.

El dato resulta clave para anticipar la experiencia de juego: Grand Theft Auto VI exige 212 gigabytes de espacio libre en PlayStation 5, la precarga se habilita el 10 de noviembre y el juego se vuelve jugable recién el 19 de noviembre, por lo que descargarlo con anticipación es la única forma de evitar esperas el día del lanzamiento.

Grand Theft Auto 6 - GTA - videojuegos - tecnología - 6 de noviembre
Una característica clave de Jason es su lealtad incondicional combinada con una actitud más pragmática y cautelosa frente al peligro. (Difusión)

Pasos previos para asegurar la descarga en PlayStation 5

Antes de iniciar la precarga, Sony aconseja a los usuarios verificar que sus datos de inicio de sesión y los detalles de su cuenta se encuentren actualizados. Este control evita contratiempos al momento de confirmar la compra o acceder a la descarga.

El siguiente paso consiste en reservar el juego a través de PlayStation Store o de distribuidores autorizados, requisito indispensable para poder jugar a Grand Theft Auto VI desde el mismo 19 de noviembre. Según el blog de PlayStation, únicamente quienes hayan hecho esa reserva podrán acceder a la precarga desde la medianoche del 10 de noviembre.

Una vez reservado el título, la recomendación apunta a liberar espacio en el almacenamiento interno o externo de la consola. Sony insiste en que conviene hacer esa revisión con la mayor antelación posible, dado el tamaño del archivo y la cantidad de usuarios que intentarán descargarlo en simultáneo apenas se habilite la opción.

Grand Theft Auto VI necesitará hasta 212 gigabytes libres para poder instalarse, según confirmó la propia compañía. Europa Press
Grand Theft Auto VI necesitará hasta 212 gigabytes libres para poder instalarse, según confirmó la propia compañía. Europa Press

Accesorios de PlayStation para la llegada de Grand Theft Auto VI

Además de los pasos técnicos para la descarga, PlayStation ofrece distintos accesorios pensados para quienes busquen personalizar su experiencia de juego en PlayStation 5. Entre ellos figura el mando inalámbrico DualSense Edge, pensado para un control más preciso durante las partidas.

También se encuentran disponibles los auriculares PlayStation Pulse y los altavoces inalámbricos Pulse Elevate, ambos presentados como opciones complementarias dentro del catálogo de productos de la consola.

Rockstar Games adelantó que brindará más información sobre Grand Theft Auto VI a medida que se acerque la fecha de estreno, prevista para el 19 de noviembre.

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